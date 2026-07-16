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Зеленский уволил глав ОВА сразу в нескольких регионах - кто их заменит

Юрий Берендий
16 июля 2026, 21:52
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Президент также освободил от должности главу Киевской городской военной администрации и назначил исполняющих обязанности в двух областях.
Зеленский уволил глав ОВА сразу в нескольких регионах — кто их заменит
Указами президента уволены главы Киевской и Николаевской областных администраций / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Владимир Зеленский/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Ключевые факты:

  • Уволены главы Киевской и Николаевской областных администраций
  • Уволен начальник Киевской городской администрации Тимур Ткаченко
  • Назначены временные и. о. руководителей

Президент Украины Владимир Зеленский уволил сразу трех руководителей региональных органов власти - глав Киевской и Николаевской областных военных администраций, а также начальника Киевской городской военной администрации. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса Президента Украины 16 июля 2026 года.

Согласно указу № 613/2026, с должности главы Киевской облгосадминистрации уволен Николай Калашник - решение принято на основании поданного им заявления. Аналогичным образом, указом № 614/2026, должность главы Николаевской облгосадминистрации покинул Виталий Ким.

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Отдельным указом № 615/2026 президент освободил от должности начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко. В данном случае решение принято в соответствии со статьёй 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", а не по поданному заявлению, как в двух предыдущих случаях.

Зеленский уволил глав ОВА сразу в нескольких регионах — кто их заменит
/ Скриншот

Кто будет исполнять обязанности

Одновременно с увольнениями Зеленский подписал указы о временном возложении обязанностей руководителей в уволенных регионах. Указом № 616/2026 исполнение обязанностей главы Киевской областной государственной администрации временно возложено на Руслана Олийника.

Указом № 617/2026 аналогичное решение принято в отношении Николаевской области - обязанности главы облгосадминистрации временно будет исполнять Георгий Решетилов. Все пять указов датированы 16 июля 2026 года и подписаны президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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