Зеленский уволил глав ОВА сразу в нескольких регионах — кто их заменит

Президент также освободил от должности главу Киевской городской военной администрации и назначил исполняющих обязанности в двух областях.

https://glavred.info/politics/zelenskiy-uvolil-glav-ova-srazu-v-neskolkih-regionah-kto-ih-zamenit-10781168.html Ссылка скопирована

Указами президента уволены главы Киевской и Николаевской областных администраций / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Владимир Зеленский/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Ключевые факты:

Уволены главы Киевской и Николаевской областных администраций

Уволен начальник Киевской городской администрации Тимур Ткаченко

Назначены временные и. о. руководителей

Президент Украины Владимир Зеленский уволил сразу трех руководителей региональных органов власти - глав Киевской и Николаевской областных военных администраций, а также начальника Киевской городской военной администрации. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса Президента Украины 16 июля 2026 года.

Согласно указу № 613/2026, с должности главы Киевской облгосадминистрации уволен Николай Калашник - решение принято на основании поданного им заявления. Аналогичным образом, указом № 614/2026, должность главы Николаевской облгосадминистрации покинул Виталий Ким.

видео дня

Отдельным указом № 615/2026 президент освободил от должности начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко. В данном случае решение принято в соответствии со статьёй 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", а не по поданному заявлению, как в двух предыдущих случаях.

/ Скриншот

Кто будет исполнять обязанности

Одновременно с увольнениями Зеленский подписал указы о временном возложении обязанностей руководителей в уволенных регионах. Указом № 616/2026 исполнение обязанностей главы Киевской областной государственной администрации временно возложено на Руслана Олийника.

Указом № 617/2026 аналогичное решение принято в отношении Николаевской области - обязанности главы облгосадминистрации временно будет исполнять Георгий Решетилов. Все пять указов датированы 16 июля 2026 года и подписаны президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кадровые ротации во власти - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Михаил Федоров подтвердил отставку с поста министра обороны. После этого Федоров обнародовал в Facebook итоги работы и изложил ключевые изменения. По его словам, были осуществлены рекордные закупки дронов и ограничен доступ россиян к Starlink.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые публично отреагировал на критику Михаила Федорова. В своём сообщении в Telegram Сырский поблагодарил Федорова за работу и призвал сосредоточиться на войне и стратегии. Он отметил, что благодаря Киевской оборонной операции 2022 года удалось отстоять столицу и теперь возможны брифинги в Киеве.

Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров. Парламент поддержал назначение большинства членов нового правительства во главе с премьером Сергеем Корецким. За соответствующие решения проголосовали 264 народных депутата, в состав вошли 16 министров, а должности министра иностранных дел и министра обороны остались вакантными.

Читайте также:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред