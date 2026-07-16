Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины

Правительство Сергея Корецкого приступает к работе в новом составе.

https://glavred.info/ukraine/verhovnaya-rada-utverdila-novyy-sostav-kabineta-ministrov-ukrainy-10781096.html Ссылка скопирована

Правительство сформировано без глав МИД и Минобороны / Коллаж: Главред, фото: t.me/Koretskyi_official, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Главное:

Рада назначила 16 членов Кабмина

За решение проголосовали 264 народных депутата

Главы МИД и Минобороны пока не избраны

Верховная Рада Украины сформировала новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. Парламент поддержал назначение большинства членов правительства, после чего Кабмин считается сформированным. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За соответствующие кадровые решения проголосовали 264 народных депутата. В состав нового правительства вошли 16 министров и вице-премьеров. Должности министров иностранных дел и обороны пока остались вакантными.

видео дня

Голосование за состав правительства / Фото: t.me/yzheleznyak

Первым вице-премьер-министром - министром энергетики назначен Денис Шмыгаль. Должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике - министра культуры получила Татьяна Бережная, а вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции стал Всеволод Ченцов.

В новый состав Кабмина также вошли:

Виталий Безгин - министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц;

Матвей Бедный - министр по делам молодежи и спорта;

Андрей Бутенко - министр образования и науки;

Иван Выговский - министр внутренних дел;

Тарас Высоцкий - министр аграрной политики и продовольствия;

Николай Калашник - министр восстановления, инфраструктуры и транспорта;

Виталий Ким - министр по делам ветеранов;

Александр Кравченко - министр экономики и окружающей среды;

Виктор Ляшко - министр здравоохранения;

Сергей Марченко - министр финансов;

Денис Маслов - министр юстиции;

Денис Улютин - министр социальной политики, семьи и единства;

Оксана Ферчук - министр цифровой трансформации.

Вопросы о назначении министра иностранных дел и министра обороны Рада вынесла за пределы данного голосования. Предложения от президента относительно кандидатов на эти должности в парламент пока не поступили.

Рада ушла на месячный перерыв, не назначив министра обороны и главу МИД. Следующее пленарное заседание парламента состоится 18 августа.

На данный момент остаются вакантными должности министра иностранных дел, министра обороны, главы СБУ и главы Службы внешней разведки Украины.

Кадровые изменения в правительстве - последние новости

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко 13 июля подала заявление об отставке. Впоследствии, 14 июля, Верховная Рада приняла решение об отставке правительства во главе со Свириденко.

Также 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины. За его кандидатуру проголосовали 289 народных депутатов, один - против.

Как сообщал Главред, президент Зеленский объяснил кадровые изменения в правительстве и Минобороны необходимостью улучшить работу оборонного сектора и государственного управления. По его словам, проблема заключалась не в личных конфликтах, а в сложном взаимодействии между руководством ВСУ и Министерством обороны. Президент также отметил, что Михаил Федоров останется в команде, а бывшему министру экономики Алексею Соболеву могут предложить новую должность в Офисе президента.

Читайте также:

О личности: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред