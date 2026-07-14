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Верховная Рада отправила правительство Свириденко в отставку - кто возглавит Кабмин

Юрий Берендий
14 июля 2026, 15:16обновлено 14 июля, 16:05
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Рада приняла решение после того, как было согласовано с президентом решение о необходимости обновления правительства.
Верховная Рада отправила правительство Свириденко в отставку — кто возглавит Кабмин
Отставка Кабмина - Рада уволила правительство Свириденко 258 голосами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Рада 258 голосами отправила Кабмин Свириденко в отставку
  • Обязанности премьера временно будет исполнять Денис Шмыгаль

Сегодня, 14 июля, Верховная Рада 258 голосами одобрила отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что автоматически означает отставку всего состава Кабинета министров. Обязанности главы правительства временно вновь будет исполнять Денис Шмыгаль, сообщает народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Решение было принято через несколько дней после того, как премьер-министр сообщила о своем намерении покинуть пост. Всего за отставку проголосовали 258 народных депутатов, тогда как для принятия решения было достаточно простого большинства.

видео дня
Верховная Рада Украины, ВРУ, Рада
Верховная Рада Украины / Инфографика: Главред

Что стало причиной отставки

Свириденко пояснила, что решение о перезагрузке правительства не было единоличным и возникло после общения с главой государства. По ее словам, изменений в первую очередь ожидают социальное и образовательное направления работы Кабмина.

"Этому заявлению предшествовал разговор с президентом Украины, который четко обозначил необходимость обновления Кабинета министров. У нас есть направления, в которых возможно усилить работу. Я надеюсь, вы поддержите кандидатов на такие должности, которые позволят более эффективно реализовывать социальную и образовательную политику. Поэтому состоялся разговор с президентом, есть понимание необходимости перезагрузки правительства, перезагрузки очень конкретных направлений и их усиления", - заявила Свириденко в ответ на вопрос о причинах отставки.

Итоги года на посту

Выступая в парламенте, премьер-министр также подвела итоги своего пребывания в должности. Она перечислила внешнеполитические результаты правительства, а также напомнила о том, как прошла прошлая отопительная зима в условиях массированных российских ударов по энергетике.

"Как и год назад, главным вызовом для правительства станет переживание зимы в условиях яростных российских атак. И россияне хотели, чтобы мы замерзли в прошлом году. Это им не удалось. Чтобы подготовиться к следующей зиме, мы утвердили так называемые планы устойчивости всех регионов, и мы их внедряем ежедневно. Также важным компонентом реализации нашей политики была промышленная политика. Каждый инструмент в рамках политики "Сделано в Украине" помогает малым и крупным предприятиям по всей Украине, и мы продолжаем структурные реформы в образовании, энергетике, здравоохранении, несмотря на войну", - подчеркнула Свириденко.

Среди главных достижений правительства за время своего срока полномочий Свириденко назвала решение о привлечении кредита в размере 90 миллиардов евро от Евросоюза и открытие двух переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в ЕС.

Отставка правительства - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский анонсировал масштабное обновление правительства. Офис президента подчеркнул необходимость перезапуска Кабмина для реализации новой стратегии. Президент сообщил, что за каждое приоритетное направление будет отвечать отдельный чиновник и планируется перераспределение полномочий по ключевым направлениям.

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила о запланированном заседании фракции для рассмотрения кадровых вопросов. Она написала, что на заседании состоится обсуждение кадровых вопросов и изменений в дипломатической службе. По сообщениям СМИ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Ольга Стефанишина может покинуть дипломатическую службу по собственному желанию.

Президент Владимир Зеленский проводит консультации по поводу возможных кандидатов на пост премьера. Банковая ведет переговоры о возможных кандидатах на пост премьера и дальнейших кадровых перестановках. По данным источников, среди претендентов называют Сергея Корецкого и обсуждают вариант назначения Юлии Свириденко на представительскую должность за рубежом.

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О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года была назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года - первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины от 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года была назначена на должность премьер-министра Украины.

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