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Для чего необходимо второе отверстие в раковине: сантехники раскрыли секрет

Мария Николишин
14 июля 2026, 14:12
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Небольшое отверстие в раковине выполняет две важные функции.
Для чего необходимо второе отверстие в раковине: сантехники раскрыли секрет
Функции второго отверстия в раковине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какую функцию выполняет маленькое отверстие в раковине
  • Почему в ванной появляется неприятный запах

Наверное, все замечали крошечное отверстие на краю раковины, которые устанавливают в ванных комнатах. Хотя этот элемент кажется вполне обычным, он вызывает вопросы у многих людей.

Главред решил разобраться, для чего нужно маленькое отверстие в раковине.

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Какую функцию выполняет маленькое отверстие в раковине

Крошечное отверстие у верхнего края раковины в ванной комнате - не дефект и не случайность, а специальный технический элемент, который называется переливным сливом. Он предотвращает затопление пола, если кран оставить открытым при закрытом сливе, пишет Real Simple.

"Задача переливного слива заключается в том, чтобы предотвратить переполнение раковины, если вы забудете закрыть кран при закрытом сливе. Раковины в ванной комнате обычно оснащены такими сливами, потому что домовладельцы часто затыкают слив во время мытья рук или бритья", - объясняет эксперт по сантехнике.

Когда вода поднимается до уровня отверстия, она начинает стекать, а не переливаться через край раковины на пол. Аналогичную функцию выполняют переливные отверстия в большинстве стандартных ванн.

Какое дополнительное назначение имеет отверстие в раковине

Основное назначение отверстия - защита от затопления, однако у него есть еще одно полезное свойство: оно ускоряет слив воды.

Именно это отверстие пропускает воздух в сливную систему, что уменьшает эффект всасывания и позволяет воде быстрее уходить в трубу.

Почему нужно чистить маленькое отверстие в раковине

Переливной канал скрыт от глаз, но именно там со временем скапливаются остатки моющих средств и влаги.

"Это один из самых недооцененных участков, который домовладельцы забывают убирать. Труба, ведущая к переливному отверстию, является отличной ловушкой для мыльного налета, зубной пасты, косметических средств, плесени - все это может иметь довольно неприятный запах", - отмечает эксперт.

Как прочистить кухонную раковину
Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

Как почистить перелив и избавиться от запаха

Если в ванной комнате появился странный запах, а видимых причин для этого нет, стоит проверить именно переливное отверстие.

"Простая смесь пищевой соды и уксуса может помочь расщепить любые отложения. Затем смойте горячей водой", - советует сантехник.

Для очистки отверстия по периметру также можно воспользоваться небольшой щеткой, чтобы удалить видимую грязь.

Однако не стоит использовать агрессивные химикаты, поскольку они могут повредить сантехнику.

Как отмыть раковину до блеска – видео:

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Об источнике: Real Simple

Real Simple - американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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