Тайны хозяйственного мыла: что означают цифры — и делают ли его из собак

Цифры на бытовом мыле указывают не на вес или сорт. Что означают маркировки 65 %, 70 % и 72 %, и какое мыло лучше всего справляется с загрязнениями.

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Что означают цифры на хозяйственной мыле / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Что означают цифры 65%, 70% и 72% на мыле

Из чего на самом деле изготавливают хозяйственное мыло

Почему средство имеет характерный резкий запах

Бытовое мыло уже много десятилетий остается одним из самых популярных средств в быту. Его ценят за универсальность, ведь оно хорошо подходит как для стирки, так и для уборки. В то же время мало кто знает, что означают цифры 65%, 70% или 72%, выбитые на бруске, и из чего на самом деле изготавливают это средство. Главред расскажет об этом подробнее.

Что означают цифры на хозяйственном мыле

Как сообщает издание "На пенсии", распространенное мнение о том, что цифры указывают на сорт или вес мыла, ошибочно. На самом деле маркировка 65%, 70% или 72% означает содержание жирных кислот в составе.

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Чем выше этот показатель, тем эффективнее мыло справляется со своими задачами. Средство с маркировкой 72%:

лучше пенится;

эффективнее растворяет жир и грязь;

легче удаляет застарелые и сложные пятна.

Именно поэтому для стирки сильно загрязнённых вещей или сложной уборки чаще всего выбирают хозяйственное мыло с маркировкой 72%. Если же содержание жирных кислот составляет менее 62%, производители обычно не указывают этот показатель на упаковке.

Из чего изготавливают хозяйственное мыло

Основой хозяйственного мыла являются животные и растительные жиры. В состав также входят вода, глицерин и щелочные компоненты. В процессе производства жиры проходят специальную обработку, в результате которой образуется мыльная масса с высокими моющими свойствами.

Благодаря простому составу хозяйственное мыло считается более экологичным, ведь оно не содержит синтетических ароматизаторов, красителей и многих других добавок, которые используются в современных моющих средствах.

Видео о том, из чего изготавливают хозяйственное мыло, можно посмотреть здесь:

Правда ли, что хозяйственное мыло делают из жира собак и кошек

Еще с советских времён существует миф, что для производства хозяйственного мыла используют жир бездомных собак или кошек. На самом деле это не соответствует действительности.

Во-первых, жир этих животных не подходит для мыловарения с технологической точки зрения. Во-вторых, его количество слишком мало, чтобы его использование было экономически целесообразным для промышленного производства.

Почему хозяйственное мыло имеет резкий запах

Многих отталкивает характерный запах хозяйственного мыла. На самом деле причина очень проста - в него не добавляют парфюмерных ароматизаторов или других душистых компонентов.

Запах, который мы ощущаем, является естественным ароматом жиров и щелочных веществ. Именно высокое содержание щелочи обеспечивает мылу его эффективные очищающие свойства и способность хорошо удалять грязь.

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