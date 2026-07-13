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Кухонный "мусор" творит чудеса в саду: опытные дачники раскрыли хитрый фокус

Алексей Тесля
13 июля 2026, 18:32
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Многие считают, что основной уход за цветами приходится на весну, однако в летний период растения также нуждаются в дополнительном питании.
чай, розы
Раскрыт секрет ухода за розами / Коллаж: Главред, фото: apixabay/KRiemer, Pixabay/pasja1000

Вы узнаете:

  • Остатки чайной заварки способны стать полезной натуральной подкормкой
  • Чайная заварка содержит вещества, благоприятно влияющине на растения

Опытные садоводы советуют не спешить отправлять использованные чайные пакетики в мусорное ведро. Оказывается, остатки чайной заварки способны стать полезной натуральной подкормкой для роз и других декоративных растений.

Многие считают, что основной уход за цветами приходится на весну, однако в летний период растения также нуждаются в дополнительном питании, говорится в материале издания Express.

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Именно в это время розы активно формируют бутоны и тратят много сил на цветение. Если питательных веществ недостаточно, кусты могут образовывать меньше цветков, а сами бутоны окажутся более мелкими и менее устойчивыми к жаре и воздействию вредителей.

Обычная чайная заварка содержит вещества, которые благоприятно влияют на развитие растений. В частности, в ней присутствует азот - элемент, необходимый для наращивания здоровой зеленой массы и формирования крепких побегов. Кроме того, чай богат калием, который играет важную роль в образовании бутонов, помогает цветкам стать более крупными и способствует насыщенной окраске лепестков.

При этом специалисты напоминают, что чай не способен заменить полноценные комплексные удобрения. Он служит лишь дополнительным источником полезных веществ и помогает поддерживать плодородие почвы.

Еще одно преимущество такого способа заключается в том, что чайные листья постепенно улучшают структуру грунта, привлекают дождевых червей и способствуют более активной работе полезных почвенных микроорганизмов. Благодаря этому корневая система получает более благоприятные условия для роста.

Как ухаживать за розами, чтобы они пышно цвели
/ Инфографика: Главред

Как правильно использовать чайную заварку

  • После каждого чаепития использованные пакетики можно складывать в отдельную емкость. Когда их накопится достаточно, пакетики следует вскрыть и извлечь заварку.
  • Саму упаковку лучше не закапывать в землю, поскольку многие современные чайные пакетики содержат синтетические волокна, которые практически не разлагаются и могут стать причиной появления плесени или загрязнения почвы.
  • Чайные листья достаточно равномерно распределить вокруг основания розового куста, а затем слегка смешать их с верхним слоем земли при помощи небольшой садовой лопатки или рыхлителя. После полива или дождя полезные вещества постепенно проникнут к корням растений.
  • Такую натуральную подкормку рекомендуется использовать примерно один раз в месяц. Более частое внесение даже органических средств нежелательно, поскольку избыток питательных веществ способен нарушить естественный баланс почвы.

На выполнение всей процедуры потребуется всего несколько минут, зато регулярное применение чайной заварки может помочь розам стать более крепкими, здоровыми и порадовать обильным цветением на протяжении всего сезона.

Смотрите видео - секрет обрезки в саду:

В этом ролике подробно рассказывается, почему летняя обрезка играет важную роль в уходе за садовыми растениями и каким культурам она особенно необходима. Автор объясняет, когда лучше проводить эту процедуру, чтобы она принесла максимальную пользу, и показывает, как удаление увядших цветков и старых ветвей помогает растениям активнее развиваться и дольше сохранять привлекательный внешний вид.

Также в видео демонстрируются основные техники обрезки, даются рекомендации по выбору побегов для удаления и разбираются распространенные ошибки, которые могут навредить растениям. Отдельное внимание уделено уходу после обрезки, чтобы культуры быстрее восстановились и продолжили активно расти. Этот материал будет полезен всем, кто хочет сохранить сад здоровым, аккуратным и радующим пышным цветением в течение всего летнего сезона.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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