РФ делает ставку на новые дроны во время ударов по Украине - Игнат предупредил об угрозе

В Военно-воздушных силах объяснили, почему против реактивных БПЛА не срабатывают дроны-перехватчики и мобильные огневые группы.

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Россия массово переходит на реактивные дроны - Военно-воздушные силы предупреждают о новом уровне угрозы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Россия активнее применяет реактивные БПЛА

Скорость дронов достигает 500 км/ч

Стандартные средства ПВО их не останавливают

Страна-агрессор Россия расширяет применение реактивных беспилотников, чтобы затруднить работу украинской противовоздушной обороны. В отличие от привычных "Шахедов" и "Гербер" с двигателями внутреннего сгорания, такие дроны развивают скорость до 500 км/ч и по параметрам полёта приближаются к крылатым ракетам. Об этом заявил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам пресс-секретаря, имеющиеся на вооружении классические методы борьбы с вражескими дронами уже не дают нужного результата против нового типа угрозы.

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"Реактивный БПЛА - это не высокая скорость, но параметры полёта почти такие же, как у крылатых ракет, чуть ниже. Около 500 километров в час может лететь этот БПЛА", - сказал Игнат.

Из-за таких характеристик сбивать реактивные дроны способны лишь отдельные виды вооружения. Игнат отметил, что по ним могут работать истребители, зенитные ракетные войска и зенитные артиллерийские комплексы, в частности Skynex, тогда как привычные средства борьбы с "Шахедами" здесь бессильны.

"Классические методы, которые стали для нас привычными, - дроны-перехватчики и мобильные огневые группы - уже не могут так эффективно справляться с реактивными БПЛА", - пояснил Игнат.

Меньше времени на реакцию у населения

Из-за высокой скорости полета таких дронов время на реакцию у людей существенно сокращается, поэтому Воздушные силы отдельно выделяют информацию о реактивных БПЛА во время оповещений о воздушной опасности.

"В сообщениях постоянно указываем, что реактивный БПЛА движется в том или ином направлении. Поэтому здесь реакция должна быть значительно более четкой", - подчеркнул он.

Игнат уточнил, что в целом Силы обороны сбивают около 90% вражеских беспилотников, однако именно для противодействия реактивным дронам необходимо больше специализированных средств поражения.

Почему Россия пока не может полностью заменить "Шахеды"

Несмотря на новую тактику, полностью отказаться от привычных дронов россияне в ближайшее время вряд ли смогут - вопрос упирается не в желание, а в производственные возможности. Реактивный двигатель, даже упрощенной конструкции, остается технологически более сложным и дорогостоящим в производстве по сравнению с поршневыми "Шахедами" и "Герберами".

"Если у них сейчас налажен процесс производства "Шахедов"-131/136, тех же "Гербер" и т. п., то реактивный БПЛА несколько дороже. Это конструкция, это реактивный двигатель, даже если он прост, технологически его сложнее и дороже изготавливать", - сказал Игнат.

Существует ли угроза массированных ударов по западным регионам Украины - комментарий советника министра обороны

Советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что Россия может наносить новые удары по различным регионам Украины, однако точно предсказать дальнейшие планы оккупационных войск пока невозможно. Об этом он рассказал в интервью Главреду.

По словам Бескрестнова, любые прогнозы относительно возможного переноса массированных атак на западные области Украины пока остаются лишь предположениями.

Он также прокомментировал заявление мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который предположил, что уже к осени западные регионы могут столкнуться с масштабными обстрелами, подобными тем, которые сейчас испытывает Киев, и оценил, насколько обоснованны такие прогнозы.

"Это все версии, догадки, предположения. Например, я могу подсчитать, сколько у них запасов ракет, потому что есть определенные данные, на которые можно опираться. Могу предоставить еще какую-то информацию. Но что касается планов РФ, то это знает только руководство России. Никто, кроме руководства России, не знает, какие у них планы. Они могут завтра взять весь запас баллистических ракет и выстрелить по Днепру. А могут не делать этого и выстрелить по Киеву. А могут вообще не стрелять. Никто точно не знает, что у них на уме", - отметил он.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке на Харьков с помощью дронов. По данным городских властей, повреждено более 20 домов, есть пострадавшие. Зафиксированы попадания в Шевченковском и Киевском районах, трое человек обратились за медицинской помощью.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о ночной атаке на Запорожье. Он добавил, что повреждены 11 многоэтажек и ранены 13 человек.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о попаданиях по транспортной инфраструктуре Одессы. Он уточнил, что в результате российских атак горели автобусы и были повреждены дома. Предварительно трое мужчин госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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