Почему опытные садоводы кладут подгузники в горшки для растений: причина удивит

Вы узнаете:
- Почему подгузники спасают растения от жары
- Как правильно приготовить гель для горшков
Летом из-за сильной жары растения часто получают мало воды, а почва пересыхает. Чтобы избежать этой проблемы, садоводы придумали действенный, но довольно необычный лайфхак.
Главред решил разобраться, что можно класть в горшки для растений, чтобы почва не пересыхала.
Как уберечь растения от пересыхания почвы
Многие садоводы советуют класть одноразовые подгузники в горшки и подвесные корзины для растений в июле, чтобы избежать пересыхания почвы, пишет express.co.uk.
По словам экспертов, причина проста: подгузники содержат гидрогель - мелкие кристаллы, которые набухают и удерживают влагу, особенно в жаркую погоду, когда растения нуждаются в частом поливе.
Почему растения следует чаще поливать летом
Из-за жары влага быстро испаряется, и растения не получают достаточного количества воды. Рекомендуется поливать растения обильно и часто, промочивая почву непосредственно у основания ранним утром - это стимулирует глубокий рост корней и сводит к минимуму испарение.
При этом приоритет следует отдавать молодым и недавно укоренившимся растениям, поскольку они больше всего страдают от недостатка влаги.
Как спасти растения от жары с помощью подгузников
Благодаря своим свойствам подгузники хорошо подходят для удержания влаги в почве. Алгоритм действий прост:
- нужно разорвать подгузник;
- высыпать содержимое в большую миску;
- добавить воды до образования густого геля;
- смешать с равными частями почвы;
- поместить смесь в горшок.
Как спасти растения от жары – видео:
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Об источнике: Express.co.uk
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