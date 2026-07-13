Почему опытные садоводы кладут подгузники в горшки для растений: причина удивит

Садоводы делятся простым способом удержания влаги в почве.

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Как подгузники спасают растения от жары / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему подгузники спасают растения от жары

Как правильно приготовить гель для горшков

Летом из-за сильной жары растения часто получают мало воды, а почва пересыхает. Чтобы избежать этой проблемы, садоводы придумали действенный, но довольно необычный лайфхак.

Главред решил разобраться, что можно класть в горшки для растений, чтобы почва не пересыхала.

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Как уберечь растения от пересыхания почвы

Многие садоводы советуют класть одноразовые подгузники в горшки и подвесные корзины для растений в июле, чтобы избежать пересыхания почвы, пишет express.co.uk.

По словам экспертов, причина проста: подгузники содержат гидрогель - мелкие кристаллы, которые набухают и удерживают влагу, особенно в жаркую погоду, когда растения нуждаются в частом поливе.

Почему растения следует чаще поливать летом

Из-за жары влага быстро испаряется, и растения не получают достаточного количества воды. Рекомендуется поливать растения обильно и часто, промочивая почву непосредственно у основания ранним утром - это стимулирует глубокий рост корней и сводит к минимуму испарение.

При этом приоритет следует отдавать молодым и недавно укоренившимся растениям, поскольку они больше всего страдают от недостатка влаги.

Удобрение для комнатных растений / Инфографика: Главред

Как спасти растения от жары с помощью подгузников

Благодаря своим свойствам подгузники хорошо подходят для удержания влаги в почве. Алгоритм действий прост:

нужно разорвать подгузник;

высыпать содержимое в большую миску;

добавить воды до образования густого геля;

смешать с равными частями почвы;

поместить смесь в горшок.

Как спасти растения от жары – видео:

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