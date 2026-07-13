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Россияне проникают в один город: в ISW сделали тревожный прогноз

Мария Николишин
13 июля 2026, 09:49
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Российские войска закрепились в восточной части Константиновки.
Россияне проникают в один город: в ISW сделали тревожный прогноз
Ситуация в Константиновке / коллаж: Главред, фото: deepstatemap, facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключевые тезисы:

  • Константиновка остается под контролем ВСУ
  • Россияне проникают и закрепляются в городе
  • Бои могут продолжаться до конца лета

Константиновка находится под контролем Сил обороны. Однако ситуацию нельзя назвать легкой, ведь враг постоянно проникает в город. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В частности, украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска закрепились в восточной части Константиновки - от улицы Театральной до улицы Булгакова, вдоль улицы Минской, а также продвинулись к северу от железнодорожного вокзала.

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По его словам, бои продолжаются вблизи парка "Металлург" и стадиона "Металлург" в центральной части города.

"Украинские военные продолжают удерживать позиции в промышленной зоне между рекой Кривой Торец и улицей Правобережной в центре города. Кроме того, они удерживают небольшой плацдарм на реке Кривой Торец между государственным научно-производственным предприятием "Кварсит Константиновка" и предприятием "Свинец" в западной части города", - подчеркнул он.

Машовец убежден, что бои за Константиновку продлятся как минимум до конца июля 2026 года, а скорее всего - и в течение августа.

В то же время аналитики добавляют, что российские войска продолжают проводить инфильтрацию и в других районах Константиновско-Дружковского тактического направления.

"Геолоцированные кадры от 10 июля показывают, как украинские силы нанесли удар по позиции к юго-востоку от Васютинского (к востоку от Краматорска) после того, как туда проникли россияне", - говорится в отчете.

Россияне проникают в один город: в ISW сделали тревожный прогноз
Константиновка / Инфографика: Главред

Почему РФ стремится захватить Константиновку

Начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й ОМБр "Холодный Яр" Антон Дзюбенко говорил, что Константиновка имеет определенное стратегическое значение для россиян.

По его словам, оккупанты стремятся захватить город, чтобы рассказать в своих СМИ об очередной так называемой победе на поле боя и открыть путь на Дружковку.

"Дружковка - это крайний форпост с юга перед Славянско-Краматорским направлением, которое является крупнейшей агломерацией Донецкой области. А Славянск и Краматорск - два последних крупных города, где, несмотря на войну, еще остается жизнь", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов ранее заявлял об активности российских войск на востоке страны. Он подчеркнул, что усиление давления оккупантов на Лиманском направлении остается одним из главных вызовов для украинских защитников. Ситуация на этом участке фронта остается напряженной.

Отметим, что пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил о возможных планах России расширить зону боевых действий. По его словам, угроза нового наступления в Черниговской области учитывается украинским командованием при планировании обороны.

Как ранее сообщал Главред, аналитики проекта DeepState фиксировали продвижение российских войск еще в начале июля. Аналитики обратили внимание на продвижение армии РФ на горячем участке фронта в Донецкой и Харьковской областях и призвали профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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