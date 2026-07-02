Когда наступит настоящий перелом в войне: названо главное условие

Перелом в ходе войны наступит не после стабилизации линии фронта, а только тогда, когда ВСУ смогут перейти к успешным контратакам, пояснил Олег Жданов.

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Когда наступит настоящий перелом в войне - Жданов / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22-я отдельная механизированная бригада

О чем сказал Олег Жданов:

Главная задача по удержанию и стабилизации фронта пока не решена

Беспилотники стали главным средством укрепления нашей обороны

На отдельных оперативных направлениях Силы обороны вынуждены отступать

Ситуация непосредственно на поле боя остается чрезвычайно сложной. Ключевым вызовом для Сил обороны в настоящее время является не только сдерживание наступательных действий РФ, но и достижение такого уровня устойчивости, который позволит изменить характер боевых действий. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

"На фронте у нас сложнейшая ситуация, если рассматривать все политические и экономические аспекты войны. Ведь, к сожалению, мы до сих пор не можем решить вопрос стабилизации фронта, то есть выполнить главную задачу стратегической оборонительной операции - остановить продвижение российских войск вглубь нашей территории", - отметил Жданов. видео дня

Отдельно он оценил роль беспилотных систем, которые в последнее время стали одним из ключевых факторов удержания обороны. В то же время, подчеркивает Жданов, их эффективность пока лишь помогает компенсировать существующие проблемы, а не меняет общий ход войны.

"Сейчас мы "нашли вакцину" для укрепления устойчивости нашей обороны: это беспилотники. Фактически наши Вооруженные силы превратились в военно-воздушные войска, ведь каждый штурмовой полк, каждая мотопехотная бригада и другие подразделения - все имеют подразделения беспилотных систем. Благодаря этому мы выдвигаемся и пытаемся компенсировать нехватку личного состава в этих бригадах. Но это не начало перелома на фронте и не начало успеха. Как бы горько это ни звучало, но на отдельных участках и оперативных направлениях мы отступаем", - сказал он.

По мнению военного эксперта, следующим важным этапом должно стать изменение характера боевых действий. Только после этого можно будет говорить о реальных предпосылках для перехода украинской армии к более активным действиям.

"Когда мы стабилизируем фронт и заставим российскую армию перейти к позиционной войне, это будет паритет. Только паритет! А когда мы начнём проводить контратаки на отдельных участках и добиваться успеха, это станет началом перелома", - подчеркнул Жданов.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Институт изучения войны (ISW) зафиксировал продвижение российских войск по двум направлениям. ISW также констатировал, что авиаудары по Краматорску применяются чаще, чем классическая артиллерия. По оценке аналитиков, ВСУ ликвидируют около 90% вражеских диверсантов на отдельных направлениях.

Reuters сообщает, что небольшие группы российских оккупантов пытаются проникнуть на окраины Константиновки. Эксперты отмечают, что столкновения происходят на подступах к городу и украинские силы сдерживают наступление. Агентство отмечает, что атаки дронов наносят потери в тылу противника, но не заставляют россиян прекратить продвижение.

Главное управление разведки сообщило, что бойцы РДК получили важное задание на Запорожском направлении. По сообщению ГУР, РДК остановили продвижение РФ на определенном участке и в течение нескольких месяцев проводили активные штурмы. На этом участке было зачищено 9 квадратных километров, в плен сдались 24 оккупанта и ликвидировано 80 вражеских солдат.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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