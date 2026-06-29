Обострение на фронте: в ISW фиксируют продвижение врага на двух важных направлениях

Войска РФ готовят будущее поле боя вблизи Краматорска.

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Российские военные продвинулись по двум направлениям / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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ISW фиксирует продвижение РФ на фронте

ВСУ уничтожают 90% вражеских диверсантов

Россия усиливает авиаудары по Краматорску

Ситуация на передовой остается динамичной и напряженной. По свежим данным Института изучения войны (ISW), российские оккупационные войска добиваются определенного продвижения на нескольких направлениях, активно применяют авиабомбы для террора против гражданского населения, однако украинские защитники наносят врагу значительные потери и местами проводят успешные контратаки.

Купянское направление: изменение линии контроля

По информации источников, связанных с Западной группировкой войск РФ, оккупанты заявляют о так называемой "очистке" населенных пунктов Петропавловка (к востоку от Купянска) и Куриловка (к юго-востоку от города).

Аналитики ISW, оценивая эти данные, предполагают, что Силы обороны Украины, вероятно, покинули позиции в Петропавловке, Куриловке, а также в селе Песчаное.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Константиновка: штурмы ДРГ и эффективное противодействие ВСУ

Враг не прекращает попыток проникнуть в окрестности украинских позиций в районе Константиновки. Однако говорить о серьезном успехе оккупантов здесь пока рано.

Как сообщил украинский военнослужащий в комментарии изданию Bloomberg, наши защитники ликвидируют около 90% российских диверсантов на этом направлении.

Поэтому благодаря тотальной ликвидации вражеских ДРГ слухи о якобы "захвате города" абсолютно не соответствуют действительности.

Что известно о Константиновке / Инфографика: Главред

Краматорское направление: ставка на авиационный террор

Вблизи Краматорска захватчики пытаются подготовить плацдарм для будущих действий, делая ставку на воздушные удары. По данным СМИ, российская армия начала использовать управляемые авиабомбы против Краматорска значительно чаще, чем классическую артиллерию.

Согласно оценке ISW, систематические удары авиабомбами по Краматорску направлены прежде всего на запугивание местного населения и оказание психологического давления.

Александровское направление: тактические маневры и преувеличения РФ

Наиболее пестрая и динамичная картина наблюдается на Александровском направлении, где враг продолжает попытки инфильтрации. Военный обозреватель Константин Машовец отмечает следующие детали:

Украинские силы ранее отошли из поселка Рыбное, после чего россияне заняли часть Красногорского. Также зафиксирована активность вражеских ДРГ между Злагодой и Добропольем.

В то же время силы обороны смогли отбить большую часть Березового и продвинулись дальше на юго-восток от этого населенного пункта. Впрочем, небольшие группы оккупантов пока удерживают позиции в окрестностях поселка. Кроме того, ВСУ прочно удерживают позиции на юго-востоке Запорожья.

Небольшие группы врага действуют в районах Новониколаевки, Калиновского и между Новогригоровкой и Вербовым.

Эксперты ISW отмечают, что Министерство обороны РФ традиционно существенно преувеличивает масштабы своих успехов и реальное продвижение в непосредственной близости от Александровки. Ситуация остается под контролем, продолжаются тяжелые позиционные бои.

Где могут начаться интенсивные бои - мнение эксперта

Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что в ближайшее время наиболее интенсивные боевые действия на фронте могут сосредоточиться в Константиновской, Покровско-Мирноградской и Лиманской агломерациях. По его мнению, именно эти направления остаются приоритетными для российского командования, которое будет стремиться сосредоточить там основные силы наступления.

В то же время ситуация на юге Украины, по оценке эксперта, может развиваться по другому сценарию. Тимочко предполагает, что российские войска там могут снизить активность наступательных действий и сосредоточиться на удержании уже занятых позиций, что постепенно приведет к снижению интенсивности боев.

Отдельно эксперт отмечает, что российская армия неоднократно демонстрировала готовность удерживать захваченные территории даже в сложных условиях. По его словам, оккупационные силы могут продолжать оборону даже в случае проблем с логистикой, поскольку ранее уже тратили значительные ресурсы ради сохранения контроля над позициями.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска лишились возможности оперативно перебрасывать свои силы и средства на территории Приазовья без безопасных логистических маршрутов. Об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире "Эспрессо".

Кроме того, спикер Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты усилили наступление на территории Харьковской области. Враг усиливает давление и увеличивает количество атак на Лиманском направлении.

Напомним, что Константиновка - один из важнейших опорных пунктов украинской обороны на Донбассе - оказалась под угрозой окружения. Российские войска сумели проникнуть на территорию города, в результате чего его значительная часть фактически превратилась в "серую зону", которую не контролирует ни одна из сторон.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчёты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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