Оккупанты находятся в пяти километрах от "ключа" обороны Славянска – СМИ

Кратко:
- Если враг захватит Николаевку – ворота на Славянск будут открыты
- Ежесуточно враг сбрасывает на Николаевку до 40 кассетных бомб
Российские оккупанты находятся в пяти километрах от Николаевки – ключевого для обороны Славянска населенного пункта. Об этом УНИАН сообщил источник в Силах обороны Украины, осведомленный о ситуации на этом направлении.
Инсайдер отметил, что в текущем году у врага есть стратегическая цель – захватить Славянск. И главную роль в обороне города играет населенный пункт Николаевка, в 5 км от которой уже фиксируется противник.
"На карте DeepState "красная зона" – в 10 км от Николаевки. Реальность несколько иная. Враг продолжает активную инфильтрацию и уже фиксируется в Рай-Александровке и других локациях в 5 км от города. В той же Рай-Александровке уже происходили стрелковые бои. Если враг захватит Николаевку – ворота на Славянск будут открыты", – подчеркнул собеседник.
По словам источника, ежесуточно враг сбрасывает на Николаевку до 40 кассетных бомб. Среди его целей – гражданская инфраструктура. Речь идет, в частности, о Славянской ТЭЦ, которая остановила работу еще весной.
"Такое сосредоточение внимания российской авиации – один из признаков того, что это направление очень важно для россиян", – подчеркнул собеседник.
Где могут начаться интенсивные бои — мнение эксперта
Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что в ближайшее время наиболее интенсивные боевые действия на фронте могут сосредоточиться в Константиновской, Покровско-Мирноградской и Лиманской агломерациях. По его мнению, именно эти направления остаются приоритетными для российского командования, которое будет стремиться сконцентрировать там основные силы наступления.
В то же время ситуация на юге Украины, по оценке эксперта, может развиваться по другому сценарию. Тимочко предполагает, что российские войска там могут снизить активность наступательных действий и сосредоточиться на удержании уже занятых позиций, что постепенно приведет к снижению интенсивности боев.
Отдельно эксперт отмечает, что российская армия неоднократно демонстрировала готовность удерживать захваченные территории даже в сложных условиях. По его словам, оккупационные силы могут продолжать оборону даже в случае проблем с логистикой, поскольку ранее уже тратили значительные ресурсы ради сохранения контроля над позициями.
Ситуация на фронте — последние новости
Как сообщал Главред, российские оккупационные войска лишились возможности оперативно перебрасывать свои силы и средства на территории Приазовья без безопасных логистических маршрутов. Об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире "Эспрессо".
Кроме того, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты усилили наступление на территории Харьковской области. Враг усиливает давление и увеличивает количество атак на Лиманском направлении.
Напомним, что Константиновка — один из важнейших опорных пунктов украинской обороны на Донбассе — оказалась под угрозой окружения. Российские войска сумели проникнуть на территорию города, в результате чего его значительная часть фактически превратилась в "серую зону", которую не контролирует ни одна из сторон.
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Об источнике: УНИАН
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