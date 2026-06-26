Оккупанты находятся в пяти километрах от "ключа" обороны Славянска – СМИ

Инсайдер отметил, что в текущем году у врага есть стратегическая цель – захватить Славянск.

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Если враг захватит Николаевку – ворота на Славянск будут открыты / Фото УНИАН, bessarabiainform.com

Кратко:

Если враг захватит Николаевку – ворота на Славянск будут открыты

Ежесуточно враг сбрасывает на Николаевку до 40 кассетных бомб

Российские оккупанты находятся в пяти километрах от Николаевки – ключевого для обороны Славянска населенного пункта. Об этом УНИАН сообщил источник в Силах обороны Украины, осведомленный о ситуации на этом направлении.

Инсайдер отметил, что в текущем году у врага есть стратегическая цель – захватить Славянск. И главную роль в обороне города играет населенный пункт Николаевка, в 5 км от которой уже фиксируется противник.

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"На карте DeepState "красная зона" – в 10 км от Николаевки. Реальность несколько иная. Враг продолжает активную инфильтрацию и уже фиксируется в Рай-Александровке и других локациях в 5 км от города. В той же Рай-Александровке уже происходили стрелковые бои. Если враг захватит Николаевку – ворота на Славянск будут открыты", – подчеркнул собеседник.

По словам источника, ежесуточно враг сбрасывает на Николаевку до 40 кассетных бомб. Среди его целей – гражданская инфраструктура. Речь идет, в частности, о Славянской ТЭЦ, которая остановила работу еще весной.

"Такое сосредоточение внимания российской авиации – один из признаков того, что это направление очень важно для россиян", – подчеркнул собеседник.

Славянск / Инфографика: Главред

Где могут начаться интенсивные бои — мнение эксперта

Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что в ближайшее время наиболее интенсивные боевые действия на фронте могут сосредоточиться в Константиновской, Покровско-Мирноградской и Лиманской агломерациях. По его мнению, именно эти направления остаются приоритетными для российского командования, которое будет стремиться сконцентрировать там основные силы наступления.

В то же время ситуация на юге Украины, по оценке эксперта, может развиваться по другому сценарию. Тимочко предполагает, что российские войска там могут снизить активность наступательных действий и сосредоточиться на удержании уже занятых позиций, что постепенно приведет к снижению интенсивности боев.

Отдельно эксперт отмечает, что российская армия неоднократно демонстрировала готовность удерживать захваченные территории даже в сложных условиях. По его словам, оккупационные силы могут продолжать оборону даже в случае проблем с логистикой, поскольку ранее уже тратили значительные ресурсы ради сохранения контроля над позициями.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска лишились возможности оперативно перебрасывать свои силы и средства на территории Приазовья без безопасных логистических маршрутов. Об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире "Эспрессо".

Кроме того, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты усилили наступление на территории Харьковской области. Враг усиливает давление и увеличивает количество атак на Лиманском направлении.

Напомним, что Константиновка — один из важнейших опорных пунктов украинской обороны на Донбассе — оказалась под угрозой окружения. Российские войска сумели проникнуть на территорию города, в результате чего его значительная часть фактически превратилась в "серую зону", которую не контролирует ни одна из сторон.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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