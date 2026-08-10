Ракетного топлива станет меньше: ВСУ поразили важный нефтехимический комбинат РФ

Главное:
- Пострадал ЦГФУ комбината "Тобольскнефтехим" в РФ
- Продукция завода имеет критическое значение для российского ВПК
- Масштабы разрушений в настоящее время устанавливаются
Силы обороны Украины 10 августа нанесли удар по нефтехимическому комбинату "Тобольскнефтехим" в городе Тобольске Тюменской области РФ. Зафиксировано попадание в центральную газофракционирующую установку предприятия. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Отмечается, что пораженный объект - не вспомогательный цех, а один из узловых элементов всей производственной цепочки. Проектная мощность ЦГФУ составляет около 6,6 млн тонн сырья в год, а сам комбинат входит в число крупнейших нефтехимических площадок РФ и Европы.
В Генштабе рассказали, что предприятие производит критически важное для российского военно-промышленного комплекса сырье. В частности, это бутадиен, изобутилен, малеиновый ангидрид и МТБЭ (высокооктановая кислородосодержащая добавка).
"Эти продукты используются в производстве компонентов ракетного топлива, авиационного топлива, композитных материалов для БПЛА, а также высокооктановых бензинов", - говорится в сообщении.
В настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на пресечение вооруженной агрессии Российской Федерации", - подытожили в Генштабе.
Ударов по территории РФ станет больше
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что удары по российским НПЗ будут продолжаться, но в дальнейшем россиян ждут удары по газовой инфраструктуре, газораспределительным станциям и газовым терминалам.
Он подчеркнул, что блокировка Азовского моря, удары по российскому теневому танкерному флоту в Черном море - это лишь начало тех событий, которые ждут Россию.
"Кроме того, удары будут наноситься не только по Wildberries - пусть OZON тоже готовится. Военно-промышленный комплекс РФ, само собой, будет под нашим прицелом", - подчеркнул Коваленко.
Удары по российским НПЗ - что известно
Как сообщал Главред, утром 10 августа дроны были зафиксированы в Татарстане. Жители Нижнекамска и Чистополя сообщили о большом количестве БПЛА, пролетающих над городом. Там действуют два крупных нефтеперерабатывающих предприятия: ТАИФ-НК и современный комплекс ТАНЕКО.
В ночь на 8 августа в России прогремели взрывы. Под удар дронов попали два НПЗ - в Самарской области и в Краснодарском крае. Местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. Над объектом поднимался черный дым.
В ночь на 6 августа в Ярославской области РФ прогремели взрывы. Очевидцы публиковали кадры со звуками взрывов и двумя столбами темного дыма. Один из пожаров произошел на территории НПЗ "Славнефть-ЯНОС".
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Об источнике: Генштаб ВСУ
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