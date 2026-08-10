Налет дронов за две тысячи километров: БПЛА атакуют НПЗ в Нижнекамске

Жители Татарстана зафиксировали большое количество пролетающих БПЛА.

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Дроны долетели до Татарстана и атакуют НПЗ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Дроны атаковали объекты в Нижнекамске и Чистополе 10 августа

В районе нефтеперерабатывающих заводов Нижнекамска виден дым

Город расположен в более чем двух тысячах километров от Украины

Утром 10 августа дроны зафиксировали в Татарстане. Жители Нижнекамска и Чистополя сообщили о большом количестве пролетающих БПЛА.

Как сообщает мониторинговый канал Exilenоva+, жители Нижнекамска сообщают об атаке на НПЗ.

видео дня

На месте "прилетов" виден черный дым.

Нижнекамск - виден дым над НПЗ / Фото: t.me/supernova_plus

Смотрите видео - Дроны атаковали Нижнекамск:

Нижнекамск расположен на расстоянии в более две тысячи километров от Украины.

Отметим, в Нижнекамске (Республика Татарстан, РФ) действуют два крупных нефтеперерабатывающих предприятия: ТАИФ-НК и современный комплекс ТАНЕКО (подконтролен "Татнефти").

Заводы выпускают автомобильные бензины, дизельное топливо стандарта Евро-5, авиакеросин и другие нефтепродукты.

ТАИФ-НК перерабатывает около 8 млн тонн нефти и газового конденсата в год, включает в себя производство бензинов, дизельного топлива и комплекс глубокой переработки тяжелых остатков.

ТАНЕКО - один из самых крупных и современных нефтеперерабатывающих комплексов России с высокой глубиной переработки.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки по РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 6 августа в Ярославской области РФ прогремели взрывы. Очевидцы публиковали кадры со звуками взрывов и двумя столбами темного дыма. Одно из возгораний произошло на территории НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

В ночь на 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался склад компании Wildberries в городе Алексин.

В ночь на 4 августа дроны атаковали Россию. Взрывы зафиксированы с Ленинградской и Самарской областях, а также в Подмосковье. В Ленинградской области был атакован склад Wildberries Красный Бор.

В ночь 8 августа в России прогремели взрывы. Под удар дронов попали два НПЗ - в Самарской области и в Краснодарском крае. В частности, горели Сызранский НПЗ и Ильский НПЗ.

Эксперт раскрыл тайную цель ударов по НПЗ

Украина не планирует прекращать удары по российской энергетической инфраструктуре. Увеличение производства украинских дронов и развитие ракетных возможностей могут позволить наносить еще больший ущерб объектам нефтяной отрасли РФ. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

"Украина нацелена сломить хребет России, хотя вслух об этом никто не говорит. Вслух - мы исключительно за мир, потому что это условие помощи Украине", - подчеркнул Загородний.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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