Черная плесень между плитками — как легко избавиться без вреда для здоровья

Черная плесень в ванной может нанести вред здоровью. Как безопасно очистить плитку и швы, какие средства использовать и как предотвратить ее появление.

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Как избавиться от плесени / Коллаж: Главред, скриншоты

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Как быстро избавиться от черной плесени в ванной

Какие средства помогут очистить плитку и швы

Почему нельзя смешивать хлор с другими химикатами

Черная плесень в ванной комнате - это не только эстетическая проблема, но и источник аллергенов, которые могут нанести вред здоровью. Из-за высокой влажности и пористой структуры швов между плиткой споры плесени могут быстро распространяться после контакта с влагой. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Infobae со ссылкой на рекомендации Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и других профильных служб здравоохранения, ключом к решению проблемы является не просто уничтожение плесени, а её физическое удаление и последующий контроль уровня влажности.

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Как очистить плитку и швы от плесени

Специалисты предлагают два варианта удаления плесени:

Способ с использованием хлорного раствора: сначала поверхность моют тёплой водой с стиральным порошком и дают ей полностью высохнуть. После этого наносят раствор из четверти чашки хлорсодержащего отбеливателя на два литра воды. Средство оставляют на пять минут, после чего тщательно смывают водой.

сначала поверхность моют тёплой водой с стиральным порошком и дают ей полностью высохнуть. После этого наносят раствор из четверти чашки хлорсодержащего отбеливателя на два литра воды. Средство оставляют на пять минут, после чего тщательно смывают водой. Безхлорный способ: в пульверизаторе смешивают одну столовую ложку жидкого моющего средства и полторы чашки теплой воды. Раствор распыляют на пораженные участки, после чего плесень счищают механически. Если инструкция средства не требует смывания, поверхность оставляют до полного высыхания.

Эксперты отмечают, что даже после гибели плесень может оставаться аллергеном, поэтому её необходимо удалять механически. Во время очистки следует использовать защитные перчатки и маску.

Видео о том, как избавиться от плесени, можно посмотреть здесь:

Почему нельзя смешивать хлор с другими средствами

Категорически запрещается смешивать хлорсодержащие средства со средствами, содержащими аммиак. Такое сочетание может привести к образованию токсичных хлораминов, которые раздражают дыхательные пути и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Чистящие средства можно смешивать только в том случае, если это прямо разрешено в инструкции производителя.

Как отмыть плитку в ванной инфографика / Главред

Как предотвратить повторное появление плесени

Чтобы предотвратить повторное появление плесени, относительную влажность в помещении следует поддерживать на уровне 30–50%. Для этого рекомендуется использовать вытяжной вентилятор или обеспечивать надлежащую вентиляцию - например, открывать окно или дверь после каждого принятия душа.

Влажные поверхности в ванной комнате нужно как можно быстрее высушивать, поскольку длительное нахождение влаги создает благоприятные условия для повторного появления плесени.

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Об источнике: Infobae Infobae - это международная аргентинская онлайн-газета, основанная в 2002 году бизнесменом Даниэлем Хададом. Штаб-квартира компании расположена в Буэнос-Айресе. Компания открыла редакции в Нью-Йорке, Мехико, Майами, Боготе, Сан-Паулу, Лиме и Мадриде. Эти редакции начали работу под руководством Маркоса Ступененго. Infobae стала одной из самых популярных испаноязычных онлайн-газет в мире. Об этом пишет Википедия.

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