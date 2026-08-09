Ошибка или защита: действительно ли сыворотка с йодом спасает томаты от фитофторы

Вы узнаете:
- Помогает ли сыворотка против фитофторы
- Почему кислотность опасна для почвы
- Когда и как опрыскивать кусты томатов
Молочная сыворотка не лечит томаты от фитофторы - она лишь снижает риск появления грибковых заболеваний, а заменить фунгициды не способна. Научных подтверждений эффективности смеси сыворотки с йодом в качестве полноценного средства защиты не существует, поэтому садоводам рекомендуют рассматривать такой раствор исключительно как народную профилактику, пишет УНИАН.
Механизм действия объясняется составом продукта: в сыворотке содержатся молочная кислота, полезные бактерии, аминокислоты и небольшое количество минералов. После обработки на листьях образуется тонкая пленка, которая делает условия менее благоприятными для развития отдельных грибков.
Дополнительный эффект - подкормка. При регулярном применении растения получают микроэлементы, а состояние листьев заметно улучшается.
Йод в растворе выполняет роль антисептика и, как считают огородники, дополнительно снижает вероятность заражения. Однако если болезнь уже активно прогрессирует, одних только домашних смесей будет недостаточно - специалисты в таких случаях рекомендуют зарегистрированные фунгициды.
Почему нельзя поливать под корень
Распространенная практика полива помидоров неразбавленной сывороткой может обернуться проблемами с почвой. Из-за повышенной кислотности продукт со временем способен изменять состав почвы, а при частом использовании - нарушить нормальное питание кустов.
Компромиссный вариант - разбавление. Если огородник хочет применять сыворотку именно для корневого полива, её обязательно смешивают с водой в пропорции около 1 литра на 10 литров воды и используют лишь эпизодически.
Рецепт раствора и правила обработки
Основным способом применения остается опрыскивание. Самый популярный рецепт предусматривает 1 литр молочной сыворотки, 9 литров воды и 10–15 капель аптечного йода - смесь предназначена исключительно для листьев.
Время и погода имеют не меньшее значение, чем состав: обработку проводят утром или вечером, в сухую безветренную погоду, тщательно смачивая листья с обеих сторон.
Сильный дождь после процедуры смывает защитный слой, поэтому опрыскивание желательно повторить. Для профилактики достаточно обрабатывать томаты примерно раз в 7–10 дней.
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Об источнике: УНИАН
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