Ошибка или защита: действительно ли сыворотка с йодом спасает томаты от фитофторы

Профилактика эффективна только при условии регулярного опрыскивания листьев, тогда как от запущенной болезни народное средство не помогает.

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Чем полезна сыворотка с йодом для помидоров / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео на YouTube

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Помогает ли сыворотка против фитофторы

Почему кислотность опасна для почвы

Когда и как опрыскивать кусты томатов

Молочная сыворотка не лечит томаты от фитофторы - она лишь снижает риск появления грибковых заболеваний, а заменить фунгициды не способна. Научных подтверждений эффективности смеси сыворотки с йодом в качестве полноценного средства защиты не существует, поэтому садоводам рекомендуют рассматривать такой раствор исключительно как народную профилактику, пишет УНИАН.

Механизм действия объясняется составом продукта: в сыворотке содержатся молочная кислота, полезные бактерии, аминокислоты и небольшое количество минералов. После обработки на листьях образуется тонкая пленка, которая делает условия менее благоприятными для развития отдельных грибков.

Дополнительный эффект - подкормка. При регулярном применении растения получают микроэлементы, а состояние листьев заметно улучшается.

Йод в растворе выполняет роль антисептика и, как считают огородники, дополнительно снижает вероятность заражения. Однако если болезнь уже активно прогрессирует, одних только домашних смесей будет недостаточно - специалисты в таких случаях рекомендуют зарегистрированные фунгициды.

Почему нельзя поливать под корень

Распространенная практика полива помидоров неразбавленной сывороткой может обернуться проблемами с почвой. Из-за повышенной кислотности продукт со временем способен изменять состав почвы, а при частом использовании - нарушить нормальное питание кустов.

Компромиссный вариант - разбавление. Если огородник хочет применять сыворотку именно для корневого полива, её обязательно смешивают с водой в пропорции около 1 литра на 10 литров воды и используют лишь эпизодически.

Рецепт раствора и правила обработки

Основным способом применения остается опрыскивание. Самый популярный рецепт предусматривает 1 литр молочной сыворотки, 9 литров воды и 10–15 капель аптечного йода - смесь предназначена исключительно для листьев.

Время и погода имеют не меньшее значение, чем состав: обработку проводят утром или вечером, в сухую безветренную погоду, тщательно смачивая листья с обеих сторон.

Сильный дождь после процедуры смывает защитный слой, поэтому опрыскивание желательно повторить. Для профилактики достаточно обрабатывать томаты примерно раз в 7–10 дней.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

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