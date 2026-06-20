Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Всего пару капель защитят от фитофторы: чем лучше в июне подкормить помидоры

Анна Ярославская
20 июня 2026, 08:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
Болезни томатов в июне могут полностью уничтожить завязи, поэтому необходима своевременная профилактика. На помощь придет аптечное средство.
Томаты
Копеечный аптечный препарат помогает сохранить урожай томатов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Ключевые тезисы:

  • В июне кусты томатов наиболее уязвимы для грибковых инфекций
  • Слабый раствор йода защитит листья помидоров
  • Копеечное средство работает только на опережение болезней

Июнь - главный месяц для томатов, именно в этом месяце решается судьба урожая. Большинство дачников вспоминают о защите помидоров только тогда, когда на листьях уже появились бурые пятна, а снизу пошел налет. Но к этому моменту бороться уже поздно. Остается только спасать остатки урожая.

На Youtube-канал Огород с умом рассказали, как копеечное аптечное средство спасает урожай томатов от фитофторы.

видео дня

В июне куст томата переключается с роста на плодоношения. Растение бросает все силы на завязь и налив плодов. И в этот момент его собственная защита естественным образом проседает. Если добавить к этому теплые ночи, утреннюю росу, перепады температуры, то получаются идеальные условия для грибковых болезней. Профилактику нужно проводить именно по здоровому растению, а не по больному.

"И вот тут на сцену выходит копеечное средство. Это обычный аптечный йод, который стоит дешевле пакетика семян и есть почти в каждом доме", - отмечает садовод.

По его словам, главная задача в июне - не вылечить, а поддержать куст и снизить нагрузку болезней до того, как они стартовали. Использование йода - это дешево и безопасно.

Что любят и чего не любят томаты
Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Как работает йод и чего от него ждать бесполезно?

Йод — это не лекарство и не системный фунгицид. Он не способен уничтожить инфекцию внутри тканей, если растение уже заболело. Его сила заключается в другом:

  • Поверхностный антисептик: слабый раствор снижает количество грибков и бактерий на поверхности листа и в верхнем слое почвы, делая среду "негостеприимной" для спор.
  • Микроэлемент для тонуса: в крошечных количествах йод участвует в обмене веществ, мягко поддерживая завязывание плодов и общий иммунитет куста.

Главный миф: "Капнул йода и забыл до сентября". Стоит помнить, что одна обработка не спасет сезон — йод легко смывается дождями и поливом. Это регулярная, мягкая профилактика на опережение.

Как правильно подкормить помидоры йодом

Главный параметр при работе с йодом — минимальная концентрация. Принцип "чем больше, тем надежнее" здесь приведет к жестким ожогам, скручиванию листьев и стрессу растения. Раствор должен состоять из нескольких капель на целое ведро воды.

Полив под корень - самый мягкий вариант. Проводится строго по влажной почве, чтобы не сжечь корневую систему.

Опрыскивание по листу работает быстрее как антисептик. Для лучшего прилипания в раствор можно добавить немного молока или молочной сыворотки.

Опрыскивать нужно вечером или ранним утром, когда нет прямого солнца. Если брызгать по листу в полдень, то капли сработают как линзы, и растение получит ожоги от солнца.

Профилактику нужно периодически повторять. Частота обработок зависит от климата: во влажных регионах и теплицах опрыскивать нужно чаще, в жарких и сухих — злоупотреблять не стоит.

Как сажать томаты
Как сажать томаты / Инфографика: Главред

Стоит учитывать, что сам по себе йод в одиночку сезон не вытянет. Настоящую защиту дает только комплексный подход:

1. Воздух и сухой лист. В июне необходимо убрать нижние листья, которые касаются земли, и вовремя пасынковать кусты. В теплицах важно организовать постоянное проветривание и поливать томаты строго под корень.

2. Мульчирование. Слой соломы или скошенной травы блокирует споры грибков, которые зимуют в почве и при поливе "взлетают" на нижние листья.

3. Правильное питание. Избыток азота (навоза, травяного настоя) заставляет куст жировать, делая его ткани рыхлыми и восприимчивыми к болезням. В июне упор нужно делать на калий и кальций, укрепляющие стенки клеток.

Если вы находитесь в суровом и прохладном регионе, где фитофтора буйствует каждый год, профилактику йодом стоит усилить медьсодержащими препаратами (например, бордоской смесью) или биофунгицидами на основе сенной палочки, нанося их заранее на здоровые кусты.

Смотрите видео - Простое средство для защиты томатов от фитофторы:

Как писал Главред, даже при хорошем уходе иногда завязи огурцов начинают желтеть и осыпаться, не успев развиться в плоды. Такая проблема может возникать по разным причинам — от ошибок в уходе и поливе до неблагоприятных погодных условий или нехватки питательных веществ. Детальнее читайте в материале: Желтеют и опадают завязи огурцов: как спасти весь урожай за 48 часов.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Youtube-канал "Огород с умом"

Youtube-канал "Огород с умом" позиционирует себя как канал "о грамотном и результативном огородничестве".

По словам автора, он рассказывает о том, что реально работает на земле, а на что не стоит тратить время.

"Если вы хотите выращивать крепкие овощи, собирать ведра спелых томатов и хрустящих огурцов, но при этом не ночевать на грядках — вы попали по адресу. Этот канал создан как для начинающих дачников, так и для огородников со стажем", - говорится в описании.

На канале можно найти видео на такие темы:

  • выращивание сильной рассады без вытягивания;
  • посадка, формировка и уход за овощами в теплице и открытом грунте;
  • схемы полива, мульчирования и повышения плодородия почвы;
  • эффективная и безопасная защита растений от болезней и вредителей;
  • практические лайфхаки, которые экономят время и силы.

"Никакой скучной теории — только практика, объяснение причин и конкретные результаты", - отмечает автор канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
помидоры огород сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Скандал набирает обороты: Буданов отказался от важной государственной награды

Скандал набирает обороты: Буданов отказался от важной государственной награды

09:59Политика
В Польше выдвинули неожиданный ультиматум по переговорам с РФ - что известно

В Польше выдвинули неожиданный ультиматум по переговорам с РФ - что известно

09:51Война
Россия усилит удары по Киеву из-за Москвы, до нового мятежа Пригожина еще далеко — Ступак

Россия усилит удары по Киеву из-за Москвы, до нового мятежа Пригожина еще далеко — Ступак

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду: большинство ошибается годами

Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду: большинство ошибается годами

Китайский гороскоп на завтра, 20 июня: Свиньям - успех, Крысам - заботы

Китайский гороскоп на завтра, 20 июня: Свиньям - успех, Крысам - заботы

Евро дорожает, а доллар летит вниз: новый курс валют на 22 июня

Евро дорожает, а доллар летит вниз: новый курс валют на 22 июня

Для максимального урожая: какие плодовые деревья нужно обязательно обрезать летом

Для максимального урожая: какие плодовые деревья нужно обязательно обрезать летом

Почти утраченные жемчужины языка: 5 редких украинских слов с красивым звучанием

Почти утраченные жемчужины языка: 5 редких украинских слов с красивым звучанием

Последние новости

10:36

Валютные качели в конце июня: будет ли курс доллара выше 45 гривен

09:59

Скандал набирает обороты: Буданов отказался от важной государственной награды

09:51

В Польше выдвинули неожиданный ультиматум по переговорам с РФ - что известно

09:37

Моему любимому: Пугачева показала нежное фото с Галкиным

09:32

Село в Украине стало столицей целого государства: где оно находитсяВидео

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
09:29

Привлекает гармонию и уют: назван лучший цвет для ванной по фэншуй

09:00

Россия усилит удары по Киеву из-за Москвы, до нового мятежа Пригожина еще далеко — СтупакФото

08:55

Массированный налет дронов на Крым: под удар могла попасть важная ТЭСВидео

08:17

Всего пару капель защитят от фитофторы: чем лучше в июне подкормить помидоры

Реклама
07:37

РФ обстреляла Харьков КАБами: люди оказались под завалами, есть погибшиеФото

05:50

Проблемы обойдут их стороной: какие знаки зодиака скоро изменят жизнь к лучшему

05:22

Гороскоп на завтра, 21 июня: Львам — неприятности, Весам — удовольствие

05:05

Глаза могут дать ключ к разгадке: ученые ошарашили важным открытием

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке жирафа за 14 с

03:15

Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду: большинство ошибается годами

02:19

Желтеют и опадают завязи огурцов: как спасти весь урожай за 48 часовВидео

01:30

Один из детей Джоли решил поддерживать связь с Брэдом Питтом

01:19

Угроза удара РФ ядерным оружием по Украине: Свитан назвал главное условиеВидео

00:41

Трамп выдал дичь о войне в Украине: танки РФ могли быть в Киеве "за три часа"

19 июня, пятница
23:52

Жара больше не помешает сну: простой способ сделать спальню прохладнееВидео

Реклама
22:55

Пионы очаруют пышным цветом в следующем году: что сделать после цветения

22:33

Прямые переговоры с РФ о завершении войны: Зеленский назвал главное условие

22:27

"Непробиваемые ворота": сын Сумской высказался о "российской" дочери актрисы

21:54

Президент Польши распорядился лишить Зеленского высшей награды: в чём причина

21:45

Для максимального урожая: какие плодовые деревья нужно обязательно обрезать летом

20:56

Не Львов и не Харьков: какой город был настоящей первой столицей УкраиныВидео

20:47

Как спасти перец от паутинного клеща: садоводы раскрыли секретный трюк

20:42

Не "имя нарицательное": как правильно сказать на украинском языкеВидео

20:28

Инсайдеры заговорили о встрече короля Чарльза и опальной невестки Меган Маркл

20:26

Демпинга при закупках услуг по содержанию дорог больше не будет — Федерация работодателей Украины

20:24

"Недели будет достаточно": Зеленский выдвинул Лукашенко жесткий ультиматум

20:07

Энн Хэтэуэй беременна в третий раз: как выглядит актриса

19:41

НПЗ России в огне: раскрыт сценарий коллапса в нефтяном секторе РФ

19:40

Как мгновенно отпугнуть ос с участка без химии: в Сети завирусился хитрый трюк

19:36

Беларусь угрожает "отпором" Украине: что произошло на Брянщине, есть ли угроза с севераВидео

19:10

Трамп неожиданно изменил правила игры: Кущ бо ударе по планам Нетаньяху и Иранамнение

19:04

"Путешественник во времени" показал кадры конца света: как все началосьВидео

18:27

Зачем хозяйки распыляют чеснок на окна — неожиданный способ защиты домаВидео

18:26

Сестры устроили целый спектакль ради котенка: родители догадались не сразуВидео

18:00

Крым вернуть легче, чем Донбасс: названы реальные сроки и пути деоккупацииВидео

Реклама
17:42

Урожай будет больше, а цены пойдут вниз: какой фрукт в Украине подешевеет

17:42

Дождей почти не будет: Украину атакует сильная жара — прогноз

17:37

Дайверы нашли сокровище с затонувшего корабля: его цена впечатляетВидео

16:55

Кроты сбегут мгновенно: какие природные ароматы навсегда выгонят их из участка

16:54

Монах не садился ни на минуту за 5 лет: что стало с его теломВидео

16:37

"Она умоляла меня": между Трампом и Мелони разгорелся громкий конфликтВидео

16:24

Россияне били по гражданским: в Краматорске есть погибшие и много пострадавшихФото

16:12

Евро дорожает, а доллар летит вниз: новый курс валют на 22 июня

15:59

Котлеты получатся сочными и без лишнего жира: что нужно добавить в фарш

15:57

В Житомире за государственную измену осудили мужчину: что известно

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять