Всего пару капель защитят от фитофторы: чем лучше в июне подкормить помидоры

Болезни томатов в июне могут полностью уничтожить завязи, поэтому необходима своевременная профилактика. На помощь придет аптечное средство.

https://glavred.info/sad-ogorod/vsego-paru-kapel-zashchityat-ot-fitoftory-chem-luchshe-v-iyune-podkormit-pomidory-10774262.html Ссылка скопирована

Копеечный аптечный препарат помогает сохранить урожай томатов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Ключевые тезисы:

В июне кусты томатов наиболее уязвимы для грибковых инфекций

Слабый раствор йода защитит листья помидоров

Копеечное средство работает только на опережение болезней

Июнь - главный месяц для томатов, именно в этом месяце решается судьба урожая. Большинство дачников вспоминают о защите помидоров только тогда, когда на листьях уже появились бурые пятна, а снизу пошел налет. Но к этому моменту бороться уже поздно. Остается только спасать остатки урожая.

На Youtube-канал Огород с умом рассказали, как копеечное аптечное средство спасает урожай томатов от фитофторы.

видео дня

В июне куст томата переключается с роста на плодоношения. Растение бросает все силы на завязь и налив плодов. И в этот момент его собственная защита естественным образом проседает. Если добавить к этому теплые ночи, утреннюю росу, перепады температуры, то получаются идеальные условия для грибковых болезней. Профилактику нужно проводить именно по здоровому растению, а не по больному.

"И вот тут на сцену выходит копеечное средство. Это обычный аптечный йод, который стоит дешевле пакетика семян и есть почти в каждом доме", - отмечает садовод.

По его словам, главная задача в июне - не вылечить, а поддержать куст и снизить нагрузку болезней до того, как они стартовали. Использование йода - это дешево и безопасно.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Как работает йод и чего от него ждать бесполезно?

Йод — это не лекарство и не системный фунгицид. Он не способен уничтожить инфекцию внутри тканей, если растение уже заболело. Его сила заключается в другом:

Поверхностный антисептик: слабый раствор снижает количество грибков и бактерий на поверхности листа и в верхнем слое почвы, делая среду "негостеприимной" для спор.

Микроэлемент для тонуса: в крошечных количествах йод участвует в обмене веществ, мягко поддерживая завязывание плодов и общий иммунитет куста.

Главный миф: "Капнул йода и забыл до сентября". Стоит помнить, что одна обработка не спасет сезон — йод легко смывается дождями и поливом. Это регулярная, мягкая профилактика на опережение.

Как правильно подкормить помидоры йодом

Главный параметр при работе с йодом — минимальная концентрация. Принцип "чем больше, тем надежнее" здесь приведет к жестким ожогам, скручиванию листьев и стрессу растения. Раствор должен состоять из нескольких капель на целое ведро воды.

Полив под корень - самый мягкий вариант. Проводится строго по влажной почве, чтобы не сжечь корневую систему.

Опрыскивание по листу работает быстрее как антисептик. Для лучшего прилипания в раствор можно добавить немного молока или молочной сыворотки.

Опрыскивать нужно вечером или ранним утром, когда нет прямого солнца. Если брызгать по листу в полдень, то капли сработают как линзы, и растение получит ожоги от солнца.

Профилактику нужно периодически повторять. Частота обработок зависит от климата: во влажных регионах и теплицах опрыскивать нужно чаще, в жарких и сухих — злоупотреблять не стоит.

Как сажать томаты / Инфографика: Главред

Стоит учитывать, что сам по себе йод в одиночку сезон не вытянет. Настоящую защиту дает только комплексный подход:

1. Воздух и сухой лист. В июне необходимо убрать нижние листья, которые касаются земли, и вовремя пасынковать кусты. В теплицах важно организовать постоянное проветривание и поливать томаты строго под корень.

2. Мульчирование. Слой соломы или скошенной травы блокирует споры грибков, которые зимуют в почве и при поливе "взлетают" на нижние листья.

3. Правильное питание. Избыток азота (навоза, травяного настоя) заставляет куст жировать, делая его ткани рыхлыми и восприимчивыми к болезням. В июне упор нужно делать на калий и кальций, укрепляющие стенки клеток.

Если вы находитесь в суровом и прохладном регионе, где фитофтора буйствует каждый год, профилактику йодом стоит усилить медьсодержащими препаратами (например, бордоской смесью) или биофунгицидами на основе сенной палочки, нанося их заранее на здоровые кусты.

Смотрите видео - Простое средство для защиты томатов от фитофторы:

Как писал Главред, даже при хорошем уходе иногда завязи огурцов начинают желтеть и осыпаться, не успев развиться в плоды. Такая проблема может возникать по разным причинам — от ошибок в уходе и поливе до неблагоприятных погодных условий или нехватки питательных веществ. Детальнее читайте в материале: Желтеют и опадают завязи огурцов: как спасти весь урожай за 48 часов.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Youtube-канал "Огород с умом" Youtube-канал "Огород с умом" позиционирует себя как канал "о грамотном и результативном огородничестве". По словам автора, он рассказывает о том, что реально работает на земле, а на что не стоит тратить время. "Если вы хотите выращивать крепкие овощи, собирать ведра спелых томатов и хрустящих огурцов, но при этом не ночевать на грядках — вы попали по адресу. Этот канал создан как для начинающих дачников, так и для огородников со стажем", - говорится в описании. На канале можно найти видео на такие темы: выращивание сильной рассады без вытягивания;

посадка, формировка и уход за овощами в теплице и открытом грунте;

схемы полива, мульчирования и повышения плодородия почвы;

эффективная и безопасная защита растений от болезней и вредителей;

практические лайфхаки, которые экономят время и силы. "Никакой скучной теории — только практика, объяснение причин и конкретные результаты", - отмечает автор канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред