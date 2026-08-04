Королевская семья сообщила о пополнении: родилась девочка

Девочка появилась на свет в понедельник вечером в одной из больниц Лиссабона, а известие об этом официально обнародовала королевская семья.

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Принцесса Евгения родила девочку / Коллаж Главред, фото Instagram/princesseugenie

Кратко:

Принцесса Евгения родила дочь 3 августа

Роды прошли в больнице Лиссабона в 18:20

Принцесса Евгения и её муж Джек Бруксбанк стали родителями дочери. Ребёнок родился в понедельник, 3 августа 2026 года, в 18:20 в одной из больниц Лиссабона, в Португалии.

Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт theroyalfamily. На кадрах, опубликованных в посте, - новорождённый ребёнок в светлом чепчике и светло-розовом боди, которого держит на руках взрослый. Автором фото указан Джек Бруксбанк.

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Евгения родила дочь / Скриншот

В сообщении отдельно отмечается, что о пополнении сообщили королю Чарльзу, королеве и другим членам семьи, и те были рады узнать новость. Под постом уже появились поздравления от других официальных и неофициальных королевских аккаунтов - в частности, от thewales_family, которые поздравили Евгению и Джека с событием.

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