Королевская семья сообщила о пополнении: родилась девочка

Кратко:
- Принцесса Евгения родила дочь 3 августа
- Роды прошли в больнице Лиссабона в 18:20
Принцесса Евгения и её муж Джек Бруксбанк стали родителями дочери. Ребёнок родился в понедельник, 3 августа 2026 года, в 18:20 в одной из больниц Лиссабона, в Португалии.
Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт theroyalfamily. На кадрах, опубликованных в посте, - новорождённый ребёнок в светлом чепчике и светло-розовом боди, которого держит на руках взрослый. Автором фото указан Джек Бруксбанк.
В сообщении отдельно отмечается, что о пополнении сообщили королю Чарльзу, королеве и другим членам семьи, и те были рады узнать новость. Под постом уже появились поздравления от других официальных и неофициальных королевских аккаунтов - в частности, от thewales_family, которые поздравили Евгению и Джека с событием.
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О персоне: принцесса Евгения
Принцесса Евгения - принцесса Великобритании, член британской королевской семьи, младшая дочь Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и его супруги, Сары Фергюсон. По состоянию на 2026 год, Евгения занимает 12 место в порядке престолонаследия.
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