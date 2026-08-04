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Солнечные панели могут уйти в прошлое: альтернативу можно "напечатать" где угодно

Юрий Берендий
4 августа 2026, 21:11
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Солнечные панели могут уйти в прошлое - ученые создали пленку, которую можно "напечатать" где угодно.
Солнечные панели могут уйти в прошлое: альтернативу можно
Солнечные панели - ученые создали ультратонкую пленку для выработки энергии / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как работает ультратонкая солнечная пленка
  • Чем гибкие солнечные батареи лучше традиционных кремниевых панелей
  • Сколько ватт на килограмм генерирует солнечная пленка

В Массачусетском технологическом институте разработали ультратонкую солнечную пленку, которую можно наносить практически на любую поверхность. По словам исследователей, новая технология значительно легче традиционных солнечных панелей и обеспечивает гораздо более высокую эффективность по соотношению вырабатываемой энергии к собственному весу. Об этом говорится в материале 2+2.

Главред выяснил, как печатают солнечные элементы с помощью электронных чернил.

видео дня

В чем главная особенность гибкой солнечной пленки от MIT

Ключевой особенностью новой технологии стала её конструкция. Фотоэлемент имеет толщину меньше человеческого волоса, а для его производства не требуется стекло или тяжёлые алюминиевые рамы.

"Главная особенность разработки - её толщина. Новый фотоэлемент тоньше человеческого волоса, почти в 100 раз легче традиционных солнечных панелей и, по словам исследователей, может генерировать до 18 раз больше энергии на единицу веса", - говорится в материале.

Как изготавливают ультратонкие солнечные батареи

Новую систему изготавливают с помощью специальных электронных чернил, при этом полупроводниковые материалы наносятся в жидком виде. Слой фотоэлемента наносят на временную основу методом, похожим на трафаретную печать, после чего сверхтонкую солнечную пленку отделяют от основы и закрепляют на прочной тканевой или пластиковой подложке.

Какова мощность и эффективность новой солнечной пленки

В ходе лабораторных испытаний технология продемонстрировала высокие показатели удельной мощности. Сама по себе пленка вырабатывала до 730 ватт на килограмм, а после крепления к сверхпрочной ткани Dyneema показатель составлял около 370 ватт на килограмм. Это значительно превышает показатели традиционных солнечных батарей, которые дают лишь около 20 ватт на килограмм.

Где можно применять гибкие солнечные панели

Благодаря минимальному весу и мобильности разработчики предлагают использовать солнечную пленку на туристических палатках, рюкзаках, парусах лодок, кузовах автомобилей и крыльях беспилотников. Также новая технология станет незаменимой в районах стихийных бедствий, где необходимо быстро обеспечить автономное электроснабжение. В случае успешного масштабирования производства источником электроэнергии смогут стать любые повседневные поверхности.

Смотрите видео о новой технологии:

Напомним, как ранее сообщал Главред, британский блогер Дейл рассказал об опыте использования домашней солнечной электростанции и финансовых итогах после двух лет эксплуатации. Он отметил, что система мощностью 5,16 кВт включала 12 панелей, гибридный инвертор мощностью 5 кВт и две батареи по 9,5 кВт·ч. Общая стоимость проекта составила 18 057 долларов, а за два года система выработала более 9 МВт·ч электроэнергии.

Команда исследователей под руководством Армина Бухройтнера представила новую фотоэлектрическую систему с адаптивным слежением за солнцем. Разработчики сообщили, что система FLAPTrack автоматически отслеживает положение Солнца и складывается при угрозе сильного ветра или града. Демонстрационная установка мощностью 1,8 кВт показала рост производства почти на 40%.

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Об источнике: 2+2

"2+2" - общеукраинский телеканал, входящий в состав медиаконгломерата "1+1 Media". Канал ориентирован на зрителей в возрасте от 18 до 54 лет. Эфир телеканала состоит из сериалов и художественных фильмов собственного и зарубежного производства, развлекательных шоу и трансляций некоторых матчей Чемпионата Украины по футболу.

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