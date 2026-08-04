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В РФ вырос спрос на побег за границу: СВР раскрыла, чего боятся россияне

Руслана Заклинская
4 августа 2026, 20:09
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По данным разведки, спрос на жилье за рубежом превысил уровень 2022 года.
В РФ вырос спрос на побег за границу: СВР раскрыла, чего боятся россияне
Кремль пытается устранить пробелы в армии без мобилизации / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Главное:

  • В РФ растут опасения по поводу новой волны мобилизации
  • Россияне активнее ищут жилье в Армении
  • Признаков масштабной мобилизации пока нет

В России растут опасения относительно возможного объявления новой волны мобилизации. В сети увеличилось количество запросов о призыве, а также вырос спрос россиян на аренду жилья за рубежом, в частности в Армении. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

По данным СВР, в июле количество поисковых запросов о мобилизации в российском "Яндексе" достигло 1,2 миллиона. В то же время в российском обществе усилились тревожные настроения: доля граждан, оценивающих сложившуюся ситуацию как напряженную, выросла с 53% до 57%.

видео дня

Одним из показателей роста опасений среди россиян разведка называет повышение спроса на аренду жилья в Армении. По данным СЗР, количество желающих арендовать жилье в этой стране превысило уровень февраля 2022 года, когда многие россияне уезжали за границу из-за опасений мобилизации.

В СЗР также сообщили, что на фоне замедления набора контрактников в российскую армию Кремль усиливает подготовку к возможным мобилизационным мерам. В частности, в РФ резко возросло количество вакансий, связанных с воинским учетом, а регионы получают сигналы о подготовке к возможному призыву.

В то же время разведка отмечает, что пока нет прямых признаков подготовки к масштабной мобилизации резервистов. Закупки медицинского имущества и военного снаряжения остаются примерно на уровне прошлого года.

"Скорее всего, до парламентских выборов Кремль не рискнет объявить о новой волне мобилизации. Вместо этого нехватку личного состава он будет пытаться компенсировать финансовыми стимулами, давлением на работодателей и переброской военных между подразделениями", - отметили в СЗР.

Объявит ли РФ мобилизацию - мнение эксперта

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков и бывший член Совета НБУ Виталий Шапран в интервью Главреду рассказал, что разговоры о мобилизации 500 тысяч человек в России являются скорее элементом психологического давления на Запад, чем реальным планом Кремля. По его словам, РФ уже испытывает значительную экономическую нагрузку из-за войны, а масштабное расширение армии может стать для нее критическим ударом.

"Разговоры о 500 тысячах - это в определенной степени психологическая атака на Запад: мол, мы все равно засыпаем вас шапками, не нужно помогать Украине", - отметил Шапран.

Эксперт подчеркнул, что для реализации такого сценария России пришлось бы потратить значительно больше ресурсов, чем она уже направила на войну.

Мобилизация в РФ - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, эксперт Кори Шейк оценил возможности России по мобилизации. В интервью он заявил, что мобилизация маловероятна из-за недостаточной уверенности Путина.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили о подготовке правовой базы для возможного объявления мобилизации. 22 июля Государственная дума одобрила законопроект о расширении круга лиц, пригодных к службе по контракту, а 21 июля Росгвардия обнародовала проект поправок, касающихся гражданской обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах Кремля по расширению мобилизации. По его данным, за семь месяцев в ряды российских вооруженных сил поступило 221 тысяча человек, а потери составили почти 225,5 тысячи, из которых 131 тысяча убиты и почти 93 тысячи ранены.

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Об источнике: Служба внешней разведки

Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно--технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СЗР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

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