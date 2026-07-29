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Дело не в призыве: Федоров назвал главную проблему мобилизации

Руслан Иваненко
29 июля 2026, 23:19обновлено 30 июля, 00:08
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Бывший министр обороны рассказал, как новые контракты, выплаты и переводы должны изменить систему комплектования войск.
Федоров, ВСУ
Бывший министр предложил сделать службу в армии более / Коллаж: Главред, фото: скриншот с youtube.com, 92-я отдельная стрелковая бригада им. кошевого атамана Ивана Сирка

Кратко:

  • Федоров назвал главной проблемой условия службы
  • Реформу предлагают начинать с изменений в армии
  • Иностранцев планируют активнее привлекать в армию

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров считает, что главной проблемой мобилизации является не сам механизм призыва, а условия службы в армии. По его словам, реформу необходимо начинать с создания справедливых правил для военнослужащих, а уже потом менять систему комплектования войск. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Федоров подчеркнул, что мобилизацию следует рассматривать лишь как один из этапов общей системы комплектования армии.

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"Нужно смотреть на мобилизацию как на некую воронку, где есть конечный продукт - это служба в армии, где есть определенные условия, сроки службы, заработная плата, есть возможность роста внутри".

По его мнению, украинцы должны видеть понятные правила прохождения службы, перспективы развития и гарантии справедливого отношения. Именно это должно стать основной мотивацией для тех, кто поступает на военную службу.

В то же время экс-министр отметил, что украинцы уже доказали свою готовность защищать государство.

"В 2022 году мы увидели, как сотни тысяч украинцев пошли воевать без каких-либо условий... Поэтому нам нужно и дальше обеспечивать украинцам свободу и справедливость внутри армии".

Иностранцы в украинской армии

Одним из направлений развития системы комплектования Федоров назвал привлечение иностранных добровольцев.

По его словам, Украина уже запустила соответствующий механизм, а в будущем доля иностранцев в боевых подразделениях может существенно возрасти.

Он также обратил внимание на то, что Россия активно использует граждан других государств на фронте, в частности выходцев из стран Африки.

Новые выплаты и контракты для военных

Федоров сообщил, что одним из первых шагов реформы стало повышение денежного довольствия для штурмовых подразделений и пехоты.

Кроме того, по его словам, были введены сроки службы, новые контракты, а также возможность перевода военнослужащих в пределах корпусов.

Михаил Федоров НОВАЯ 2026
Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Он признал, что в ходе реализации этих изменений были допущены ошибки.

"Нам нужно было больше общаться с обществом, нужно было провести обсуждение этих реформ".

По его убеждению, общество ожидает большей открытости от власти, поэтому масштабные изменения следует предварительно обсуждать с экспертами и общественностью.

Когда должна была заработать реформа мобилизации

По словам Федорова, команда планировала представить реформу уже в июле, запустить её в августе, чтобы к сентябрю проблема мобилизации была в значительной степени решена.

Он отметил, что после его ухода работа над реформой продолжается внутри Министерства обороны, а ответственные за это направление чиновники должны завершить реализацию наработанных изменений.

Экс-министр заявил, что часть критики в отношении темпов реформы считает обоснованной.

По его словам, за несколько месяцев было невозможно полностью изменить многолетнюю систему, однако сейчас уже созданы предпосылки для ее трансформации.

Он также выразил убеждение, что руководство вооруженных сил имеет возможность продолжить начатые изменения, завершить внедрение нормативной базы и обеспечить полноценное функционирование новой системы контрактов и прохождения службы.

Существуют ли приоритеты при мобилизации

Адвокат Дарья Тарасенко считает, что между официальными правилами мобилизации и их практическим применением существует существенный разрыв. По её словам, законодательство не предусматривает приоритетности призыва по возрасту, однако на практике распределение мобилизационного ресурса происходит неравномерно.

Эксперт отмечает, что из-за необходимости выполнения мобилизационных планов территориальные центры комплектования все чаще призывают мужчин старших возрастных категорий. Она утверждает, что ей известны случаи мобилизации граждан, которым до достижения 60-летнего возраста оставалось всего несколько месяцев.

По мнению Тарасенко, дальнейшее назначение мобилизованных в значительной степени зависит от заключения военно-врачебной комиссии и актуальных потребностей воинских подразделений. В то же время, если возраст и состояние здоровья позволяют выполнять боевые задачи, окончательное решение о дальнейшем прохождении службы принимается в ТЦК.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Как ранее писал Главред, в Украине Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней, Минобороны ввело новые мотивационные контракты для военных с гарантированной отсрочкой после завершения службы, а также обновило подходы к автоматическому продлению части отсрочек. В то же время ожидается реформирование работы ТЦК и СП, что должно сделать процессы более эффективными, а взаимодействие с военнообязанными - более прозрачным.

Кроме того, Мстислав Баник сообщил о планах реформирования территориальных центров комплектования и изменении их функций для обеспечения прозрачных условий прохождения мобилизационных процедур. Он подчеркнул, что распределение функций ТЦК предусматривает передачу части обязанностей другим учреждениям и создание отдельных центров для проведения мобилизационных процедур.

Напомним, что в Украине обновили процедуру добровольного призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Желающие присоединиться к Силам обороны могут оформлять поступление непосредственно через выбранную воинскую часть, без обращения в ТЦК и СП. Об этом сообщил Киевский городской ТЦК и СП.

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Об источнике: "Украинская правда"

"Украинская правда" - украинское общественно-политическое интернет-СМИ, основанное Георгием Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредительница издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

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