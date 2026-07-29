Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Урожай томатов побьет все рекорды: огородник назвал 5 правил, работающих всегда

Юрий Берендий
29 июля 2026, 22:20
google news Подпишитесь
на нас в Google
Опытный огородник раскрыл секреты системы полива, обрезки и подкормки, которая позволяет получать рекордные урожаи даже в сильную жару.
Урожай томатов побьет все рекорды: огородник назвал 5 правил, работающих всегда
Как вырастить богатый урожай помидоров в жару - правила полива и лучшие сорта / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как часто поливать помидоры в жару
  • Почему обрывать нижние листья у помидоров в жару опасно
  • Как защитить помидоры от солнечных ожогов на грядке

Главная ошибка большинства огородников при выращивании томатов летом - не недостаток, а избыток воды. Об этом рассказал блогер и автор YouTube-канала Urban Farmstead Кайл, который за 18 лет опробовал на своем участке около сотни сортов. Даже в жару до +46 °C его растения продолжали активно завязывать новые плоды. Секрет успеха - в грамотном поливе, правильной ориентации грядок, формировании кустов и подборе устойчивых сортов.

Главред выяснил, почему трескаются помидоры на кустах и как этого избежать.

видео дня

Полив томатов в жару: почему избыток воды уничтожает урожай

Кайл убежден, что садоводы массово допускают ошибку, когда поливают томаты слишком часто.

"Я считаю, что полив - это ошибка номер один, которую допускают садоводы при выращивании помидоров в жару. Не потому, что они поливают недостаточно, а потому, что обычно они поливают слишком много", - отметил фермер.

На своих приподнятых грядках Кайл использует капельную трубопроводную систему с капельницами, выдающими около 2 литров воды в час каждые 15 сантиметров. В жаркий период он включал систему на 60–90 минут только раз в 3–4 дня, а во время пиковых температур ограничивался поливом раз в неделю - и урожай от этого только выиграл.

Смотрите видео о том, как улучшить состав почвы для помидоров без химии:

Редкий, но продолжительный полив заставляет корневую систему расти вглубь, где почва остается прохладной даже тогда, когда верхний слой раскаляется.

"Цель полива помидоров - сформировать глубокую и крепкую корневую систему. Это стимулирует корни прорастать глубоко в почву, благодаря чему во время жары, когда верхний слой на глубине 12–25 сантиметров становится горячим и сухим, главные корни находятся в прохладной среде и не страдают от жары", - объясняет Кайл.

Секрет ориентации грядок и защита от солнечных ожогов

Помимо полива, огромное значение имеет расположение кустов на участке. Фермер высаживает томаты на расстоянии около 45 см друг от друга, а сами ряды формирует строго с севера на юг.

"Таким образом, когда солнце движется по небу в течение дня, растения получают свет равномерно и притеняют друг друга. Если же разместить ряды с востока на запад, южная сторона перегреется на солнце, а северная останется в тени и даст мелкие плоды", - отмечает огородник.

Также Кайл предостерегает от чрезмерного удаления нижней листвы, если растения растут на открытом послеобеденном солнце: без естественного затенения плоды мгновенно получают солнечные ожоги и начинают гнить ещё до созревания.

Топ сортов: от гигантов до "рабочих лошадок"

За годы экспериментов фермер выделил несколько лучших сортов для летнего сезона:

  • "Полосатый немецкий" (Striped German): фаворит по вкусу и внешнему виду. Дает огромные красивые плоды весом более 1 кг.
  • "New Girl": Настоящая "рабочая лошадка". Это гибрид, который первым завязывает плоды весной и последним плодоносит осенью. Он не болеет, даже если высаживать его на одно и то же место два года подряд.
  • "Итальянская красная груша" (Italian Red Pear): Урожайный сорт с ребристыми грушевидными плодами, идеальный для соусов и консервирования.
  • "Harvest Moon": Сочетает вкус старинных сортов с устойчивостью гибридов к жаре и растрескиванию.
  • "Карбон" против "Чероки Пурпл": Популярный старинный сорт Cherokee Purple обладает превосходным вкусом, но очень легко растрескивается в жару. Фермер советует заменить его сортом "Карбон" - он обладает таким же вкусом, но вообще не подвержен растрескиванию.

Формирование кустов и шпалер

Для поддержки растений Кайл использует два метода:

  • Отдельные столбики (металлические трубы): куст обрезают до 1–2 главных побегов, тщательно удаляя все боковые пасынки, и подвязывают садовой лентой через каждые 30 см.
  • Арочные шпалеры из металлической сетки: полосы сетки закрепляют на столбах в форме арки, а кусты обрезают до 6 побегов и направляют их через отверстия.

Что на самом деле определяет урожайность

Говоря о "секретных" удобрениях, фермер подчеркивает: основа урожая - это не конкретная подкормка, а живая, богатая микроорганизмами почва. Свою землю он готовит смесью верхнего слоя почвы, компоста, биогумуса и вулканической лавы, добавляя органические удобрения для овощей каждые 6–8 недель.

"Я мог бы использовать лучшее удобрение в мире, но если игнорировать правильный полив и защиту растений, успеха в выращивании томатов не будет", - подытожил Кайл.

Как правильно поливать помидоры
Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Urban Farmstead

Urban Farmstead - это англоязычный YouTube-канал, посвященный городскому фермерству, органическому садоводству и созданию продуктивного приусадебного хозяйства даже на небольшом участке. Автор проекта, Кит (Keith), делится собственным опытом превращения обычного двора в функциональное хозяйство, где выращиваются овощи, фрукты, ягоды и плодовые деревья. Канал ориентирован на людей, стремящихся обеспечивать себя собственной продукцией независимо от размера земельного участка.

Основной контент канала охватывает создание огородов и садов, закладку домашних фруктовых садов, выращивание овощей, компостирование, сбор дождевой воды, обустройство грядок и реализацию различных DIY-проектов для приусадебного хозяйства. Автор подробно демонстрирует процессы посадки, ухода за растениями, обрезки деревьев, полива и подготовки почвы, делая акцент на практических решениях, которые можно применить в домашних условиях.

Особенностью Urban Farmstead является сочетание принципов органического земледелия, самообеспечения и рационального использования пространства. На канале регулярно выходят видео о выращивании пищевых культур в городских условиях, создании домашних садов, сезонных работах и пошаговых инструкциях для начинающих. Проект также известен совместными видео с другими популярными авторами, занимающимися садоводством и пермакультурой.

По состоянию на 2026 год у Urban Farmstead около 126 тысяч подписчиков, и он входит в число популярных англоязычных YouTube-проектов о городском садоводстве и домашнем фермерстве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
помидоры огород
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Угроза для всех регионов — Зеленский предупредил о массированной атаке РФ и назвал сроки

Угроза для всех регионов — Зеленский предупредил о массированной атаке РФ и назвал сроки

22:26Война
Украина потеряла истребитель F-16 из-за нештатной ситуации — что известно

Украина потеряла истребитель F-16 из-за нештатной ситуации — что известно

21:51Украина
В воздухе российские Ту-160, есть угроза массированного удара: какие регионы станут целью

В воздухе российские Ту-160, есть угроза массированного удара: какие регионы станут целью

20:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке жирафа за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке жирафа за 15 с

Древнее украинское слово "цямрина": что оно на самом деле означает

Древнее украинское слово "цямрина": что оно на самом деле означает

Черная полоса позади: звезды готовят облегчение для четырех знаков

Черная полоса позади: звезды готовят облегчение для четырех знаков

Гороскоп Таро на завтра 30 июля: Тельцам - не сдаваться, Весам - друг

Гороскоп Таро на завтра 30 июля: Тельцам - не сдаваться, Весам - друг

Арбузы вырастут крупными, а дыни — сладкими: нужно сделать всего одну вещь

Арбузы вырастут крупными, а дыни — сладкими: нужно сделать всего одну вещь

Последние новости

22:26

Угроза для всех регионов — Зеленский предупредил о массированной атаке РФ и назвал сроки

22:23

Зачем наливать холодную воду в пельмени во время варки: кулинарная хитрость

22:20

Урожай томатов побьет все рекорды: огородник назвал 5 правил, работающих всегдаВидео

21:51

Украина потеряла истребитель F-16 из-за нештатной ситуации — что известно

21:46

Урожай будет в разы больше: что нужно сделать с помидорами

Если Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь СемиволосЕсли Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь Семиволос
21:35

Секреты Таро: почему некоторым людям лучше воздержаться от гадания

21:05

Кого нельзя выбирать в крестные: основные запреты и обязанности крестных

20:57

В воздухе российские Ту-160, есть угроза массированного удара: какие регионы станут целью

20:33

В Киеве мужчина во время ВЛК убил врача - детали от ТЦК

Реклама
20:22

Иран обвинил Украину в сотрудничестве с Израилем: раскрыта роль Кремля в конфликте

19:49

Тест на IQ: нужно найти паука среди сухой листвы за 20 секунд

19:42

Вредители исчезнут с огородов: огородники раскрыли старинный народный рецептВидео

19:16

Военные получат отсрочку на годы: какие условия и что изменится с 1 августа

19:10

Почему закон Грема-Блюменталя не нанесет России ощутимого удара: Денисенко назвал причинумнение

19:01

Что посадить после картофеля: как восстановить почву и получить новый урожай

18:50

Почему Токаев призвал Путина остановить войну именно сейчас: назван важный нюанс

18:31

Что сделать, чтобы помидоры не трескались в банке: простые кулинарные лайфхаки

18:20

Что посеять после лука в июле: секрет, который сделает землю плодородной без навозаВидео

17:42

Как быстро избавиться от клопов в доме: эффективные методы и химические средства

17:37

Снова станут белоснежными: зачем опытные хозяйки кладут носки в пакет на 1 минуту

Реклама
17:31

Семья Петровских стала генеральным партнером 10-й юбилейной премии "Золотая Дзига"

17:29

Астрологи назвали знаки зодиака, которым август сулит неприличное богатство

17:19

"Война идет к завершению": в США одобрили "адские" санкции против РФ, что известно

17:11

Не стоит выбрасывать пластиковые бутылки: что опытные дачники делают с ними на грядках

17:10

Турист в Румынии чуть не стал добычей медведя из-за смартфона: видеоВидео

17:08

Магнитные бури 30 июля: какой уровень солнечной активности ожидается

16:38

Китайский гороскоп на завтра, 30 июля: Драконам — перемены, Петухам — романтика

16:26

Готовится продолжение фильма "Один дома": Маколей Калкин может вернуться к роли Кевина

16:12

Огурцы будут плодоносить до заморозков: какое домашнее удобрение удивит результатом

16:10

Доллар сорвался в пике, а евро растет: новый курс валют на 30 июля

16:09

Переаттестация БЭБ превратилась в имитацию очищения структуры, — экс-прокурор САП Броневицкий

16:05

В ВСУ начались масштабные проверки: в Генштабе назвали причину

16:02

Кого ждут большие деньги и новые возможности: расклад Таро на август 2026Видео

15:52

Зачем смешивать кофе с уксусом — результат удивит даже опытных хозяек

15:39

После захода солнца домашний кот меняется: что с ним происходит и почемуВидео

15:11

Венгрия вновь преграждает путь Украины в ЕС: что требуют в Будапеште

15:10

Портал изобилия открыт: как полнолуние 29 июля изменит жизнь каждого знака зодиакаВидео

15:07

Без горячей воды и тепла: бывший управитель блокирует подключение газа в киевской новостройке

15:02

Кислица назвал главный козырь Украины в переговорах о прекращении войны

14:18

Украину может ожидать зимняя катастрофа: Зеленский обратился за помощью к США

Реклама
13:56

Автор культового саундтрека к фильму "Драйв" найден мертвым

13:28

Звучит как поэзия: какими красочными словами ругались украинцы еще сто лет назад

13:03

Как отмыть застарелый жир с вытяжки за 15 минут без химии — лайфхак

12:55

"Глубоко огорчен": стала известна реакция Тома Круза на отказ дочери от его фамилии

12:30

Масштабные операции в Каспийском море: кто может помогать Украине наносить удары

12:22

Как заставить петунии зацвести повторно в конце лета: секрет садоводовВидео

12:08

Дроны атаковали Пермь: пылает один из крупнейших НПЗ РоссииВидео

11:55

"Мы не можем отвечать ударом на удар": Хмара дал первое интервью

11:43

Рыдал на кладбище: Киркоров похоронил самых близких

11:26

Простой, но очень сытный завтрак из яиц за 15 минут — рецепт

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять