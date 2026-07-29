В ВСУ начались масштабные проверки: в Генштабе назвали причину

Проверки пройдут во всех воинских частях Вооруженных Сил.

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В Вооруженных Силах состоится важный этап оценки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили в Генштабе:

Будет проверена укомплектованность бригад, полков и корпусов ВСУ

Проверку начали с целью повышения боеспособности украинской армии

В Вооруженных Силах Украины начата проверка укомплектованности воинских частей и справедливости распределения личного состава. Об этом сообщил Генеральный штаб ВС Украины.

Ключевой целью проверки является оценка фактического состояния укомплектованности бригад, полков и корпусов. В Генштабе намерены проанализировать эффективность распределения военнослужащих между подразделениями и определить направления для совершенствования вопросов кадрового обеспечения.

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В частности, оценке будут подвергнуты эффективность и справедливость распределения личного состава с учетом потребностей воинских частей, выполняющих боевые задачи на различных участках фронта.

"Эти решения направлены на повышение боеспособности, обеспечение кадрового баланса и более рациональное использование человеческого капитала. Любые системные изменения в армии начинаются с изменения отношения к человеку", - говорится в сообщении.

Сможет ли Михаил Драпатый реформировать мобилизацию

Главред писал, что, по словам народного депутата Юлии Яцик, нынешний главнокомандующий Михаил Драпатый еще во время руководства Сухопутными войсками выступал со своими предложениями по изменению системы мобилизации.

Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

Эти идеи, хотя и были представлены на самом высоком уровне, однако реализовать их тогда не удалось. После кадровых перестановок реформа фактически остановилась, а новое руководство Сухопутных войск не продолжило соответствующую работу.

"Драпатый теперь точно будет воплощать свое видение. Он тогда уже сорвал много коррупционных схем с помощью системы "Оберіг". Например, существовали отдельные реестры людей, которые ежемесячно приносили деньги, чтобы их не мобилизовали", - подчеркнула Яцик.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне попросил американского лидера Дональда Трампа предоставить Киеву экстренный "зимний пакет" помощи с ракетами-перехватчиками для систем ПВО Patriot.

Накануне наблюдатели сообщили, что в ночь на 30 июля российская оккупационная армия может нанести ракетный удар по Украине. По имеющейся информации, для Киева и Киевской области угроза наиболее высока.

Ранее стало известно, что вопрос Крыма пока не входит в повестку дня переговоров о мире в Украине. При этом, по словам Владимира Зеленского, он остается принципиальным для Украины.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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