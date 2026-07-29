Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В ВСУ начались масштабные проверки: в Генштабе назвали причину

Анна Косик
29 июля 2026, 16:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
Проверки пройдут во всех воинских частях Вооруженных Сил.
В ВСУ начались масштабные проверки: в Генштабе назвали причину
В Вооруженных Силах состоится важный этап оценки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили в Генштабе:

  • Будет проверена укомплектованность бригад, полков и корпусов ВСУ
  • Проверку начали с целью повышения боеспособности украинской армии

В Вооруженных Силах Украины начата проверка укомплектованности воинских частей и справедливости распределения личного состава. Об этом сообщил Генеральный штаб ВС Украины.

Ключевой целью проверки является оценка фактического состояния укомплектованности бригад, полков и корпусов. В Генштабе намерены проанализировать эффективность распределения военнослужащих между подразделениями и определить направления для совершенствования вопросов кадрового обеспечения.

видео дня

В частности, оценке будут подвергнуты эффективность и справедливость распределения личного состава с учетом потребностей воинских частей, выполняющих боевые задачи на различных участках фронта.

"Эти решения направлены на повышение боеспособности, обеспечение кадрового баланса и более рациональное использование человеческого капитала. Любые системные изменения в армии начинаются с изменения отношения к человеку", - говорится в сообщении.

Сможет ли Михаил Драпатый реформировать мобилизацию

Главред писал, что, по словам народного депутата Юлии Яцик, нынешний главнокомандующий Михаил Драпатый еще во время руководства Сухопутными войсками выступал со своими предложениями по изменению системы мобилизации.

Михаил Драпатый 2026 НОВАЯ ИНФОГРАФИКА
Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

Эти идеи, хотя и были представлены на самом высоком уровне, однако реализовать их тогда не удалось. После кадровых перестановок реформа фактически остановилась, а новое руководство Сухопутных войск не продолжило соответствующую работу.

"Драпатый теперь точно будет воплощать свое видение. Он тогда уже сорвал много коррупционных схем с помощью системы "Оберіг". Например, существовали отдельные реестры людей, которые ежемесячно приносили деньги, чтобы их не мобилизовали", - подчеркнула Яцик.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне попросил американского лидера Дональда Трампа предоставить Киеву экстренный "зимний пакет" помощи с ракетами-перехватчиками для систем ПВО Patriot.

Накануне наблюдатели сообщили, что в ночь на 30 июля российская оккупационная армия может нанести ракетный удар по Украине. По имеющейся информации, для Киева и Киевской области угроза наиболее высока.

Ранее стало известно, что вопрос Крыма пока не входит в повестку дня переговоров о мире в Украине. При этом, по словам Владимира Зеленского, он остается принципиальным для Украины.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине ВСУ Генштаб ВСУ новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар сорвался в пике, а евро растет: новый курс валют на 30 июля

Доллар сорвался в пике, а евро растет: новый курс валют на 30 июля

16:10Экономика
В ВСУ начались масштабные проверки: в Генштабе назвали причину

В ВСУ начались масштабные проверки: в Генштабе назвали причину

16:05Украина
Венгрия вновь преграждает путь Украины в ЕС: что требуют в Будапеште

Венгрия вновь преграждает путь Украины в ЕС: что требуют в Будапеште

15:11Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти пять отличий в детской комнате за 15 с

Тест на IQ: нужно найти пять отличий в детской комнате за 15 с

"Как выросла": Галкин показал взрослую дочь от Пугачевой

"Как выросла": Галкин показал взрослую дочь от Пугачевой

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке жирафа за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке жирафа за 15 с

Древнее украинское слово "цямрина": что оно на самом деле означает

Древнее украинское слово "цямрина": что оно на самом деле означает

Гороскоп Таро на завтра 30 июля: Тельцам - не сдаваться, Весам - друг

Гороскоп Таро на завтра 30 июля: Тельцам - не сдаваться, Весам - друг

Последние новости

16:38

Китайский гороскоп на завтра, 30 июля: Драконам — перемены, Петухам — романтика

16:26

Готовится продолжение фильма "Один дома": Маколей Калкин может вернуться к роли Кевина

16:12

Огурцы будут плодоносить до заморозков: какое домашнее удобрение удивит результатом

16:10

Доллар сорвался в пике, а евро растет: новый курс валют на 30 июля

16:09

Переаттестация БЭБ превратилась в имитацию очищения структуры, — экс-прокурор САП Броневицкий

Если Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь СемиволосЕсли Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь Семиволос
16:05

В ВСУ начались масштабные проверки: в Генштабе назвали причину

16:02

Кого ждут большие деньги и новые возможности: расклад Таро на август 2026Видео

15:52

Зачем смешивать кофе с уксусом — результат удивит даже опытных хозяек

15:39

После захода солнца домашний кот меняется: что с ним происходит и почемуВидео

Реклама
15:11

Венгрия вновь преграждает путь Украины в ЕС: что требуют в Будапеште

15:10

Портал изобилия открыт: как полнолуние 29 июля изменит жизнь каждого знака зодиакаВидео

15:07

Без горячей воды и тепла: бывший управитель блокирует подключение газа в киевской новостройке

15:02

Кислица назвал главный козырь Украины в переговорах о прекращении войны

14:18

Украину может ожидать зимняя катастрофа: Зеленский обратился за помощью к США

13:56

Автор культового саундтрека к фильму "Драйв" найден мертвым

13:28

Звучит как поэзия: какими красочными словами ругались украинцы еще сто лет назад

13:03

Как отмыть застарелый жир с вытяжки за 15 минут без химии — лайфхак

12:55

"Глубоко огорчен": стала известна реакция Тома Круза на отказ дочери от его фамилии

12:30

Масштабные операции в Каспийском море: кто может помогать Украине наносить удары

12:22

Как заставить петунии зацвести повторно в конце лета: секрет садоводовВидео

Реклама
12:08

Дроны атаковали Пермь: пылает один из крупнейших НПЗ РоссииВидео

11:55

"Мы не можем отвечать ударом на удар": Хмара дал первое интервью

11:43

Рыдал на кладбище: Киркоров похоронил самых близких

11:26

Простой, но очень сытный завтрак из яиц за 15 минут — рецепт

11:03

Украину накроет мощная волна жары: где термометры покажут адские +38 °C

11:03

Черная полоса позади: звезды готовят облегчение для четырех знаков

11:03

Началась передислокация Ту-95МС: какой город может стать главной целью удара РФ

10:55

"Макияж не спасёт ситуацию": в сети разгорелся спор из-за послеродовых изменений

10:45

Почему 30 июля не рекомендуется совершать крупные покупки: какой церковный праздник

10:14

С кем Стрелец построит самые крепкие отношения: четыре лучших знака зодиака

09:49

Иран реально готовился нанести удар баллистикой по Украине: NYT раскрыл детали

09:40

Дурова объявили в международный розыск в РФ: грозит пожизненное

09:26

Возвращение Крыма: Зеленский сделал заявление о переговорах относительно полуострова

09:24

Семья разрастается: Орбакайте похвасталась неожиданным пополнением

09:20

Помидоры, клубника и не только: какие растения боятся полива из шланга

09:05

Гороскоп Таро на завтра 30 июля: Тельцам - не сдаваться, Весам - друг

08:53

Король Чарльз больше не спит с королевой: в чем причина

08:38

В Карпатах путешественница запечатлела "Брокенского призрака": уникальное фото

08:36

Лысая, мутные глаза: пропагандистка Симоньян сделала признание о здоровье

08:18

После встречи с Зеленским Трамп сделал заявление: что он сказал о переговорах

Реклама
08:07

Один из крупнейших складов Wildberries уничтожен: дроны мощно атаковали Рязань

07:30

Зеленский сказал, кто на самом деле срывает мирные переговорыВидео

07:22

Что способны сделать с Россией дальнобойные удары - объясняет Шапранмнение

06:47

Удар по нефтяным доходам РФ: Сенат США поддержал суперпакет санкций

05:57

"Смерть" частной жизни: как в СССР строили дома-коммуны и почему идея провалилась

05:37

Гороскоп на завтра, 30 июля: Овнам — напряжение, Весам — незабываемые моменты

05:09

Арбузы вырастут крупными, а дыни — сладкими: нужно сделать всего одну вещьВидео

04:32

Картофель сварится в два раза быстрее: секрет кроется в одном ингредиенте

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке жирафа за 15 с

03:40

Мечутся между двумя огнями: три знака зодиака, склонные к любовным треугольникам

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять