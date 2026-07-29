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Иран реально готовился нанести удар баллистикой по Украине: NYT раскрыл детали

Виталий Кирсанов
29 июля 2026, 09:49обновлено 29 июля, 10:25
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Благодаря активным дипломатическим контактам напряженность удалось снизить.
Иран реально готовился нанести удар баллистикой по Украине
Иран реально готовился нанести удар баллистикой по Украине / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Кратко:

  • Иран готовился нанести ракетный удар по морскому порту в Украине
  • Остается неясным, как долго удастся сдерживать напряженность

Иран рассматривал возможность нанесения баллистического удара по одному из украинских морских портов в ответ на атаку украинских сил по иранскому судну в Каспийском море. Однако благодаря активным дипломатическим контактам напряженность удалось снизить, и на данный момент ситуация остается под контролем. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на европейских и иранских чиновников.

"Некоторые источники заявили, что ожидают, что Иран запустит по Украине баллистическую ракету с небольшой боеголовкой, чтобы совершить символический жест, но нанести относительно небольшой ущерб. Другие официальные лица заявили, что целью, вероятно, станет один из украинских портов на Черном море", - пишет издание.

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В то же время NYT подчеркивает, что любой ракетный удар, нанесенный Ираном по Украине, станет резкой эскалацией конфликта и может привести к развязыванию более масштабной войны, учитывая напряженность в отношениях между двумя странами из-за союза Ирана с Россией.

По данным источников издания, иранские чиновники заявили, что надеются, что конфликт закончится после их ответного удара, однако западные чиновники предупредили, что предсказать реакцию Украины сложно.

Мехди Рахмати, аналитик, близкий к иранскому правительству, отметил, что, хотя некоторые иранские политические деятели призывали нанести ответный удар по Украине, другие советовали проявить сдержанность.

"Украина – это не маленькая и незначительная страна. У нее есть боевой опыт и материально-техническая поддержка со стороны Америки и Европы. Мы ничего не выиграем, создав новый фронт в этой войне", – отметил он.

Тем не менее, остается неясным, как долго удастся сдерживать напряженность, подчеркивает NYT.

Решится ли Тегеран на удар по Украине - мнение эксперта

Угрозы Ирана применить баллистические ракеты против Украины с высокой вероятностью останутся риторикой. Такой шаг не только сложно реализовать технически, но и противоречит стратегическим интересам Ирана. Об этом сообщил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в интервью Главреду.

По словам эксперта, Каспийское море остается одним из немногих каналов поставок продовольствия и товаров для Ирана. Поэтому любые угрозы судоходству в регионе являются для него крайне чувствительными.

"Для Ирана Каспийское море остается одним из немногих каналов поставок как продовольствия, так и товаров. Потеря этого канала станет большой проблемой. Они понимают, что речь идет не о каком-то эпизоде, а о целенаправленной программе прекращения судоходства, как это в свое время произошло на Черном и Азовском морях", - отметил Семиволос.

Иранская сторона, по его словам, действительно расценивает потенциальную активность Украины в этом регионе как прямую угрозу для себя.

Иранские баллистические ракеты, которые потенциально способные долететь до Украины
Иранские баллистические ракеты, которые потенциально способные долететь до Украины / Инфографика: Главред

Угрозы Ирана в адрес Украины - новости по теме

Ранее Иран выдвинул жесткие обвинения в адрес Зеленского. В Иране обвинили Украину в "грубом нарушении" Устава ООН.

Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины в ночь на 25 июля нанесла удары дальнобойными дронами по целям на территории РФ. В результате атаки известно о поражении трех судов, два из которых напрямую связаны с поставками оружия из Ирана.

Напомним, ранее Иран обвинил Украину в обстреле своего судна и пригрозил "ответом". МИД Ирана осудил нападение на судно в Каспийском море и заявил о праве на "соответствующие действия".

Украина призвала не допустить дальнейшего обострения ситуации после заявлений Ирана о возможных ударах, подчеркнув важность дипломатического диалога. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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