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В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

Юрий Берендий
28 июля 2026, 15:29
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НКРЭКП приняла решение о повышении тарифа на передачу электроэнергии с 1 августа.
В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа
Тариф на передачу электроэнергии вырос на 25% - что будет с счетами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые факты

  • НКРЭКП повысила тариф "Укрэнерго" на четверть
  • Тариф на передачу с 1 августа - 928,45 грн/МВт-ч, +25%
  • Для бытовых потребителей тариф остается без изменений

Тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 1 августа 2026 года вырастет на 25% - до 928,45 грн за МВт-ч без НДС. Соответствующее решение Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла на заседании во вторник, 28 июля.

Для предприятий "зеленой" электрометаллургии регулятор зафиксировал отдельную, более низкую ставку - 563,26 грн за МВт-ч.

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В то же время изменение тарифов не повлияет на стоимость электроэнергии для бытовых потребителей, поскольку цена одного киловатт-часа для населения устанавливается и регулируется решениями правительства.

В составе новой ставки отдельно выделена составляющая на выполнение специальных обязательств, связанных с увеличением доли генерации из альтернативных источников. Она составляет 365,19 грн за МВт-ч. Объем передачи, заложенный в расчет, - 89,55 млн МВт-ч.

Речь идет о плате за транспортировку электроэнергии по магистральным сетям, которую вносят поставщики и крупные потребители, поэтому решение не предусматривает автоматического подорожания электроэнергии для домохозяйств. Действующий тариф для бытовых потребителей остается на прежнем уровне.

Почему регулятор согласился на повышение

Свой шаг НКРЭКП обосновала тремя факторами: курсовой динамикой, которая оказывает давление на финансы "Укрэнерго" из-за расчетов с "зеленой" генерацией в евро, сокращением объемов транспортировки электроэнергии и либерализацией прайс-капов, что привело к удорожанию закупки ресурса для собственных нужд компании.

Руководство оператора накануне голосования сослалось на то, что в противном случае график подготовки магистральных сетей придется пересматривать.

"Повышение тарифа "Укрэнерго" даст нам возможность полноценно провести этот год, обеспечить выполнение всех обязательств, прежде всего в отношении ВИЭ, и не нарушить планы по подготовке системы передачи к зиме. Мы неоднократно говорили обо всех факторах, которые негативно повлияли на компанию, и не только на нее, но и на всю страну и энергосистему, и эти факторы необходимо учесть", - отметил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Позиции участников рынка разошлись: профильные ассоциации возобновляемой энергетики традиционно выступили за повышение, тогда как представители промышленности были против.

Ошибка в законе и новые тарифы облэнерго

Такой же тариф комиссия одобрила еще 7 июля, однако для его окончательного утверждения пришлось устранить законодательную коллизию. Закон о market coupling запрещал включать специальные обязательства в тариф "Укрэнерго", хотя эта норма должна была вступить в силу только с 2030 года. Из-за технической ошибки секретариата энергетического комитета Рады это уточнение не попало в заключительные положения документа, но впоследствии парламент принял исправленный законопроект, который подписал президент.

Подорожание транспортировки по магистральным сетям неизбежно повлекло за собой и пересмотр тарифов на местном уровне. Поскольку сети облэнерго доставляют эту же электроэнергию конечным потребителям, на том же заседании НКРЭКП утвердила более высокие тарифы и для них с 1 августа 2026 года:

  • "Волыньоблэнерго" - ставки выросли на 9% и 6% для 1 и 2 классов напряжения соответственно;
  • "Житомиробленерго" - на 16% и 19%;
  • ДТЭК "Днепровские электросети" - на 9,4% и 7,4%.
экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Цены на большинство коммунальных услуг в Украине сдерживают - комментарий эксперта

С начала полномасштабной войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газоснабжение, теплоснабжение и горячую воду. Согласно действующим нормам, цены на эти коммунальные услуги останутся неизменными до завершения военных действий и еще в течение шести месяцев после этого.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в комментарии изданию "Телеграф" отметил, что в таких условиях в ближайшее время существенного повышения тарифов на коммунальные услуги ожидать не стоит. По его мнению, сценарий быстрого роста тарифов пока не будет реализован.

"Нет никаких оснований сейчас считать, что это возможно", - убежден эксперт.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, "Киевводоканал" проинформировал о пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение в столице. В ответе столичным властям представители предприятия отметили, что тариф может вырасти втрое. В предложении "Киевводоканала" за водоснабжение предлагается 50,69 грн за кубометр, за водоотведение - 38,21 грн, а общий тариф может составить 88,90 грн за кубометр с повышением на 58,52 грн.

КГГА впоследствии сообщила, что город не согласовал экономически обоснованный расчет тарифа, предложенный предприятием. Она отметила, что для киевлян будет действовать ставка 63,79 грн за кубометр в качестве реальной цены для населения. По оценке КГГА, с учетом этой ставки плата для семьи из трех человек вырастет на 200–300 грн, а с 11 марта 2026 года полномочия по тарифам переданы местным органам в соответствии с законом № 4777.

Международный валютный фонд (МВФ) в меморандуме определил возможность корректировки тарифов на электроэнергию и газ после создания механизмов социальной защиты. В документе фонд указал, что возможно повышение тарифов в 2027 году после разработки программ защиты уязвимых категорий населения. По оценке фонда, мораторий на повышение тарифов ежегодно обходится примерно в 2,2% ВВП, адресные субсидии составляют около 0,6% ВВП, а долг НАК "Нафтогаз Украины" в 2025 году вырос на 63% по сравнению с предыдущим годом.

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О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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