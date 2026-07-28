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Почему нельзя сразу заливать пересохший цветок: ошибка, которая его добьет

Анна Ярославская
28 июля 2026, 11:59
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Специалисты по комнатным растениям рассказали, какие цветы хуже всего переносят недолив и как правильно возвращать их к жизни.
Комнатные растения
Как спасти пересохшее комнатное растение: советы экспертов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Какие растения нельзя пересушивать
  • Как понять, что цветок страдает от недолива
  • Как правильно реанимировать пересохшее растение

Даже самые заботливые владельцы комнатных растений иногда забывают вовремя их полить. Некоторые растения способны без особых последствий пережить кратковременную засуху, другие - могут пострадать очень сильно.

Однако в любом случае длительный недостаток влаги вызывает стресс: корни начинают страдать, рост замедляется, а листья вянут и опадают. Но даже если растение выглядит безжизненным, это еще не означает, что его невозможно спасти. При правильном уходе многие пересушенные цветы способны восстановиться.

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Как оживить комнатные растения, если вы забыли их полить - разобрался Главред.

Что такое недополив

Если вы забываете поливать комнатные растения несколько дней или даже недель подряд, речь идет о недополиве. Важно понимать, что проблема заключается не столько в количестве воды за один полив, сколько в слишком больших промежутках между ними. Продолжительный дефицит влаги нарушает работу всей системы растения - от корней до листьев, пишет Martha Stewart.

По словам Лизы Элдред Стайнкопф, основательницы проекта "Гуру по комнатным растениям" (Houseplant Guru) и автора книги "Комнатные растения" (Houseplants), недостаток воды может серьезно повредить корневую систему.

"Недополив способен нарушить работу корней и даже привести к их гибели. В результате растение перестает получать воду, и она уже не поступает к листьям. Поэтому, если растение завяло, а после полива не приходит в себя, вполне возможно, что его корни уже не функционируют и восстановление невозможно", - объяснила Стайнкопф.

Когда растение слишком долго остается без воды, оно переходит в режим выживания. Рост практически останавливается, листья начинают осыпаться, а все оставшиеся ресурсы направляются на поддержание жизнедеятельности. Если подобные ситуации повторяются регулярно, возрастает риск появления вредителей и развития заболеваний.

Какие домашние растения засухоустойчивы

Больше всего от недостатка влаги страдают растения с тонкими листьями, виды, предпочитающие постоянно влажную почву, а также культуры, привыкшие к высокой влажности воздуха.

Плохо переносят недостаточный полив:

  • большинство папоротников;
  • калатеи;
  • маранты;
  • узамбарские фиалки (сенполии).

Особенно чувствительны папоротники - земля в их горшках никогда не должна полностью высыхать.

"Для некоторых своих папоротников я использую фитильный полив. Это помогает поддерживать постоянную влажность почвы и дает мне немного больше времени между поливами", - рассказала эксперт.

Как понять, что растению не хватает воды

  • листья становятся сухими и ломкими;
  • растение начинает вянуть;
  • рост практически прекращается;
  • часть листьев опадает.

Некоторые виды также меняют окраску. Например, отдельные папоротники при сильном обезвоживании приобретают полупрозрачный зеленоватый оттенок.

Как правильно восстановить пересушенное растение

Первая реакция многих людей - обильно залить растение водой. Однако именно этого делать не стоит.

Если резко дать пересушенному растению слишком много влаги, ослабленные корни могут не справиться с ее усвоением. Это повышает риск загнивания корневой системы, развития грибковых заболеваний и даже гибели растения.

Эксперты советуют действовать постепенно.

Для начала полейте растение примерно таким же количеством воды, как обычно, а затем поставьте напоминание повторить полив через неделю или 10 дней.

Если грунт настолько пересох, что отошел от стенок горшка или перестал впитывать воду, специалисты рекомендуют использовать нижний полив. Для этого горшок ставят в емкость с водой, позволяя почве самостоятельно впитать необходимое количество влаги через дренажные отверстия.

Лиза Стайнкопф советует держать растение в воде до тех пор, пока земляной ком полностью не пропитается, после чего вернуть его на место.

Если же вода продолжает собираться на поверхности и совсем не впитывается, скорее всего, почва потеряла способность удерживать влагу. В таком случае лучше заменить субстрат.

Как правильно поливать комнатные растения

Эксперты сходятся во мнении, что для большинства комнатных растений важнее не строгий график, а регулярный контроль состояния почвы.

Проверять растения нужно как минимум раз в неделю. Если корням уже тесно в горшке или растение пора пересаживать, делать это придется еще чаще.

Другие эксперты рекомендуют каждые несколько дней проверять влажность земли пальцем. Когда вы поймете, через сколько дней после полива почва начинает подсыхать именно у ваших растений, установите себе напоминание в календаре примерно раз в 10 дней.

Для растений, которым необходима стабильная влажность, хорошо подходят системы автоматического полива - например, керамические шипы или фитильные конструкции. Они помогают поддерживать оптимальную влажность почвы между обычными поливами и значительно снижают риск пересыхания.

Как писал Главред, один из вариантов полива сада - ручной. Он подходит для небольших садов. Многие садоводы, особенно те, у кого большие сады и приподнятые грядки, предпочитают использовать капельные шланги для полива. Какой способ лучше, читайте в материале: Когда и как поливать огород, чтобы не загубить растения: советы эксперта.

Смотрите видео - Советы по поливу растений:

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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