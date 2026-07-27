Эксперты разрешили спор и дали точный совет: где и как правильно хранить яйца

Вы узнаете:
- Кухонный шкаф подходит не хуже холодильника для хранения яиц
- Важно регулярно проверять срок годности, который указывается как на упаковке
От того, где лежат куриные яйца после покупки, зависит не только срок их хранения, но и безопасность употребления.
Несмотря на распространенное мнение, что кухонный шкаф подходит не хуже холодильника, специалисты рекомендуют придерживаться других правил, сообщает Express.
Эксперты в области пищевой безопасности советуют хранить яйца в прохладном месте, а оптимальным вариантом называют холодильник. Желательно оставлять их в отдельном контейнере или лотке, чтобы снизить риск контакта с другими продуктами. Также важно регулярно проверять срок годности, который указывается как на упаковке, так и на скорлупе.
Если блюда с яйцами уже приготовлены, их рекомендуют как можно быстрее охладить и убрать в холодильник, а затем употребить в течение двух суток. Такой же срок хранения касается и вареных яиц. Для длительного хранения сырые яйца можно предварительно взбить и заморозить в герметичной емкости.
Специалисты также напоминают, что яйца являются ценным источником белка, витаминов и минералов, включая витамин D и B12, поэтому считаются важной частью сбалансированного питания.
Профессор нутрициологии Сара Берри отмечает: "Яйца обладают высокой пищевой ценностью. Они обеспечивают организм практически всеми необходимыми питательными веществами, за исключением клетчатки. Они также служат источником некоторых веществ, которые сложно получить из других продуктов, например витаминов D и B12".
По ее словам, современные исследования не подтверждают, что яйца вредны для здоровья, а наоборот указывают на их пользу.
Большинство недавних исследований свидетельствует о том, что яйца не представляют угрозы для здоровья; напротив, они, скорее всего, приносят пользу. Более того, употребление яиц в сочетании с другими продуктами помогает организму лучше усваивать витамины. Они позволяют дольше сохранять чувство сытости. А одно из исследований показало, что добавление яйца в салат увеличивает количество витамина E, которое мы из него получаем.
Берри также называет яйца одним из самых удачных продуктов для повседневного рациона.
"К сожалению, в современных условиях большинство продуктов, которые удобно и быстро готовить, на самом деле не слишком полезны для здоровья. Я считаю, что яйца - прекрасный пример продукта, который не только удобен, но и очень полезен", - добавила она.
Смотрите видео - как хранить яйца:
В видеоролике автор рассказывает об оригинальном методе долгосрочного хранения сырых яиц и показывает результаты спустя примерно полтора года. Он сравнивает законсервированные яйца со свежими, только что собранными, чтобы оценить их внешний вид и состояние.
В ходе эксперимента подробно объясняется технология хранения, а также проверяется, насколько хорошо этот способ позволяет сохранить качество и пригодность продукта. Полученные результаты оказываются весьма неожиданными.
Ранее сообщалось о том, что один секрет делает яичницу идеальной. Ключевой момент при жарке - это правильная температура. Плиту нужно хорошо прогреть до среднего уровня.
Напомним, ранее Главред писал о том, что яйца будут свежими круглый год: куда их стоит положить. В одном необычном месте яйца могут храниться целый год, и при этом будут оставаться свежими.
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Об источнике: Express.co.uk
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