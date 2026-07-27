Эксперты разрешили спор и дали точный совет: где и как правильно хранить яйца

Если блюда с яйцами уже приготовлены, их рекомендуют как можно быстрее охладить и убрать в холодильник, а затем употребить в течение двух суток.

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Где хранить куриные яйца / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кухонный шкаф подходит не хуже холодильника для хранения яиц

Важно регулярно проверять срок годности, который указывается как на упаковке

От того, где лежат куриные яйца после покупки, зависит не только срок их хранения, но и безопасность употребления.

Несмотря на распространенное мнение, что кухонный шкаф подходит не хуже холодильника, специалисты рекомендуют придерживаться других правил, сообщает Express.

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Эксперты в области пищевой безопасности советуют хранить яйца в прохладном месте, а оптимальным вариантом называют холодильник. Желательно оставлять их в отдельном контейнере или лотке, чтобы снизить риск контакта с другими продуктами. Также важно регулярно проверять срок годности, который указывается как на упаковке, так и на скорлупе.

Если блюда с яйцами уже приготовлены, их рекомендуют как можно быстрее охладить и убрать в холодильник, а затем употребить в течение двух суток. Такой же срок хранения касается и вареных яиц. Для длительного хранения сырые яйца можно предварительно взбить и заморозить в герметичной емкости.

Специалисты также напоминают, что яйца являются ценным источником белка, витаминов и минералов, включая витамин D и B12, поэтому считаются важной частью сбалансированного питания.

Профессор нутрициологии Сара Берри отмечает: "Яйца обладают высокой пищевой ценностью. Они обеспечивают организм практически всеми необходимыми питательными веществами, за исключением клетчатки. Они также служат источником некоторых веществ, которые сложно получить из других продуктов, например витаминов D и B12".

По ее словам, современные исследования не подтверждают, что яйца вредны для здоровья, а наоборот указывают на их пользу.

/ Инфографика: Главред

Большинство недавних исследований свидетельствует о том, что яйца не представляют угрозы для здоровья; напротив, они, скорее всего, приносят пользу. Более того, употребление яиц в сочетании с другими продуктами помогает организму лучше усваивать витамины. Они позволяют дольше сохранять чувство сытости. А одно из исследований показало, что добавление яйца в салат увеличивает количество витамина E, которое мы из него получаем.

Берри также называет яйца одним из самых удачных продуктов для повседневного рациона.

"К сожалению, в современных условиях большинство продуктов, которые удобно и быстро готовить, на самом деле не слишком полезны для здоровья. Я считаю, что яйца - прекрасный пример продукта, который не только удобен, но и очень полезен", - добавила она.

Смотрите видео - как хранить яйца:

В видеоролике автор рассказывает об оригинальном методе долгосрочного хранения сырых яиц и показывает результаты спустя примерно полтора года. Он сравнивает законсервированные яйца со свежими, только что собранными, чтобы оценить их внешний вид и состояние.

В ходе эксперимента подробно объясняется технология хранения, а также проверяется, насколько хорошо этот способ позволяет сохранить качество и пригодность продукта. Полученные результаты оказываются весьма неожиданными.

Ранее сообщалось о том, что один секрет делает яичницу идеальной. Ключевой момент при жарке - это правильная температура. Плиту нужно хорошо прогреть до среднего уровня.

Напомним, ранее Главред писал о том, что яйца будут свежими круглый год: куда их стоит положить. В одном необычном месте яйца могут храниться целый год, и при этом будут оставаться свежими.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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