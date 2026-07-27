Громкие угрозы Ирана в адрес Украины: в ВМС жестко предупредили Тегеран

Украина рассматривает объекты, задействованные в обеспечении российских войск, как законные военные цели, говорят в ВМСУ.

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Дмитрий Плетенчук прокомментировал угрозы со стороны Ирана / Коллаж: Главред, фото: Facebook/Taclbery, Pexels/aboodi vesakaran

Главное из заявлений Плетенчука:

Украина не считает необходимым учитывать мнение государства, которое помогает РФ в войне

Любые объекты военной логистики, помогающие армии РФ, могут быть законными целями

В Военно-морских силах Украины прокомментировали заявления Ирана, прозвучавшие после ударов по судам в акватории Каспийского моря.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона заявил, что Украина рассматривает объекты, задействованные в обеспечении российских войск, как законные военные цели.

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Комментируя позицию Тегерана, Плетенчук отметил, что Украина не считает необходимым учитывать мнение государства, которое оказывает России помощь в войне.

"В таких ситуациях часто говорят: "Пусть холодной водой запьют". Наверное, у них там очень жарко, и этой воды просто нет", - сказал он.

Представитель ВМС подчеркнул, что речь идет не только о политической поддержке Москвы. По его словам, Иран сыграл важную роль в усилении российских возможностей, связанных с применением беспилотников.

"Страна, которая поддерживает другого врага не только на словах, но и непосредственно, предоставив ему такой инструмент террора, как дроны-камикадзе, масштабировав их производство на его территории и проводя обучение операторов, - пожалуй, ее мнение является последним, которое должно нас волновать в такой ситуации", - подчеркнул Плетенчук.

Он также заявил, что любые объекты военной логистики, которые используются для снабжения российских подразделений, могут рассматриваться как законные цели.

По словам Плетенчука, если украинские разведывательные органы получают подтвержденную информацию о подобных объектах, в том числе благодаря международному сотрудничеству, дальнейшие действия Украины являются закономерными.

/ Инфографика: Главред

Может ли Иран ударить по Украине: мнение эксперта

Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что громкие заявления Тегерана в адрес Украины вряд ли перерастут в реальные военные действия.

"В определенной степени эти заявления являются пустыми словами. Хотя Иран располагает ракетами, в частности баллистическими, способными преодолевать такие расстояния, их траектория будет проходить через территорию третьих стран. А применение ракетного оружия через их воздушное пространство фактически может расцениваться как акт вооруженной агрессии", – отметил Селезнев.

По его словам, Ирану пришлось бы учитывать реакцию государств, через воздушное пространство которых могли бы проходить ракеты.

"Я думаю, что представители режима аятолл также будут учитывать эти риски. А пустые заявления – это для них традиция", – подчеркнул Селезнев в комментарии УНИАН.

При этом эксперт не исключил вероятность провокаций, однако подчеркнул, что прямое военное нападение выглядит маловероятным.

"Мол, из-за действий Украины они несут потери, но при этом умалчивают о том, что сами являются одним из спонсоров российской армии. Иран поставляет ей, в частности, те самые "Шахеды", которые каждую ночь убивают мирных украинцев. Поэтому все эти разговоры, как говорится, для бедных. А что касается возможного акта вооруженной агрессии со стороны Ирана, то у меня есть серьезные сомнения. Очевидно, что иметь желание и иметь возможность – это разные вещи", – подчеркнул Селезнев.

Говоря о перспективах дальнейшей военной помощи Москве, эксперт предположил, что сейчас Иран сосредоточен на собственных проблемах и вряд ли будет существенно расширять поставки вооружений.

"Я думаю, что у Ирана и без того немало проблем, ведь он де-факто находится в состоянии войны с Соединёнными Штатами Америки и Израилем. К тому же Иран умудрился окончательно испортить отношения со странами Персидского залива, атаковав их без всякого повода. Поэтому, думаю, он скорее будет придерживать оружие для себя, чем увеличивать объемы его поставок российской армии или передавать ей больше боеприпасов", – убежден Селезнев.

Ранее Иран выдвинул жесткое обвинение в адрес Зеленского. В Иране обвинили Украину в "грубом нарушении" Устава ООН.

Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины в ночь на 25 июля нанесла удары дальнобойными дронами по целям на территории РФ. В результате атаки известно о поражении трех судов, два из которых непосредственно связаны с поставками оружия из Ирана.

Напомним, ранее Иран обвинил Украину в обстреле своего судна и пригрозил "ответом". МИД Ирана осудил нападение на судно в Каспийском море и заявил о праве на "соответствующие действия".

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О персоне: Дмитрий Плетенчук Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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