Замораживание вредит продуктам — что не стоит класть в морозилку

Мягкие сыры, молоко, яйца, сырой картофель и консервы после пребывания в морозильной камере теряют текстуру, вкус и даже безопасность.

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Какие продукты нельзя замораживать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Замораживание может безвозвратно испортить как минимум десять популярных продуктов - от мягких сыров и молока до консервов и газированных напитков. Причина заключается в том, что вода, содержащаяся в продуктах, при замораживании расширяется и разрушает их структуру, из-за чего после размораживания еда становится зернистой, водянистой или даже непригодной к употреблению.Главред расскажет более подробно

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Об этом сообщает издание Southern Living со ссылкой на рекомендации экспертов по безопасному хранению продуктов. Чаще всего после замораживания ухудшаются вкус, консистенция и внешний вид пищи, поэтому некоторые продукты лучше не класть в морозильную камеру.

Какие молочные продукты не стоит замораживать

Худше всего замораживание переносят мягкие сыры с высоким содержанием влаги. Свежая моцарелла или бри после размораживания становятся зернистыми или вообще распадаются, поэтому их лучше покупать столько, сколько вы успеете съесть до истечения срока годности.

Полутвердые сыры, например чеддер, замораживать можно, хотя их текстура станет мучнистой и ломкой. Лучше всего холод переносит твердый пармезан, который обычно используют в тертом виде.

Подобная судьба ждет и другие молочные продукты. Молоко, пахта, йогурт и сметана после размораживания расслаиваются, становятся водянистыми или зернистыми. То же самое касается сливочных соусов и крем-супов.

Исключением является сливочное масло, которое почти полностью состоит из жира и хорошо переносит замораживание. Йогурт или сливки, срок годности которых подходит к концу, лучше использовать для приготовления домашнего мороженого.

Яйца после замораживания становятся резиновыми, а в скорлупе могут треснуть из-за расширения содержимого. Готовые заменители яиц, по данным FoodSafety.gov, не рекомендуется замораживать, если они изначально не продавались в замороженном виде.

По этой же причине плохо переносят замораживание заварные кремы, безе и глазурь на основе яичных белков - после размораживания они расслаиваются и теряют консистенцию. Зато торты с масляным кремом или кремом из сливочного сыра переносят холод значительно лучше.

Видео о том, как правильно заморозить фрукты и овощи, можно посмотреть здесь:

Салаты, картофель и паста

Овощи с высоким содержанием воды - салат, огурцы, кабачки и капуста - после размораживания превращаются в мягкую водянистую массу. Большинство других овощей рекомендуется предварительно бланшировать.

Не стоит замораживать и салаты с майонезом, яйцами, тунцом, ветчиной, картофелем или макаронами. Основные ингредиенты таких блюд плохо переносят низкие температуры.

Сырой картофель также не рекомендуется класть в морозильную камеру. Из-за разрушения клеточных стенок после размораживания он становится мягким и крахмалистым и уже не подходит для запекания или приготовления пюре. Значительно лучший результат даёт предварительное отваривание или другая термическая обработка.

Домашняя отварная паста после размораживания часто теряет форму и становится слишком мягкой. В то же время домашнюю лазанью можно заморозить до запекания без существенной потери качества.

Морепродукты, консервы и газированные напитки

Свежие мидии, омары, крабы и морские гребешки в раковинах не следует замораживать сырыми. Это может создать не только кулинарные, но и санитарные риски, поскольку во время медленного отмирания морепродуктов могут активно размножаться бактерии.

Консервы также не рекомендуется замораживать. Из-за расширения содержимого банка может деформироваться или даже разорваться.

Стеклянные банки можно использовать для замораживания только при двух условиях: оставлять достаточно свободного места для расширения продукта и выбирать емкости с прямыми стенками.

Не стоит охлаждать шампанское или газированную воду в морозильной камере. Из-за повышенного давления бутылки могут лопнуть, поэтому безопаснее охлаждать их в холодильнике.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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