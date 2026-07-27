Даже очень старая терка станет острой за считанные минуты: как заточить ее дома

Вы узнаете:
- Как быстро вернуть остроту кухонной терке
- Как правильно заточить терку с помощью обычной фольги
- Как продлить срок службы терки
Терка - один из самых востребованных кухонных инструментов, без которого сложно представить повседневное приготовление блюд. Но со временем ее лезвия теряют остроту.
К счастью, есть несколько проверенных способов вернуть ей работоспособность, пишет Главред со ссылкой на УНИАН.
Заточка с помощью фольги
Самый простой метод, который часто советуют хозяйки, - использовать обычную пищевую фольгу. Отрежьте большой кусок и сложите его несколько раз, чтобы образовался плотный слой. Держа терку на столе, прижмите фольгу к лезвиям и двигайте вверх-вниз, как будто натираете продукт. Через несколько минут лезвия снова станут острее. После процедуры обязательно вымойте терку с моющим средством, чтобы избавиться от остатков алюминия.
Использование керамической чашки
Еще один интересный способ - заточка с помощью обычной чашки. Переверните её вверх дном, чтобы шероховатая керамическая поверхность оказалась сверху. Надежно зафиксируйте терку и несколько раз проведите лезвиями по дну чашки. Такой контакт с керамикой помогает восстановить остроту, и терка снова будет легко справляться с продуктами.
Наждачная бумага
Универсальный вариант, который часто применяют даже в мастерских, - наждачная бумага. Выберите среднюю зернистость, прижмите терку к столу и несколько раз проведите по лезвиям наждачной бумагой. Периодически проверяйте результат, пробуя натереть небольшой кусочек овоща или сыра. Как только лезвия станут достаточно острыми, тщательно вымойте терку и высушите.
Как сохранить результат
Чтобы терка не затупилась слишком быстро, важно правильно ухаживать за ней. Всегда мойте её сразу после использования и вытирайте насухо. Не оставляйте поверхность влажной, так как это может привести к появлению ржавчины. Храните терку в сухом месте, и она прослужит значительно дольше.
Смотрите видео о том, как заточить терку с помощью фольги:
@viktoria_food0 Как заточить терку? #лайфхак#рецепт#терка#рецепты♬ оригинальный звук - Виктория Козина
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Об источнике: УНИАН
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