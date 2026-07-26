Желтизна из пластиковых окон исчезнет в считанные минуты: чем их нужно протереть

Вы узнаете:
- Как убрать желтизну с пластиковых окон
- Как мыть пластиковые окна содой
Даже самые качественные пластиковые окна со временем могут потерять свой первоначальный вид. Пыль, копоть, жировой налет, табачный дым или постоянное воздействие солнца постепенно оставляют следы на белом пластике, и он приобретает неприятный желтоватый оттенок.
Главред расскажет, как вернуть рамам свежий вид с помощью обычной пищевой соды.
Как правильно использовать содовый раствор
Сода мягко очищает пластик, не царапает его и не разрушает структуру, пишет ТСН. Для приготовления раствора достаточно растворить пять столовых ложек порошка в двух литрах теплой воды. В этой смеси смачивают мягкую губку или тряпку из микрофибры и тщательно протирают рамы, створки и подоконники. Особое внимание стоит уделить тем участкам, где желтизна заметна больше всего. После очистки поверхность следует протереть чистой влажной салфеткой и вытереть насухо.
Чего лучше избегать
Рекомендуем отказаться от абразивных порошков, металлических щеток, концентрированных растворителей, средств с хлором или агрессивными кислотами. Такие вещества могут оставить царапины, сделать пластик матовым и даже нарушить герметичность окна.
Как сохранить белизну надолго
Чтобы окна оставались чистыми, стоит уделять внимание регулярному уходу. Оптимально очищать пластиковые рамы хотя бы раз в месяц - это не позволит
Смотрите видео о том, как отмыть пожелтевший пластик:
@mariell_family Как отбелить пожелтевший пластик на бытовой технике?#лайфхак#лайфхаки#полезныесоветы#советыдлядома#идеи♬ оригинальный звук - Mariell Family
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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