Ночная атака на Киев: сколько баллистики удалось сбить ПВО

В результате ночной атаки пострадали трое жителей столицы, один из них находится в больнице.

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Нападение РФ на Украину 26 июля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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ПВО сбила 5 из 7 баллистических ракет ночью

Враг атаковал Киев ракетами и 136 дронами

Трое жителей Киева пострадали, один госпитализирован

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В ночь на 26 июля российские оккупационные войска нанесли очередной комбинированный удар по украинским городам. Враг применил широкий спектр вооружения - от высокоточных баллистических ракет до ударных и имитационных беспилотников.

Защитникам украинского неба удалось нейтрализовать большинство воздушных целей, в частности, удалось сбить 5 из 7 баллистических ракет, запущенных российскими оккупантами ночью. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Отмечается, что в ночь на 26 июля (с 18:00 25 июля) противник атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Чёрного моря, семью баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 и 136 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна управляемая авиационная ракета Х-59/69, 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и 104 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербер", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - говорится в сообщении.

При этом зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 27 ударных БПЛА в 18 точках, а также падение обломков сбитых ракет в 7 точках".

Подробности о последствиях в столице

Под ударом оказался и Киев. Благодаря работе мобильных огневых групп и противовоздушной обороны значительную часть угрозы удалось ликвидировать, однако в результате вражеской атаки есть пострадавшие среди гражданского населения.

Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, в результате атаки врага на столицу пострадали трое жителей Киева.

"Одного из них медики госпитализировали. Двум оказали помощь амбулаторно", - отметил Кличко.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака РФ на Киев 26 июля - подробности

В ночь на 26 июля Киев пережил очередную массированную атаку баллистическими ракетами. По словам мэра Виталия Кличко, обломки попали в жилой дом в Шевченковском районе, вызвав пожар на средних этажах. Одновременно возгорание зафиксировали и в Соломенском районе на территории нежилой застройки.

ГСЧС сообщила, что наибольшие разрушения произошли в Деснянском районе, где сгорел склад, десять автомобилей и грузовик. Также горело эвакуированное здание в Шевченковском районе и нежилое помещение в Соломенском. Огонь охватил сразу несколько мест, что создало серьезную нагрузку на спасателей.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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