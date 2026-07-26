Что может резко изменить курс валют: назван главный риск для доллара и евро

Главное из заявления банкира:
- Топливо станет курсовым "нервом" августа
- Подорожание нефти повышает спрос на валюту
- Главный риск - ситуация вокруг Ормузского пролива
Курс доллара и евро на стыке июля и августа, скорее всего, удержится на июльских уровнях, если ситуация на мировом рынке топлива резко не ухудшится. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.
По его словам, главным фактором, который будет определять динамику валютного рынка, станет цена на нефтепродукты, поскольку Украина в значительной степени зависит от их импорта, а подорожание энергоносителей автоматически повышает спрос импортеров на доллары и евро.
"Именно топливо может стать главным курсовым "нервом" августа. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке, останется ли безопасной транспортировка энергоносителей через Ормузский пролив и насколько быстро страны ОПЕК смогут увеличить добычу", - отметил он.
Банкир добавил, что наиболее вероятным сценарием на начало августа является сохранение цен на топливо на июльских уровнях. Это позволит удержать спрос на валюту со стороны импортеров в контролируемых пределах - превышение спроса над предложением на межбанковском рынке не должно превышать 10–15%.
Каким будет курс валют до 2 августа
Лесовой прогнозирует, что курс доллара на стыке июля и августа, с 27 июля по 2 августа, будет находиться в диапазоне 44,6–45 грн на межбанковском рынке и 44,8–45 грн на наличном рынке.
В то же время курс евро ожидается в пределах 50,8–51,5 грн на межбанке и 51–51,5 грн на наличном рынке.
"На следующей неделе рынок в значительной степени будет зависеть от того, удастся ли удержать топливный фактор в нейтральной зоне. Если цены на энергоносители не пойдут резко вверх, курс будет иметь все шансы сохранить июльское равновесие", - подытожил он.
Каким будет курс валют до конца 2026 года
Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов убежден, что во втором полугодии 2026 года курс доллара может находиться в коридоре 45,5–46,5 грн/долл., а курс евро - в пределах 52,5–53,5 грн/евро.
По его словам, главным инструментом поддержания прогнозируемой курсовой динамики останется режим "управляемой гибкости".
"Ожидается, что в течение второго полугодия курсовые колебания будут вполне предсказуемыми, ведь страна живет в условиях войны, значительных бюджетных потребностей и высокой зависимости от внешней поддержки. Но, по прогнозам, речь будет идти именно о контролируемых и умеренных изменениях. В этой формуле резкое или неуправляемое ослабление гривни маловероятно", - подчеркнул он.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, на понедельник, 27 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара к гривне на уровне 44,80 грн/долл., а евро - на уровне 50,96 грн/евро.
Тарас Лесовой ранее заявлял, что валютный рынок Украины в течение последней декады июля, вероятно, сохранит относительную стабильность. Резких колебаний курса доллара и евро не ожидается.
В то же время финансист и экономист Сергей Фурса считает, что курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривни в ближайшее время, а именно - в следующем году или в 2028 году.
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О персоне: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
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