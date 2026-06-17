Доллар по 51 гривне станет реальностью: экономист назвал сроки

Главные тезисы:
- Курс доллара может вырасти до 51 гривни в ближайшие годы
- В условиях войны рыночного курса валют в стране быть не может
- НБУ должен проводить девальвацию постепенно из-за инфляции
Курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривни в ближайшее время, а именно — в следующем или в 2028 году. Такой прогноз озвучил финансист и экономист Сергей Фурса.
По его словам, в условиях полномасштабной войны говорить о полноценном рыночном курсе валюты некорректно, поскольку ситуация в значительной степени зависит от регулирования со стороны Национального банка Украины.
"Фиксированный курс — это ненормально. Он сейчас у нас существует исключительно из-за войны. Потому что во время войны рыночного курса не бывает", — отметил Фурса.
Экономист пояснил, что резкий отказ от валютного регулирования в настоящее время мог бы иметь негативные последствия для финансовой системы.
Если Нацбанк перейдет к другой курсовой политике, то существует риск возникновения паники, которая повлияла бы на стабильность экономики.
По мнению финансиста, валютную политику следует менять постепенно, чтобы курс мог адаптироваться к экономическим условиям.
"Нужно постепенно принимать меры в отношении курса, чтобы девальвация происходила хотя бы постепенно, компенсируя существующую инфляцию", — сказал Фурса.
Курс доллара в Украине 17 июня 2026
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, американская валюта немного подешевела по сравнению с предыдущим днём.
Курс валют на 17 июня установлен на уровне:
- 1 доллар США — 44,78 грн (снижение на 3 коп.);
- 1 евро — 51,94 грн (снижение на 9 коп.);
- 1 польский злотый — 12,24 грн (снижение на 1 коп.).
По данным сайта Минфин, на наличном рынке валюта торгуется на следующих уровнях:
- доллар покупают в среднем по 44,80 грн, продают по 44,90 грн;
- евро покупают по 52,17 грн, продают по 52,35 грн.
Курс доллара в Украине - новости
Как писал Главред, правительство представило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы. Документ содержит ключевые макроэкономические прогнозы, включая курс доллара, динамику зарплат и параметры государственного бюджета.
Даже по оптимистическому сценарию правительство ожидает постепенного ослабления гривни. Среднегодовой курс доллара, по прогнозам, вырастет с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029-м. К концу 2029 года курс может достичь около 51,5 грн за доллар.
Рост курса доллара до 45 гривен способен спровоцировать подорожание топлива в Украине, ведь топливо импортируется почти на 100%, а его цена влияет на стоимость большинства товаров. Экономист Андрей Новак объясняет, что цены на бензин и дизель зависят не только от курса валют, но и от ситуации на Ближнем Востоке.
Эксперты не видят оснований для резкого падения гривни до конца года, ведь курс удерживается в пределах прогнозного уровня около 45,5 грн/долл. Прогнозы и анализ ситуации подробно освещены в публикации о курсе доллара в Украине.
Возможен ли резкий обвал гривни
Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что, несмотря на войну и экономические вызовы, оснований для резкого обвала гривни до конца 2026 года пока нет.
По его словам, сейчас национальная валюта удерживается в пределах прогнозного курса.
"Гипотетически негативный сценарий мог бы возникнуть в случае очень серьезного ухудшения ситуации на фронте. Но на фронте, как мы видим, фактически произошел перелом в пользу Украины. Поэтому я не вижу чрезвычайных форс-мажорных обстоятельств, которые могли бы существенно подорвать курс гривни", — подчеркнул он.
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О персоне: Сергей Фурса
Сергей Владимирович Фурса - украинский инвестиционный банкир, финансовый эксперт, публицист, радио - и телеведущий.
Родился в Киеве. Учился на экономическом профиле Политехнического лицея НТУУ КПИ в течение 1996-1999 гг. В 2002 году окончил институт прикладного системного анализа НТУУ КПИ по специализации "Системный анализ финансового рынка".Также в 2006 окончил Международный университет финансов.
Профессиональная карьера:
Аналитик, руководитель отдела анализа и отраслевых исследований — Укрсиббанк, 2005-2008;
Старший научный сотрудник по кредитам с фиксированным доходом — Renaissance Capital, 2008;
Старший аналитик — Astrum Investment Management, 2008-2011 гг.;
Специалист отдела продаж долговых инструментов, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами — Dragon Capital, с 2011.
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