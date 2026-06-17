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Доллар по 51 гривне станет реальностью: экономист назвал сроки

Анна Ярославская
17 июня 2026, 09:44
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Стоимость американской валюты в Украине вырастет, считает Сергей Фурса.
Сергей Фурса
Сергей Фурса озвучил новый прогноз курса доллара / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/sergey.fursa

Главные тезисы:

  • Курс доллара может вырасти до 51 гривни в ближайшие годы
  • В условиях войны рыночного курса валют в стране быть не может
  • НБУ должен проводить девальвацию постепенно из-за инфляции

Курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривни в ближайшее время, а именно — в следующем или в 2028 году. Такой прогноз озвучил финансист и экономист Сергей Фурса.

По его словам, в условиях полномасштабной войны говорить о полноценном рыночном курсе валюты некорректно, поскольку ситуация в значительной степени зависит от регулирования со стороны Национального банка Украины.

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"Фиксированный курс — это ненормально. Он сейчас у нас существует исключительно из-за войны. Потому что во время войны рыночного курса не бывает", — отметил Фурса.

Экономист пояснил, что резкий отказ от валютного регулирования в настоящее время мог бы иметь негативные последствия для финансовой системы.

Если Нацбанк перейдет к другой курсовой политике, то существует риск возникновения паники, которая повлияла бы на стабильность экономики.

По мнению финансиста, валютную политику следует менять постепенно, чтобы курс мог адаптироваться к экономическим условиям.

"Нужно постепенно принимать меры в отношении курса, чтобы девальвация происходила хотя бы постепенно, компенсируя существующую инфляцию", — сказал Фурса.

Курс доллара
Курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине 17 июня 2026

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, американская валюта немного подешевела по сравнению с предыдущим днём.

Курс валют на 17 июня установлен на уровне:

  • 1 доллар США — 44,78 грн (снижение на 3 коп.);
  • 1 евро — 51,94 грн (снижение на 9 коп.);
  • 1 польский злотый — 12,24 грн (снижение на 1 коп.).

По данным сайта Минфин, на наличном рынке валюта торгуется на следующих уровнях:

  • доллар покупают в среднем по 44,80 грн, продают по 44,90 грн;
  • евро покупают по 52,17 грн, продают по 52,35 грн.
Курс доллара в Украине 17 июня
Курс доллара в Украине 17 июня / minfin.com.ua/currency

Курс доллара в Украине - новости

Как писал Главред, правительство представило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы. Документ содержит ключевые макроэкономические прогнозы, включая курс доллара, динамику зарплат и параметры государственного бюджета.

Даже по оптимистическому сценарию правительство ожидает постепенного ослабления гривни. Среднегодовой курс доллара, по прогнозам, вырастет с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029-м. К концу 2029 года курс может достичь около 51,5 грн за доллар.

Рост курса доллара до 45 гривен способен спровоцировать подорожание топлива в Украине, ведь топливо импортируется почти на 100%, а его цена влияет на стоимость большинства товаров. Экономист Андрей Новак объясняет, что цены на бензин и дизель зависят не только от курса валют, но и от ситуации на Ближнем Востоке.

Эксперты не видят оснований для резкого падения гривни до конца года, ведь курс удерживается в пределах прогнозного уровня около 45,5 грн/долл. Прогнозы и анализ ситуации подробно освещены в публикации о курсе доллара в Украине.

Возможен ли резкий обвал гривни

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что, несмотря на войну и экономические вызовы, оснований для резкого обвала гривни до конца 2026 года пока нет.

По его словам, сейчас национальная валюта удерживается в пределах прогнозного курса.

"Гипотетически негативный сценарий мог бы возникнуть в случае очень серьезного ухудшения ситуации на фронте. Но на фронте, как мы видим, фактически произошел перелом в пользу Украины. Поэтому я не вижу чрезвычайных форс-мажорных обстоятельств, которые могли бы существенно подорвать курс гривни", — подчеркнул он.

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О персоне: Сергей Фурса

Сергей Владимирович Фурса - украинский инвестиционный банкир, финансовый эксперт, публицист, радио - и телеведущий.
Родился в Киеве. Учился на экономическом профиле Политехнического лицея НТУУ КПИ в течение 1996-1999 гг. В 2002 году окончил институт прикладного системного анализа НТУУ КПИ по специализации "Системный анализ финансового рынка".Также в 2006 окончил Международный университет финансов.

Профессиональная карьера:

Аналитик, руководитель отдела анализа и отраслевых исследований — Укрсиббанк, 2005-2008;

Старший научный сотрудник по кредитам с фиксированным доходом — Renaissance Capital, 2008;

Старший аналитик — Astrum Investment Management, 2008-2011 гг.;

Специалист отдела продаж долговых инструментов, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами — Dragon Capital, с 2011.

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