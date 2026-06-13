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Что будет с курсом доллара в Украине: появился неожиданный прогноз

Юрий Берендий
13 июня 2026, 14:40
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Курс национальной валюты остается в пределах прогнозов, заложенных в государственном бюджете, отметил экономист.
Что будет с курсом доллара в Украине: появился неожиданный прогноз
Курс доллара в Украине — что будет с курсом валюты до конца года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Оснований для резкого обвала гривни до конца года пока нет
  • Национальная валюта удерживается в пределах прогнозного курса
  • Правительство не меняло ожидаемый курс при пересмотре госбюджета

Несмотря на войну и экономические вызовы, оснований для резкого обвала гривни до конца 2026 года пока нет. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Гипотетически негативный сценарий мог бы возникнуть в случае очень серьезного ухудшения ситуации на фронте. Но на фронте, как мы видим, фактически произошел перелом в пользу Украины. Поэтому я не вижу чрезвычайных форс-мажорных обстоятельств, которые могли бы существенно подорвать курс гривны", — отметил он.

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Комментируя вопрос о том, будет ли и в дальнейшем курс гривни оставаться в пределах заложенного в государственном бюджете показателя — около 45,5 гривни за доллар, Новак отметил, что пока национальная валюта удерживается в пределах прогнозного курса. Он также обратил внимание, что во время недавнего пересмотра государственного бюджета прогноз по валютному курсу не меняли, что, по его мнению, свидетельствует об отсутствии предпосылок для резких колебаний курса в ближайшее время.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине — последние новости по теме

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщил, что гривня укрепит позиции в апреле-мае из-за сезонных факторов и отсутствия большого количества свободной валюты на рынке, что сдерживает давление на курс. Он подчеркнул, что позитивные ожидания внешнего финансирования от ЕС поддерживают стабильность гривни. Однако общий тренд на постепенную девальвацию сохраняется.

Отметим, что экономический эксперт Ярослав Романчук прогнозирует возможное ослабление гривни до 55-60 гривен за доллар в случае изменения торгового и платежного баланса, однако пока Нацбанк сдерживает девальвацию. Он отметил, что международная финансовая помощь и валютные ограничения являются основными факторами поддержки курса, а краткосрочные колебания носят ситуативный характер.

Как ранее сообщал Главред, экономист Олег Устенко указал, что курс доллара может вырасти до 46 гривен к концу года, чтобы соответствовать среднегодовому показателю, заложенному в госбюджете. Он подчеркнул, что валютный курс напрямую влияет на исполнение бюджета и финансирование секторов безопасности, что является критически важным во время войны.

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О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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