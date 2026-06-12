Рост тарифов на коммуналку: украинцы узнали о важном условии МВФ

В энергетическом секторе основное внимание смещается на реформы для подготовки к либерализации рынка.

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В Украине могут вырасти коммунальные тарифы / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В энергетическом секторе внимание смещается на подготовку к либерализации

Власти готовят дорожную карту постепенной либерализации

Сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне экспертов (SLA) относительно первого пересмотра четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF).

Условием является одобрение советом директоров фонда получение Украиной второго транша в размере около $690 млн (SDR503 млн), что увеличит общий объем выплат по программе до $2,2 млрд из $8,1 млрд ее общего объема, сообщает МВФ.

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"Чтобы программа продолжала выполняться по плану, было достигнуто соглашение относительно пересмотренного графика согласованных реформ, корректирующих мер для устранения отклонений и дополнительных обязательств в отношении политики", – говорится в пресс-релизе.

МВФ добавил, что все количественные критерии выполнения (QPC) и индикативные цели (IT) на конец марта были выполнены, однако два структурных ориентира за первый квартал были реализованы с задержкой, а один не был достигнут, что и обусловило необходимость пересмотра графика.

"Прогноз остается крайне неопределенным, поскольку война продолжает наносить значительный ущерб населению и экономике. Несмотря на сложные условия, программа остается полностью профинансированной благодаря постоянной масштабной внешней поддержке", – отметил Фонд.

Глава миссии Гэвин Грей отметил, что прогресс в структурных реформах замедлился.

Реформа фискальной системы

"Фискальная политика должна реализовываться с учетом ограничений в финансировании и в соответствии с восстановлением устойчивости долговой нагрузки. Власти должны предотвращать превышение расходов, быть готовыми к мобилизации дополнительных внутренних доходов, определять потенциальные источники экономии для компенсации расходов и быть готовыми к увеличению объемов внутреннего финансирования", – подчеркнул глава миссии.

Поскольку расходы останутся на высоком уровне в среднесрочной перспективе, в частности на оборону и восстановление, необходимы постоянные усилия по совершенствованию налогового администрирования и налоговой политики с целью мобилизации доходов, считают в Фонде.

"Обязательства по программе включают отмену освобождения от НДС для посылок, что закроет лазейку и поможет сократить импорт сопутствующих товаров, а также меры по борьбе с международным трансфертным ценообразованием, чтобы устранить возможность использования компаниями несправедливого налогового арбитража для уклонения от уплаты налогов в Украине", – уточнил Грей.

Он добавил, что реформы, направленные на ограничение злоупотреблений упрощенной системой налогообложения, остаются важными, включая правила борьбы с расщеплением бизнеса и возможностями выбора между налоговыми режимами, а также для ликвидации скрытой занятости.

Для поддержки этих целей и, в частности, успешного реформирования упрощенного налогового режима, власти согласовали пакет мер по оптимизации налогового администрирования и снижению затрат на соблюдение законодательства для добросовестных налогоплательщиков, одновременно усиливая правоприменение на основе рисков, сообщил глава миссии.

Сокращение теневой экономики и роль НБУ

По его словам, поддержка институциональных изменений в Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Государственной таможенной службе также будет иметь значение для борьбы с уклонением от уплаты налогов.

"Сокращение масштабов неформальной экономики – важный элемент программы – остается самым справедливым и эффективным способом мобилизации необходимых доходов, одновременно поддерживая рост", – подытожил Грей и выразил надежду на решительные действия в этом направлении по согласованию законодательных изменений и внедрению административных реформ.

Он также упомянул о необходимости сохранения независимости Нацбанка Украины и поддержал его решение отложить цикл смягчения денежно-кредитной политики и взять курс на ее ужесточение, чтобы управлять ожиданиями.

"Обменный курс стал более гибким, что усиливает его роль амортизатора, помогает защитить резервы и предотвратить накопление внешних дисбалансов. Подход к либерализации валютного рынка, основанный на определенных условиях, должен продолжаться в соответствии с общим сочетанием монетарной и валютной политики и целей внешней стабильности", – указал Грей.

/ Главред - инфографика

Изменение коммунальных тарифов

По его словам, в энергетическом секторе основное внимание смещается на реформы для подготовки к либерализации рынка, поскольку текущая система тарифов на коммунальные услуги и ПСО ослабили финансовое положение государственных энергетических компаний, ограничивая ресурсы для критически важных инвестиций и ремонтов. Чтобы исправить ситуацию, власти готовят, при технической помощи МВФ, дорожную карту постепенной либерализации энергетического рынка, включающую механизмы социальной защиты для уязвимых слоев населения, отметил глава миссии.

"Как только такие механизмы будут готовы и будут основываться на дорожной карте, тарифы для домохозяйств следует постепенно корректировать, чтобы решить финансовые проблемы, с которыми сталкивается сектор, и улучшить его позиции для привлечения инвестиций. Повышение добросовестности и независимости регулятора энергетики (НКРЭКУ) дополнительно будет способствовать долгосрочной устойчивости сектора", – говорится в пресс-релизе.

Что предшествовало

Как сообщалось, в новой программе расширенного финансирования EFF Украина взяла на себя обязательство принять закон о введении НДС для упрощенцев и на импортные посылки стоимостью менее EUR150 до конца марта. Что касается первого, то в середине апреля, по словам украинских чиновников, была достигнута договоренность с МВФ отложить его выполнение на год, тогда как законопроект о посылках Верховная Рада отклонила 26 мая – накануне приезда миссии.

Новая программа EFF для Украины общим объемом $8,1 млрд из-за затягивания войны заменила предыдущую четырехлетнюю программу на $15,6 млрд, открытую в марте 2023 года, по которой было получено девять траншей на общую сумму $10,6 млрд. Первый транш новой программы объемом SDR1,11 млрд ($1,5 млрд) поступил в госбюджет Украины в начале марта этого года. На этот год запланировано три пересмотра – в начале июня, сентября и декабря, в случае успеха которых Украина сможет получить дважды по SDR0,50 млрд (около $0,7 млрд), а также еще SDR0,70 млрд (около $1,0 млрд).

Как сократить расходы на коммуналку: рекомендации специалистов

Эксперты в сфере энергосбережения советуют обращать внимание на энергоэффективность бытовой техники. При выборе новых приборов предпочтение стоит отдавать моделям с высоким классом эффективности, поскольку они расходуют меньше электроэнергии и помогают уменьшить счета за коммунальные услуги.

Также специалисты рекомендуют пересмотреть бытовые привычки. Например, стирка при невысоких температурах и запуск стиральной или посудомоечной машины только при полной загрузке позволяют заметно снизить потребление электроэнергии без ущерба для результата.

Коммунальные тарифы - новости по теме

Как писал Главред, в Украине бизнес будет платить больше за потребление электроэнергии в вечерние часы.Такое решение приняла НКРЭКУ.

Ранеет Андрей Новак предупреждал, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы.

Напомним, народный депутат Сергей Нагорняк сказал, что цены на воду могут вырасти в несколько раз в 2026 году. Повышение тарифов связано с тем, что водоканалы работают в минус.

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Об учреждении: МВФ Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

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