Счет за коммуналку заметно "похудеет": хитрый фокус сэкономит уйму денег

Алексей Тесля
2 сентября 2025, 13:55
81
Стиральные машины, посудомойки и сушилки составляют примерно 14% от общего счета за электричество.
Электрические розетки, приборы
Назван способ, как сэкономить на электроэнергии / Коллаж Главред, фото Pixabay

Вы узнаете:

  • Стиральные машины, посудомойки и сушилки дают 14% от счета за электричество
  • Чтобы снизить эти затраты, отключайте устройства от сети, когда они не используются

Эксперты назвали пять наиболее часто используемых бытовых приборов, а также сколько электричества они потребляют.

Эксперты Фонда энергосбережения (Energy Saving Trust) предложили полезные советы по снижению затрат на электроэнергию в преддверии зимнего сезона, пишет Express.

видео дня

Специалисты пояснили: "Стиральные машины, посудомойки и сушилки составляют примерно 14% от общего счета за электричество. Эти устройства потребляют много энергии, потому что используют её для нагрева воды или воздуха во время работы".

Важно обращать внимание на класс энергоэффективности при покупке техники — модели с рейтингом A помогут сократить расходы. Также можно уменьшить потребление, если стирать вещи при более низкой температуре и не запускать технику при половинной загрузке.

Холодильники и морозильники

Ещё один значительный источник затрат: на них уходит около 13% электроэнергии в среднем домохозяйстве. Они работают круглосуточно, поддерживая нужную температуру, что требует постоянного расхода энергии.

Эксперты подчеркнули: "Эти приборы служат долго — до 17 лет. Представьте, они работают 24/7 на протяжении почти двух десятилетий! Поэтому особенно важно выбрать энергосберегающую модель".

Бытовая электроника

Ноутбуки, телевизоры и игровые приставки могут потреблять меньше энергии, но всё равно их работа составляет около 6% от ежемесячного счета.

"Чтобы снизить эти затраты, отключайте устройства от сети, когда они не используются, и выбирайте модели с хорошей энергоэффективностью", — советуют специалисты.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Освещение

Ещё одна статья расходов: оно составляет около 5% от счета. Самый очевидный способ сэкономить — выключать свет, выходя из комнаты.

Эксперты добавили: "Замените галогенные лампы на светодиодные — они потребляют меньше энергии и бывают разных оттенков, от холодного до тёплого, чтобы вы могли выбрать подходящее освещение для своего дома".

Совет напоследок

Кухонные приборы, такие как плита, духовка, чайник и микроволновка, потребляют около 4% электроэнергии. Микроволновка, как правило, экономичнее духовки, так как нагревает только еду, а не воздух внутри.

Не наполняйте чайник больше, чем нужно. Кипятите ровно столько воды, сколько планируете использовать — это поможет сэкономить электричество.

Хитрый способ сэкономить кучу денег: советы экспертов

По словам экспертов компании Grant Store, даже небольшое изменение в том, как вы стираете вещи, может заметно снизить счета за коммунальные услуги.

Чаще всего люди совершают одну и ту же ошибку — используют слишком много стирального порошка или геля. Это приводит к перерасходу воды и электричества, поскольку машине требуется больше ресурсов, чтобы справиться с лишним моющим средством — всё ради одного цикла стирки.

Смотрите видео - как сэкономить на электроэнергии:

Ранее сообщалось о том, какие приборы надо выключать перед выходом из дома. Отключение лишних приборов может быть необходимым, чтобы сохранить ваш дом в безопасности и поможет избежать лишних расходов.

Как сообщал Главред, ранее эксперты назвали 3 "прибора-вампира". "Устройства-вампиры" могут увеличить ваш годовой счет за электроэнергию, если их не выключать из розетки.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

холодильник коммунальные платежки стиральная машинка микроволновка электроэнергия
