Надо ли выключать стиральную машину из розетки каждый раз: правило, которое должны знать все

При одном условии обязательно нужно выключать стиральную машину из розетки каждый раз после стирки.

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Надо ли выключать стиральную машину из розетки каждый раз/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

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Надо ли каждый раз выключать стиральную машину из розетки

В каком одном случае машинку обязательно нужно выключить из розетки

Стиральная машина - важный прибор в каждой квартире. Но не все знают, что для такой техники также важно обеспечить правильный уход, чтобы она прослужила своим владельцам как можно дольше.

Один из вопросов, который очень часто интересует владельцев такой техники - нужно ли выключать стиральную машину из розетки каждый раз после стирки. Ответ на этот вопрос дал автор YouTube-канала Новости Shorts.

видео дня

"Этот вопрос часто возникает. На самом деле выключать после каждого использования не нужно. Главное - правильно ухаживать за ней и соблюдать правила", - отмечается в видео.

Но есть одно условие, при котором стиральную машину обязательно надо выключать из розетки после стирки. Если у вас старая или ненадежная электропроводка, лучше выключать технику, когда ею не пользуетесь. Это повысит вашу безопасность.

"Подключайте стиральную машину только в заземленную розетку. Если розетка неисправна, не откладывайте ее ремонт, иначе можно повредить стиральную машину, что будет дороже исправить. В таких случаях лучше обратиться к специалисту. Это поможет избежать проблем", - отмечается в видео.

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