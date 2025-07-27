Где ноль среди шестерок: надо иметь "зрение орла", чтобы найти спрятанную цифру за 15 секунд

Только самым внимательным людям удастся "взломать" эту загадку и добраться до правильного ответа за такой короткий промежуток времени.

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Где ноль среди шестерок/ jagranjosh

Вы считаете себя внимательным и наблюдательным человеком? Тогда предлагаем вам пройти интересное испытание, которое поможет оценить вашу способность замечать мелкие детали. Перед вами непростая визуальная головоломка, решить которую сможет не каждый.

На картинке мы видим большое количество цифр 6, которые размещены в строки и столбцы на синем фоне, пишет jagranjosh. Среди всех этих шестерок скрыта одна единственная отличная от них цифра - ноль. Ваша задача - найти эту цифру.

На первый взгляд кажется, что перед вами исключительно шестерки, но это лишь зрительный обман. Ноль искусно маскируется среди других цифр и почти незаметен. Чтобы его увидеть, надо сосредоточиться и активизировать всю свою внимательность.

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Если хотите сделать вызов еще интереснее, попробуйте уложиться в 15 секунд. Такое ограничение добавляет азарта и поможет проверить, насколько быстро вы способны анализировать визуальную информацию. Если же этого времени мало - не беда: установите комфортный для себя лимит, например, минуту или две.

Где ноль среди шестерок/ jagranjosh

Не спешите сдаваться - головоломки такого типа прекрасно тренируют мозг и помогают улучшить концентрацию.

А чуть ниже вы найдете правильный ответ - на картинке цифра 0 будет четко обозначена.

Непросто будет найти ноль/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо догадаться, где буква Р среди F - надо быть очень внимательным человеком, чтобы угадать. Непросто будет отыскать спрятанную букву, ведь она настолько хорошо замаскирована, что наш взгляд практически не останавливается на ней.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, где три отличия между парнями - на поиск разгадки есть всего 15 секунд. Некоторые мелкие отличительные детали настолько искусно спрятаны, что только интеллектуальные гении смогут их отыскать.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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