Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Увидеть кота за 7 секунд смогут только "гении головоломок": сложная загадка на внимательность

Алёна Воронина
26 июля 2025, 10:21
36
Только очень внимательные люди со "зрением орла" смогут понять, где именно спрятан котик.
Загадка, кошка
Где спрятан кот/ коллаж: Главред, фото: Главред, unsplash.com

Некоторые головоломки и оптические иллюзии бывают настолько сложными, что могут с первой же секунды сбить с толку даже очень внимательных людей. Но тем они и столь увлекательны, ведь интереснее разгадывать такую загадку, в которой не так уж и просто добраться до правильного ответа, а не ту, где этот ответ буквально лежит на поверхности.

В следующей загадке, которую Главред вам предлагает разгадать, нужно найти кота на картинке, где изображено дерево.

Первая мысль, которая может у вас возникнуть, когда вы увидите эту картинку: "Да ну, никакого кота там нет". Но не стоит "гнать лошадей" и делать такие поспешные выводы. Кот там точно есть, просто отыскать его непросто.

видео дня

Сложнее эту загадку делает еще и ограничение во времени - на поиск разгадки дается всего 7 секунд. Удастся ли вам справиться за такой короткий промежуток времени?

Загадка
Где спрятан кот/ Главред

Можете попробовать свои силы и постараться разгадать загадку прямо сейчас.

А когда справитесь, можете сверить свой ответ с правильным ответом, который мы оставили внизу.

Загадка
Непросто будет найти кота/ Главред

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо догадаться, где буква Р среди F - надо быть чрезвычайно внимательным человеком, чтобы угадать. Непросто будет отыскать спрятанную букву, ведь она настолько хорошо замаскирована, что наш взгляд практически не останавливается на ней.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, где три отличия между парнями - на поиск разгадки есть всего 15 секунд. Некоторые мелкие отличительные детали настолько искусно спрятаны, что только интеллектуальные гении смогут их отыскать.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"А что вам мешает бить по Москве?": почему Трамп бросил упрек в сторону Зеленского

"А что вам мешает бить по Москве?": почему Трамп бросил упрек в сторону Зеленского

11:17Украина
Война добралась до Петербурга: РФ отменила крупнейший военно-морской парад

Война добралась до Петербурга: РФ отменила крупнейший военно-морской парад

09:55Мир
Атакован завод с важной техникой для армии РФ: дроны ударили по Ставрополю

Атакован завод с важной техникой для армии РФ: дроны ударили по Ставрополю

09:32Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Стоят на пороге новой жизни: конец июля обещает перемены трем знакам зодиака

Стоят на пороге новой жизни: конец июля обещает перемены трем знакам зодиака

Что ели князья Киевской Руси - историк раскрыл детали меню древних украинцев

Что ели князья Киевской Руси - историк раскрыл детали меню древних украинцев

"Сомневаюсь, что выдержит несколько лет": Ходжес удивил прогнозом о войне

"Сомневаюсь, что выдержит несколько лет": Ходжес удивил прогнозом о войне

Китайский гороскоп на завтра 26 июля: Кроликам - вызов, Собакам - влечение

Китайский гороскоп на завтра 26 июля: Кроликам - вызов, Собакам - влечение

Галкин и Пугачева хотят приехать в Украину: шоумен назвал условие

Галкин и Пугачева хотят приехать в Украину: шоумен назвал условие

Последние новости

11:25

Целых 20% мировых запасов: где в Украине найдены крупнейшие залежи титановых руд

11:17

"А что вам мешает бить по Москве?": почему Трамп бросил упрек в сторону Зеленского

11:07

Муж-алкоголик путинистки Кудрявцевой публично набросился на ведущую

10:40

Поздравления с Днем медика - прикольные картинки и теплые слова

10:21

Увидеть кота за 7 секунд смогут только "гении головоломок": сложная загадка на внимательность

Будут ли провокации на границе России и Азербайджана: Семиволос - об остром кризисе между странамиБудут ли провокации на границе России и Азербайджана: Семиволос - об остром кризисе между странами
09:55

Война добралась до Петербурга: РФ отменила крупнейший военно-морской парад

09:32

Атакован завод с важной техникой для армии РФ: дроны ударили по СтаврополюВидео

09:16

Часть россиян зашла в центр большого города: ISW объяснили, где РФ усилила атаки

09:13

Сломалась ветка: как реанимировать дерево и спасти урожайВидео

Реклама
08:38

РФ имеет свой замысел: в ISW раскрыли интересный нюанс о встрече Путина и Зеленского

08:17

"Страшная ночь": РФ массированно атаковала 3 города Украины, есть погибшие и разрушения домовФото

08:10

РФ может устроить массированный удар уже в ближайшие днимнение

06:30

У 6 знаков зодиака начнется новая глава финансового достатка: известна дата

06:10

Путин пытается взорвать Украину изнутримнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мальчиком-дайвером за 47 секунд

05:43

Гороскоп на завтра 27 июля: Близнецам - удовольствие, Овнам - раздражение

05:25

Как правильно - "добрий ранок" или "доброго ранку": какую ошибку делают многие украинцыВидео

04:37

Причина не в Украине: почему Трамп выражает недовольство Путиным

04:09

Почему в Украине говорят сорок, а не "четыредесят" - раскрыт неожиданный секретВидео

03:34

Подарки и новые знакомства: 26 июля судьба улыбнется двум знакам зодиака

Реклама
02:30

"Трамп показал подконтрольность Путину": получат ли ВСУ оружие от США

01:40

РФ накрывает Харьков КАБами, а Днепр - баллистикой: города в огне

01:36

Галкин и Пугачева хотят приехать в Украину: шоумен назвал условие

01:15

Супер-интересный тест на ПДД: как развернуться на перекрестке и избежать аварии

01:09

"Сомневаюсь, что выдержит несколько лет": Ходжес удивил прогнозом о войне

00:03

Галкин с Пугачевой показались в элегантных образах: певица удивила длиной наряда

25 июля, пятница
23:47

Большой прорыв в Сумской области: воины 225 ОШП освободили Кондратовку

23:34

Шмыгаль представил 6 новых заместителей министра обороны: что о них известно

23:22

Доведение Яниса до самоубийства: над Седоковой серьезно сгущаются тучи

23:01

Падение Ил-76 в России: в Украине впервые простились с погибшими пленными

22:59

Очень тяжелая болезнь: российскую звезду заподозрили в самом страшном

22:20

Защитник Мариуполя, который пробыл 1104 дня в плену, сделал предложение любимойВидео

22:09

Ни капли химии, результат - 100%: как легко избавиться от муравьев в домеВидео

22:09

Сладкая зависимость: почему нас тянет к сахару

21:55

"Россия ничего не сможет сделать": что готовит Азербайджан для Кремля

21:12

Ключевой овощ для консервации резко подорожал - что произошло и какие цены

21:06

Что задумала Россия на лето-осень - Зеленский провел важное заседание СтавкиВидео

21:04

"Делает, что говорит Путин": Жданов рассказал о "договоре" диктатора с ТрампомВидео

20:43

Алиев взял шевроны ВСУ и дал совет украинцам: как изменится политика Азербайджана

20:27

Результат поразит: садоводам рекомендуют разлить один популярный напиток в саду

Реклама
19:54

"4500 - это большие деньги": украинцы жалуются на "издевательство" ПриватБанка

19:44

Путин готовится к новой войне, но не против НАТО – The Telegraph

19:38

Распространенная ошибка в этикете: когда не стоит говорить "приятного аппетита"Видео

19:36

Морковь не была оранжевой - историк объяснил, откуда она взялась в УкраинеВидео

19:33

Маск намеренно выключил Starlink во время контрнаступления ВСУ в 2022 году - Reuters

19:25

РФ активно перебрасывает танки на фронт: где враг планирует усилить наступление

19:10

"24 февраля" может произойти в любой день: как Европа отпугивает хищника Путинамнение

18:52

Китайский гороскоп на завтра 26 июля: Кроликам - вызов, Собакам - влечение

18:51

"Сценарий Клинтона 2.0": что задумал Трамп и почему Путин ему выгоден

18:47

С такими потерями через два года на фронте не останется никого – военный

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять