Какая бабушка ненастоящая: только "гений головоломок" догадается

Одна небольшая деталь выдает в одной из бабушек самозванку.

https://glavred.info/life/kakaya-babushka-nenastoyashchaya-tolko-geniy-golovolomok-dogadaetsya-10683695.html Ссылка скопирована

Какая бабушка ненастоящая/ jagranjosh

Головоломки прекрасно подходят для обучения и тренировки мозга, поскольку они развивают критическое и логическое мышление, а также навыки решения проблем. Эти визуальные загадки побуждают людей мыслить нестандартно, исследовать различные точки зрения и разрабатывать креативные решения.

Такие загадки ставят перед нами задачи, которые требуют от нас анализа информации, выявления закономерностей и разработки стратегий для поиска решений. Поэтому выполнение таких заданий является очень полезным для мозга, ведь помогает тренировать такие способности и навыки, которые потом могут пригодиться для решения различных ежедневных задач и проблем.

видео дня

В следующей загадке нужно догадаться, какая из бабушек ненастоящая, пишет jagranjosh.

Мы видим на картинке двух бабушек, каждая из которых держит за руку своего внука или внучку. Сначала может показаться, что ничего странного или необычного на рисунках нет - мол, это простая привычная для всех семейная сцена. Но не дайте этой обманчивой обычности обвести вас вокруг пальца.

Если присмотреться, то станет понятно, что все-таки с одной из бабушек что-то не так. Удалось ли вам догадаться, с какой именно?

Придется спешить во время разгадывания загадки, ведь на задание дается очень мало времени - всего 10 секунд.

Какая бабушка ненастоящая/ jagranjosh

Попробуйте сосредоточиться, не отвлекаться и выполнить задание настолько быстро, как вам только удастся.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Правильный ответ: самозванкой является первая бабушка (обозначена буквой А). Если присмотреться, то видно, что в ее правом ухе есть подслушка - такая, какую носят шпионы.

Ненастоящая бабушка слева/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо догадаться, где буква Р среди F - надо быть чрезвычайно внимательным человеком, чтобы угадать. Непросто будет отыскать спрятанную букву, ведь она настолько хорошо замаскирована, что наш взгляд практически не останавливается на ней.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, где три отличия между парнями - на поиск разгадки есть всего 15 секунд. Некоторые мелкие отличительные детали настолько искусно спрятаны, что только интеллектуальные гении смогут их отыскать.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред