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Где спрятана змея: только "легендарные мастера" головоломок найдут ее за 9 секунд

Алёна Воронина
23 июля 2025, 07:30
39
Найти змею и так будет непросто, а сделать это всего за 9 секунд будет еще труднее.
Загадка, змея
Где спрятана змея/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Некоторые загадки могут казаться простыми лишь с первого взгляда. Но если внимательнее к ним присмотреться, то станет понятно, что их нельзя решить очень быстро.

К таким загадкам относится и следующая, которую мы предлагаем вам разгадать прямо сейчас. Если вы не боитесь бросить себе такой сложный вызов - тогда вперед. А мы лишь можем пожелать вам удачи.

В этой загадке нужно отыскать змею на картинке, пишет jagranjosh. Не стоит думать, что это будет очень просто - на самом деле придется приложить немало усилий.

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Мы видим на рисунке порог дома, растение в горшке и газон. С первого взгляда будет казаться, будто бы ничего необычного на картинке нет, но на самом деле это не так. Если присмотреться, то станет понятно, что кое-что необычное там все-таки есть - это змея, которая пытается быть незаметной.

Но удается это ей не так уж и хорошо. Ведь если читатели внимательного присмотрятся к картинке, то они смогут заметить спрятанное пресмыкающееся.

Для выполнения этого задания понадобится часы, секундомер или таймер, с помощью которого нужно будет следить за временем, ведь на выполнение загадки дается всего 9 секунд. Не всем удастся справиться настолько быстро.

Загадка
Где спрятана змея/ jagranjosh

Когда разгадаете загадку, проверьте свой ответ, сверив его с ответом внизу.

Загадка
Непросто будет найти змею/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо догадаться, где буква Р среди F - надо быть чрезвычайно внимательным человеком, чтобы угадать. Непросто будет отыскать спрятанную букву, ведь она настолько хорошо замаскирована, что наш взгляд практически не останавливается на ней.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, где три отличия между парнями - на поиск разгадки есть всего 15 секунд. Некоторые мелкие отличительные детали настолько искусно спрятаны, что только интеллектуальные гении смогут их отыскать.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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