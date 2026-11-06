Как выбрать стильный и теплый пуховик: 7 советов стилиста на зиму 2027

Хороший зимний пуховик должен не только гармонировать с гардеробом, но и защищать от холода, ветра и влаги.

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Зимний пуховик 2027 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, aaaaahhhhhwtff

Вы узнаете:

Как правильно выбрать длину и силуэт пуховика

Какие ткани помогут сохранить тепло зимой

Какой наполнитель и цвет пуховика лучше выбрать для зимы 2027

Пуховик - одна из главных покупок зимнего гардероба, поэтому к его выбору стоит подходить внимательно. Главред поделится семью советами, которые помогут найти тёплую и актуальную модель не на один сезон.

Актуальные модели пуховиков на зиму 2027

При выборе зимней куртки стоит отказаться от слишком коротких и узких моделей, считает стилистка Катя Фаустова. Лучше обращать внимание на пуховики с умеренно свободным кроем, достаточной длиной рукавов и силуэтом, который не сковывает движений. Особенно важно, чтобы изделие хорошо закрывало тело и не открывало спину во время повседневных дел.

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"Советую выбирать менее приталенные, менее короткие пуховики, чтобы длина рукава была хорошей, а также чтобы он заканчивался как минимум на середине бедра", - посоветовала Катя Фаустова.

Пуховики 2027 / скриншот из видео

Как правильно выбрать длину пуховика

Самым универсальным вариантом стилистка считает пуховики средней длины - от середины бедра до чуть ниже. Такой фасон удобно сочетать с разными вещами и использовать для повседневных образов. Если же вы предпочитаете длинную модель, обратите внимание на конструкцию застежки: возможность расстегнуть молнию снизу или расстегнуть пуговицы по бокам сделает ходьбу более комфортной.

"Самая универсальная длина - от середины бедра до чуть ниже. И выбирайте варианты, где есть капюшон, но его можно отстегнуть. Потому что капюшон - это абсолютно спортивный элемент, поэтому здорово, когда пуховик может быть и более casual, и более спортивным, в зависимости от того, куда вы направляетесь. Если вы выбираете длинный пуховик, обратите внимание, чтобы молния расстегивалась снизу или по бокам были пуговицы, потому что в длинных пуховиках часто неудобно ходить", - пояснила стилистка.

Длина пуховика / скриншот из видео

Детали пуховика, защищающие от холода

Даже качественный наполнитель не гарантирует комфорта, если холодный воздух проникает внутрь через рукава или застежку. Поэтому перед покупкой стоит проверить манжеты и конструкцию передней части изделия. Резинка внутри рукавов и двойная застежка помогут лучше защититься от ветра.

"Также советую обращать внимание на такие детали. В рукавах должна быть резинка внутри, чтобы вам не дуло. И также советую выбирать двойную застежку, чтобы тоже не дуло, например, молния и пуговицы", - отметила Катя Фаустова.

Пуховик должен удобно расстегиваться / скриншот из видео

Пуховик с защитой от влаги

Для зимней верхней одежды важна не только способность удерживать тепло, но и защита от влаги. Особенно это актуально в период дождей и мокрого снега. Стилист советует обращать внимание на водоотталкивающие материалы и ткани с мембранной технологией Gore-Tex.

"И учитывая, что у нас зимой очень часто идут дожди, советую обращать внимание на водоотталкивающую ткань с маркировкой Gore-Tex", - посоветовала эксперт.

Какой цвет пуховика выбрать на зиму

Если вы покупаете первый или единственный пуховик, лучше отдать предпочтение нейтральной палитре. Такую модель будет проще сочетать с различными вещами и аксессуарами. В то же время не обязательно ограничиваться классическим черным: графитовый, серый, шоколадный и бежевый также станут удачными вариантами для зимнего гардероба.

"Цвет. Здесь советую не слишком экспериментировать и, если это ваш первый или единственный пуховик, рекомендую выбирать более нейтральный цвет, но не обязательно черный", - отметила стилистка.

Цвет пуховика 2027 / скриншот из видео

Какой наполнитель пуховика самый теплый

При покупке важно проверять состав наполнителя, ведь от него зависит, насколько хорошо пуховик будет сохранять тепло. Среди натуральных вариантов стилистка выделяет сочетание пера и пуха в пропорции 80% к 20%. Также можно рассматривать переработанный пух. Среди синтетических наполнителей она советует обращать внимание на холофайбер и инсулейт, а не на обычный синтепон.

"По составу и наполнению я поддерживаю как натуральные наполнители, так и синтетические. Среди натуральных идеальное соотношение - это перо 80%, пух 20%. Также можно брать переработанный пух. А вот из искусственных материалов советую не выбирать синтепон, отдавайте предпочтение холофайберу или инсулейту, они имитируют структуру пера и согревают гораздо лучше", - пояснила Катя Фаустова.

Модные пуховики с мехом

Отдельный тренд зимнего гардероба - пуховики с меховыми деталями или меховыми жилетками. Такие модели могут стать акцентом образа, однако важно правильно подобрать фасон, чтобы он оставался актуальным.

"Сейчас очень трендовые пуховики также с мехом или меховой жилеткой, здесь важно выбирать действительно актуальные варианты", - подытожила стилистка.

Как выбрать пуховик на зиму 2027 года - советы стилистки смотрите здесь.

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Об источнике: Екатерина Фаустова Екатерина Фаустова - персональный стилист из Киева, работающая как очно, так и в онлайн-формате. Эксперт специализируется на анализе гардероба, сопровождении во время шопинга и создании индивидуальных капсульных коллекций. Своим профессиональным опытом, примерами стильных образов и закулисной жизнью (включая сотрудничество с телевидением) Екатерина активно делится в Instagram, TikTok и других социальных сетях.

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