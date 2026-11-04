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Модные стрижки 2027: парикмахер раскрыла 6 трендов для желаемой длины

Кристина Трохимчук
4 ноября 2026, 17:05
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В новом сезоне актуальными будут естественные текстуры, мягкие контуры и формы, которые красиво отрастают.
Тенденции стрижек 2027 года
Тренды стрижек 2027 / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какая стрижка возвращается в моду
  • Тренды стрижек 2027
  • Почему боб остается актуальным

В 2027 году стрижки смещаются в сторону естественности, мягкости и непринужденных форм. Главред расскажет о шести главных трендах, которые помогут обновить прическу и подобрать актуальную форму в соответствии с желаемой длиной.

Стрижки до плеч - главный тренд 2027

Среди актуальных вариантов особое место занимает длина до плеч, считает парикмахер Мария Кан. Она станет компромиссом для тех, кто уже хочет отойти от классического каре, но пока не готов отращивать длинные волосы. Такую стрижку можно носить с ровным срезом, легкими слоями или естественной текстурой.

видео дня

К этой тенденции относятся три формы: lob, clavicut и grown-out bob. Они позволяют экспериментировать с укладкой, не отказываясь от удобной длины.

Боб с мягким контуром остается в моде

Боб не теряет актуальности, но его форма постепенно меняется. Вместо жесткой геометрии и слишком четких линий предпочтение отдается мягкости и естественности. Благодаря этому стрижка выглядит более непринужденно и легко адаптируется к естественной текстуре.

"Меньше жёсткой геометрии. Больше живого движения", - комментирует Мария Кан.

Стрижка до плеч
Стрижка до плеч / скриншот из видео

Многослойные стрижки

Слои остаются одним из заметных трендов 2027 года, однако теперь они должны выглядеть более деликатно. Длинные переходы, пряди у лица и легкость формы помогают придать волосам движение, не убирая визуальной густоты и длины.

"Длинные слои, движение у лица, больше воздуха - без потери длины и густоты", - подчеркивает парикмахер.

Такая стрижка подойдет тем, кто хочет освежить прическу, но не планирует существенно менять длину волос.

Модные челки 2027

В новом сезоне челки становятся более лёгкими и менее чёткими. Среди актуальных вариантов - биркин, челка-шторка и grown-out bangs, то есть отросшая удлиненная челка. Их объединяют мягкие края, естественное разделение на две стороны и плавный переход к общей форме стрижки.

Главная особенность этой тенденции - отсутствие чрезмерной идеальности. Челка должна свободно укладываться и сохранять естественный вид.

Длинная челка
Длинная челка / скриншот из видео

Длинные волосы с минимумом слоев

Для обладательниц длинных волос в 2027 году актуальной будет более целостная форма. Вместо большого количества слоев акцент делается на плотности и качестве среза. Благодаря этому длина сохраняется, а кончики выглядят ухоженными.

Такая стрижка особенно понравится тем, кто не хочет терять длину ради многослойной формы, но стремится сделать прическу более аккуратной.

Короткие стрижки 2027

В трендах коротких причесок также происходят изменения. Ультракороткие формы уступают место вариантам с большей длиной на макушке, возле лица и на затылке. Среди актуальных стрижек - bixie, grown-out pixie и long pixie.

Их преимущество заключается в том, что прическа сохраняет привлекательный вид не только сразу после посещения салона, но и в процессе отрастания. Это практичный вариант для тех, кто хочет короткую стрижку без необходимости постоянно поддерживать ультракороткую форму.

Короткая стрижка 2027
Короткая стрижка 2027 / фото: pinterest.com, momcroc_

Трендовые стрижки 2027 - советы парикмахера смотрите здесь.

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Об источнике: Мария Кан

Мария Кан - парикмахер, колорист и основательница Maria Kan Hair Studio из Днепра с 15-летним опытом работы в бьюти-индустрии. Она специализируется на сложных окрашиваниях и является ведущим специалистом по корейским стрижкам. Помимо работы с клиентами, Мария проводит профессиональные курсы для мастеров, обучая современным техникам и подходам к работе с волосами.

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