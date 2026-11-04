Короля Карла обвинили в совершении фатальной ошибки

Кратко:
- О какой ошибке короля заговорил королевский биограф
- Какое поведение короля они назвали слабостью
Король Великобритании Карл III оказался под шквалом критики из-за возвращения принца Гарри и Меган Маркл в страну.
Как пишет RadarOnline, королевский биограф Том Бауэр считает, что монарх совершает серьезную ошибку, позволяя младшему сыну и его супруге вновь появляться в Великобритании на правах членов королевской семьи. По мнению эксперта, эта ситуация может стать одним из самых неудачных решений за время правления Карла III.
Обсуждение разгорелось после того, как Гарри и Меган вернулись в Великобританию в конце августа 2026 года после шести лет жизни в Калифорнии. Вскоре супруги начали появляться на благотворительных мероприятиях и публичных встречах.
Ведущий подкаста The Royalist Том Сайкс обратил внимание на противоречие в поведении королевского двора. С одной стороны, Гарри и Меган больше не выполняют официальные обязанности от имени монархии, а с другой - получают некоторые привилегии, связанные с их королевским происхождением.
Сайкс заявил, что британцы наблюдают, как король фактически "расстилает красную дорожку" перед сыном: предоставляет ему транспорт с охраной и оказывает знаки внимания, характерные для членов королевской семьи. При этом официально супруги не считаются работающими представителями монархии.
Журналист предположил, что подобная ситуация может серьезно повредить наследию Карла III. Бауэр согласился с этой оценкой и назвал поведение монарха слабостью.
Королевского биографа возмутило поведение Карла III
По словам Тома Бауэра, король избегает конфронтации с младшим сыном и, вероятно, испытывает чувство вины из-за того, как складывались отношения с Гарри в детстве, особенно после смерти принцессы Дианы.
Биограф считает, что Карлу III необходимо занять более жесткую позицию и дать понять супругам, что возвращение к полноценной королевской жизни для них невозможно.
"Он должен принять решение. Он должен решить избавиться от них. Сказать им уехать. Убедиться, что они не думают, будто когда-нибудь снова смогут стать членами королевской семьи", - заявил Бауэр.
Эксперт также отметил, что раньше подобные семейные разногласия удавалось скрывать от общественности, однако в эпоху круглосуточного освещения событий в СМИ это стало практически невозможным.
Карл III напомнил Гарри и Меган об их статусе
На фоне возвращения герцога и герцогини Сассекских Букингемский дворец распространил письмо с разъяснением их положения. Документ был направлен представителям правительства, военного руководства и лордам-лейтенантам.
В нем подчеркивалось, что статус Гарри и Меган не изменился: они остаются частными лицами, занимаются благотворительностью от собственного имени и имеют коммерческие интересы. Их титулы Его и Ее Королевского Высочества по-прежнему не используются.
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О персоне: король Чарльз ІІІ
Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.
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