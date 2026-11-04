Короля Карла обвинили в совершении фатальной ошибки

Обсуждение разгорелось после того, как Гарри и Меган вернулись в Великобританию в конце августа 2026 года.

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Чарльза III обвинили в слабости/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Кратко:

О какой ошибке короля заговорил королевский биограф

Какое поведение короля они назвали слабостью

Король Великобритании Карл III оказался под шквалом критики из-за возвращения принца Гарри и Меган Маркл в страну.

Как пишет RadarOnline, королевский биограф Том Бауэр считает, что монарх совершает серьезную ошибку, позволяя младшему сыну и его супруге вновь появляться в Великобритании на правах членов королевской семьи. По мнению эксперта, эта ситуация может стать одним из самых неудачных решений за время правления Карла III.

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Обсуждение разгорелось после того, как Гарри и Меган вернулись в Великобританию в конце августа 2026 года после шести лет жизни в Калифорнии. Вскоре супруги начали появляться на благотворительных мероприятиях и публичных встречах.

Принц Гарри вернулся в Британию / фото: instagram.com, Меган Маркл

Ведущий подкаста The Royalist Том Сайкс обратил внимание на противоречие в поведении королевского двора. С одной стороны, Гарри и Меган больше не выполняют официальные обязанности от имени монархии, а с другой - получают некоторые привилегии, связанные с их королевским происхождением.

Сайкс заявил, что британцы наблюдают, как король фактически "расстилает красную дорожку" перед сыном: предоставляет ему транспорт с охраной и оказывает знаки внимания, характерные для членов королевской семьи. При этом официально супруги не считаются работающими представителями монархии.

Журналист предположил, что подобная ситуация может серьезно повредить наследию Карла III. Бауэр согласился с этой оценкой и назвал поведение монарха слабостью.

Королевского биографа возмутило поведение Карла III

По словам Тома Бауэра, король избегает конфронтации с младшим сыном и, вероятно, испытывает чувство вины из-за того, как складывались отношения с Гарри в детстве, особенно после смерти принцессы Дианы.

Биограф считает, что Карлу III необходимо занять более жесткую позицию и дать понять супругам, что возвращение к полноценной королевской жизни для них невозможно.

Король Чарльз не реагирует на Гарри/ фото: instagram.com, theroyalfamily

"Он должен принять решение. Он должен решить избавиться от них. Сказать им уехать. Убедиться, что они не думают, будто когда-нибудь снова смогут стать членами королевской семьи", - заявил Бауэр.

Эксперт также отметил, что раньше подобные семейные разногласия удавалось скрывать от общественности, однако в эпоху круглосуточного освещения событий в СМИ это стало практически невозможным.

Карл III напомнил Гарри и Меган об их статусе

На фоне возвращения герцога и герцогини Сассекских Букингемский дворец распространил письмо с разъяснением их положения. Документ был направлен представителям правительства, военного руководства и лордам-лейтенантам.

В нем подчеркивалось, что статус Гарри и Меган не изменился: они остаются частными лицами, занимаются благотворительностью от собственного имени и имеют коммерческие интересы. Их титулы Его и Ее Королевского Высочества по-прежнему не используются.

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