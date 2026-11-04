Что приготовить на Новый год: необычная закуска из обычного багета

Хрустящие корзинки из багета с плавленым сыром, мясом и овощами станут украшением праздничного стола. Простой рецепт из доступных продуктов.

https://glavred.info/recipes/shcho-prigotuvati-na-noviy-rik-nezvichayna-zakuska-zi-zvichaynogo-bageta-10809230.html Ссылка скопирована

Новогодняя закуска из багета / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Как приготовить хрустящие корзинки из багета

Какую начинку приготовить из плавленого сыра и мяса

Чем украсить закуску для праздничного стола

Хрустящие хлебные корзинки с нежной сырной начинкой, мясом и яркими овощами - оригинальная закуска, для которой не нужны дорогие продукты. Приготовить её можно быстро, а на праздничном столе она выглядит очень эффектно. Главред расскажет подробнее.

Что нужно для приготовления закуски

Для этого блюда понадобятся простые продукты, которые легко найти в магазине. Основой станут кусочки багета, из которых формируют небольшие хрустящие корзинки. Начинку готовят из плавленого сыра, мяса, чеснока и майонеза, а для украшения используют свежие овощи.

видео дня

Автор канала "Та что оставляет ВКУС" показывает, как приготовить оригинальную закуску из доступных ингредиентов, которая подойдет для новогоднего застолья и любого другого праздника.

Для приготовления понадобятся:

Багет - основа для хрустящих хлебных корзинок

Плавленый сыр - 2 штуки для нежной и сытной начинки

Мясо - ветчина, пастрама, копченая курица или отварное куриное филе

Чеснок - для пикантного вкуса и аромата

Майонез - для заправки начинки

Зеленый лук, красный болгарский перец и морковь - для украшения

Как приготовить праздничную закуску из багета

Сначала нужно подготовить хлебную основу. Багет разрезают пополам, обрезают край, чтобы он был устойчивым, а затем делят на порционные кусочки. Каждый кусочек разрезают по диагонали, формируя будущие корзинки.

С помощью ложки или руками из каждой заготовки осторожно вынимают мякоть. Важно оставить тонкие стенки и дно, чтобы начинка не выпадала. Подготовленные хлебные формочки выкладывают на противень, застеленный пергаментом, и подсушивают в духовке при температуре 180 градусов примерно 5 минут.

Пока багет подсушивается, можно заняться начинкой. Плавленый сыр натирают на крупной терке. Ветчину, пастраму или выбранное куриное мясо нарезают небольшими кубиками и добавляют к сыру.

Видео с рецептом можно посмотреть здесь:

Затем в смесь добавляют измельчённый чеснок и майонез. Все ингредиенты тщательно перемешивают, чтобы получить однородную и нежную начинку.

Отдельно готовят овощи для украшения. Зеленый лук, красный перец и морковь нарезают тонкими полосками или небольшими кусочками. Именно они придают закуске яркий вид и делают её особенно аппетитной.

На заключительном этапе подсушенные хлебные корзинки наполняют сырно-мясной смесью. Сверху каждую порцию украшают подготовленными овощами.

Закуска получается сытной, хрустящей и в то же время нежной внутри. Благодаря порционной подаче её удобно брать из общей тарелки, а яркое оформление помогает блюду выделяться среди других угощений.

Такой рецепт пригодится, когда нужно быстро приготовить что-то необычное к праздничному столу, не тратя много времени и средств.

Читайте также:

Об источнике: "Та что оставляет ВКУС" "То, что оставляет ВКУС" - это украинский кулинарный YouTube-канал, посвященный домашней кухне, праздничным блюдам и простым рецептам. Издание публикует практические советы по приготовлению блюд и идеи для праздничного стола, охватывая темы быстрых новогодних меню, салатов, закусок и горячих блюд. Ресурс служит популярным источником кулинарных идей и пошаговых инструкций для зрителей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред