Душевые перегородки засияют как новые: простой способ добиться идеальной чистоты

Справиться с надоедливой проблемой можно без дорогостоящей бытовой химии и специальных чистящих средств.

https://glavred.info/lifehack/prostoy-sposob-sdelat-dushevye-peregorodki-kristalno-chistymi-10808696.html Ссылка скопирована

Как отмыть душевую кабину / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Три компонента против мыльных разводов

Как правильно использовать домашнее средство

О чем важно помнить перед применением

Стеклянная душевая перегородка выглядит стильно и делает ванную комнату визуально просторнее. Но есть у такого решения один существенный недостаток: сохранить стекло безупречно чистым довольно сложно.

После каждого принятия душа на поверхности остаются капли воды, следы шампуня, геля и мыльные разводы. Постепенно все это превращается в мутный налет, который портит внешний вид даже самой ухоженной ванной, пишет Express.

видео дня

Конечно, можно каждый раз после водных процедур вооружаться тряпкой и тщательно натирать стекло. Но вряд ли кому-то хочется превращать окончание душа в очередную уборку. К тому же засохшие загрязнения со временем удалять становится гораздо труднее.

Оказывается, справиться с этой проблемой можно без дорогостоящей бытовой химии и специальных чистящих средств. Достаточно приготовить домашний состав из трех доступных компонентов, которые наверняка найдутся практически на любой кухне.

Для приготовления понадобится обычный пульверизатор, в который нужно добавить белый уксус, воду и небольшое количество жидкости для мытья посуды.

Три компонента против мыльных разводов

Каждый ингредиент в этом составе выполняет свою задачу:

Белый уксус благодаря своей кислотности помогает растворять мыльные отложения и минеральные следы, остающиеся после высыхания воды.

благодаря своей кислотности помогает растворять мыльные отложения и минеральные следы, остающиеся после высыхания воды. Вода служит основой раствора и позволяет равномерно распределять его по стеклянной поверхности.

служит основой раствора и позволяет равномерно распределять его по стеклянной поверхности. Средство для мытья посуды помогает справляться с жировыми загрязнениями и остатками косметических средств, из-за которых стекло теряет прозрачность.

В сочетании эти компоненты образуют простой чистящий раствор, который помогает вернуть душевой перегородке ухоженный вид и избавиться от неприятной мутной пленки. При этом нет необходимости использовать агрессивную бытовую химию или долго оттирать загрязнения.

Как правильно использовать домашнее средство

Процесс очистки не требует особых навыков и занимает совсем немного времени.

Подготовьте пульверизатор и смешайте в нем три ингредиента.

Равномерно распылите полученный состав по поверхности стеклянной перегородки.

Аккуратно протрите стекло салфеткой из микрофибры, уделяя внимание участкам с заметными разводами.

Смойте остатки средства чистой водой.

В завершение воспользуйтесь специальным оконным скребком с водосгоном или пылесосом для окон, чтобы убрать оставшуюся влагу и не допустить появления новых капель.

Для поддержания чистоты такую обработку можно проводить регулярно после душа. Это позволит не накапливаться мыльным отложениям и водному налету, благодаря чему генеральная уборка стеклянных поверхностей потребуется значительно реже.

/ Инфографика Главред

О чем важно помнить перед применением

Несмотря на простоту рецепта, использовать уксусный раствор следует с осторожностью. Кислота подходит не для всех материалов и покрытий, поэтому перед полноценной обработкой стоит проверить состав на небольшом незаметном участке.

Не допускайте попадания смеси на натуральный камень, мрамор, известняк и чувствительные металлические элементы. Также не смешивайте уксус с хлорсодержащими чистящими средствами: это может привести к выделению опасного газа.

Если поверхность хорошо переносит такую обработку, домашнее средство может стать простым помощником в уходе за душевой кабиной. А главное - для поддержания чистоты больше не придется каждый раз тратить много времени на борьбу с мыльными разводами и высохшими каплями воды.

Смотрите видео - способ быстрой прочистки:

Мужчина показал необычный самодельный инструмент, с помощью которого ему удалось справиться даже со сложным засором. Для его изготовления он соединил старый сантехнический трос с новым шлангом, закрепив конструкцию проволокой.

Дополнительно мастер установил изогнутый металлический элемент, который направлял приспособление внутри трубы и помогал избежать застревания.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред