Бывшая пресс-секретарь президента Мендель получила подозрение в госизмене

Юлия Мендель не согласилась с подозрением.

https://glavred.info/ukraine/byvshaya-press-sekretar-prezidenta-mendel-poluchila-podozrenie-v-gosizmene-10809203.html Ссылка скопирована

Юлии Мендель предъявили подозрение в государственной измене / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, facebook.com/iuliia.mendel.2025

Кратко:

Юлии Мендель сообщили о подозрении в государственной измене

Основанием послужили её заявления в иностранных СМИ и посты в соцсетях

Правоохранительные органы принимают меры для привлечения её к ответственности

Бывшей пресс-секретарю президента Украины Юлии Мендель сообщили о подозрении в государственной измене и оправдании вооружённой агрессии России. Ей инкриминируют оправдание российской агрессии против Украины и героизацию её участников. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

По данным СБУ, Мендель подозревается по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

видео дня

ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

чч. 2, 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерности и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также героизация ее участников.

По данным правоохранительных органов, основанием для подозрения стали публичные высказывания Мендель в зарубежных СМИ и социальных сетях. В частности, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону она заявляла, что Украина находится на грани исчезновения, а её нация деградирует.

Что известно о СБУ / Главред - инфографика ​

Также Мендель утверждала, что в стране нет свободы слова и демократии, и сравнивала ситуацию с Советским Союзом. Кроме того, по версии следствия, она оправдывала кремлевский режим и начатую им полномасштабную войну.

В ОГП отметили, что на своей странице в Facebook Мендель распространяла утверждения о якобы получаемой выгоде от продолжения войны, политическом патронате, пропаганде и преследовании инакомыслящих. По данным следствия, эти заявления использовали российские государственные и проправительственные СМИ.

В рамках расследования были проведены судебные экспертизы. Согласно их выводам, в высказываниях бывшей пресс-секретаря присутствуют признаки деструктивного информационно-психологического воздействия, направленного на нанесение ущерба государственной и информационной безопасности Украины.

Следствие считает, что распространение таких материалов должно было сформировать у международной аудитории негативное представление об Украине и ослабить готовность партнеров поддерживать ее. Внутри страны эти сообщения, по версии обвинения, были направлены на усиление отчаяния и деморализацию общества.

Поскольку Мендель находится за пределами Украины, правоохранительные органы принимают меры для привлечения её к ответственности.

Как отреагировала Мендель

Юлия Мендель отреагировала на сообщение о подозрении в государственной измене, назвав его преследованием за свободу слова. Бывшая пресс-секретарь президента утверждает, что подозрение ей объявили якобы из-за публичных заявлений о коррупции в окружении Владимира Зеленского, отсутствии свободы слова и политических преследованиях.

"Этим подозрением Зеленский доказал, что я была права", - написала Мендель в Facebook.

Она также опровергла сотрудничество с Россией.

Санкции против Мендель - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Юлии Мендель. Офис президента обнародовал указ №901/2026, которым утверждено решение СНБО о применении персональных ограничительных мер.

Советник главы ОПУ Дмитрий Литвин прокомментировал заявления бывшей пресс-секретаря о возможном обсуждении передачи части Донбасса в 2022 году. В Офисе президента отреагировали на эти утверждения, назвав их "несерьезными".

Читайте также:

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред