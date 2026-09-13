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Зеленский ввел санкции против Юлии Мендель: она ему ответила

Виталий Кирсанов
13 сентября 2026, 21:43
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Юлия Мендель стала единственной гражданкой Украины в новом санкционном списке.
Зеленский ввел санкции против Юлии Мендель
Зеленский ввел санкции против Юлии Мендель / коллаж: Главред, фото: facebook/iuliia.mendel.2025, ТСН

Кратко:

  • Мендель заблокировали доступ с территории Украины к ее страницам в соцсетях
  • Мендель прокомментировала решение о введении санкций против нее

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против десяти человек. В санкционный список попала бывшая пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, а также девять граждан России.

Соответствующий указ №901/2026 обнародован на сайте Офиса президента.

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Согласно документу, глава государства утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 13 сентября о применении персональных ограничительных мер. Санкции введены по предложению Службы безопасности Украины.

Большинство ограничений рассчитано на десять лет. Отдельные меры, в частности лишение государственных наград, будут действовать бессрочно.

В отношении большинства фигурантов предусмотрен полный пакет санкций. Он включает блокировку активов, запрет торговых операций, ограничения на вывод капитала, запрет въезда в Украину и другие меры, предусмотренные законом "О санкциях".

Юлия Мендель стала единственной гражданкой Украины в новом санкционном списке. Помимо стандартных ограничений, указ предусматривает блокирование доступа с территории Украины к ее страницам в социальных сетях Instagram, X и Facebook.

Остальные девять человек, попавших под санкции, являются гражданами Российской Федерации.

В их числе Светлана Ларина, Изабелла Либерман, Диана Малик, Александр Минеев, Алексей Плотников, Олег Резепкин, Мария Румянцева, София Самбулова и Евгений Стрункин.

В свою очередь Юлия Мендель прокомментировала в Facebook решение Зеленского о введении санкций против нее.

По ее мнению, "санкции против граждан Украины антиконституционны, как и многие другие решения Зеленского".

"За несколько дней до моего выступления в Европарламенте Владимир Зеленский, мой бывший начальник, ввел против меня санкции. Санкции против граждан Украины являются антиконституционными, как и многие другие решения Зеленского. Владимир Зеленский применяет их против всех, кто выступает за мир в Украине. Я знала, что из-за моего интервью с Такером Карлсоном готовится обвинение в "государственной измене", и догадывалась о возможности введения санкций. Это не меняет моей позиции, как и позиции миллионов украинцев. Чтобы выжить, Украине нужен мир, а не очередная диктатура - даже если это диктатура Зеленского", - написала Мендель.

Почему новые санкции США могут стать проблемой для России - комментарий эксперта

Военный эксперт Петр Черник считает, что возможное принятие нового американского санкционного законопроекта может создать значительные проблемы для российской экономики. По его мнению, документ способен стать одним из самых мощных инструментов давления на Москву за весь период полномасштабной войны.

По словам эксперта, несмотря на попытки России переориентировать экспорт на азиатские рынки, её экономика по-прежнему остаётся зависимой от доходов от продажи энергоносителей.

Именно нефтяные доходы, отмечает Черник, дают Кремлю возможность финансировать военно-промышленный комплекс, покрывать бюджетные потери и поддерживать высокие расходы на войну.

"Для России нефть - это кровь её бюджета. Если сократить валютные поступления, рано или поздно возникнет вопрос: за счёт каких средств продолжать эту войну", - заявил Петр Черник в комментарии Армия Inform.

Санкции Украины против РФ - детали

Как писал Главред, ранее президент Владимир Зеленский ввел санкции против 23 компаний и 20 связанных с ними физических лиц, которые работают на российский военно-промышленный комплекс, производят и поставляют оборудование и компоненты для ВПК РФ в обход санкций.

Ранее Зеленский ввел санкции СНБО против экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

29 апреля Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против России. Ограничения касаются лиц, причастных к похищению украинских детей, а также судов так называемого теневого флота РФ.

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О персоне: Юлия Мендель

Юлия Мендель - журналистка, получившая широкую известность как пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского (занимала эту должность с июня 2019 по июль 2021 года).

Родилась 3 сентября 1986 года в Геническе (Херсонская область). Окончила Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко, является кандидатом филологических наук.

До назначения в Офис президента работала репортером и редактором на украинских телеканалах (ICTV, "Эспрессо", "112 Украина", "Интер"), сотрудничала с крупными международными изданиями (Politico, New York Times, Spiegel) и была консультантом по коммуникациям во Всемирном банке.

В 2019 году выиграла открытый конкурс на должность пресс-секретаря Зеленского, обойдя около 4 000 кандидатов. Ее пребывание на посту запомнилось серией публичных скандалов, связанных с резким взаимодействием с журналистами. После ухода с должности в 2021 году она некоторое время оставалась советником по коммуникациям с иностранными медиа, а позже выпустила книгу воспоминаний "The Fight of Our Lives".

В мае 2026 года Мендель дала резонансное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем она выступила с резкой критикой Владимира Зеленского, назвав его "препятствием для мира", обвинила его в употреблении запрещенных веществ, а главу Офиса президента Андрея Ермака - в занятиях магией. Также она утверждала, будто украинская делегация на переговорах в Стамбуле в 2022 году была готова принять все условия РФ. Офис президента и МИД Украины назвали эти заявления лживыми и не соответствующими действительности дезинформационными вбросами.

13 сентября 2026 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении против Юлии Мендель жестких экономических и персональных санкций сроком на 10 лет.

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