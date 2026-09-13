Землю ждет солнечный удар: к чему готовиться уже 14 сентября

Солнечная активность вызовет геомагнитные колебания 14 сентября. Как уменьшить физическую нагрузку, наладить сон и поддержать организм.

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О чём вы узнаете:

Какой будет магнитная активность 14 сентября

Какие симптомы может вызвать геомагнитное возмущение

Как снизить нагрузку на организм

Начало недели может оказаться сложным для метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями. Из-за очередного всплеска солнечной активности Землю накроет геомагнитное возмущение, которое может сопровождаться ухудшением самочувствия, снижением работоспособности и повышенной усталостью. Главред расскажет подробнее.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, специалисты фиксируют на Солнце новые вспышки, а также выход скоростного солнечного ветра из корональной дыры. В результате этих процессов в понедельник, 14 сентября, геомагнитная активность повысится до 4 баллов по К-индексу. Такой уровень соответствует умеренной магнитной буре, которая может влиять на самочувствие людей, чувствительных к погодным изменениям.

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Какие симптомы могут возникнуть

Во время геомагнитных колебаний чаще всего наблюдаются тупая или пульсирующая головная боль, резкие скачки артериального давления, сонливость, легкое головокружение и боль в суставах.

Почему важно следить за питьевым режимом

Специалисты советуют временно отказаться от кофе, энергетиков и крепкого чая в пользу чистой воды или травяных отваров. Из рациона следует исключить соленую, жирную и жареную пищу, которая задерживает жидкость в организме.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Физические нагрузки лучше уменьшить

В этот период следует избегать интенсивных физических тренировок, стрессовых ситуаций и конфликтов. Предпочтение стоит отдать спокойным прогулкам на свежем воздухе, которые помогут поддерживать привычный уровень активности без лишней нагрузки.

Полноценный сон поможет восстановить силы

Для восстановления сил организму необходим полноценный отдых продолжительностью не менее 8 часов. Для улучшения качества сна рекомендуется выключать гаджеты как минимум за полчаса до сна.

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Об источнике: Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) Национальное управление океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) - федеральное ведомство в составе Министерства торговли США, ответственное за изучение и мониторинг состояния океанов, атмосферы, климата, погодных условий и экологических систем. Штаб-квартира NOAA расположена в городе Сильвер-Спринг, штат Мэриленд. NOAA занимается прогнозированием погоды и мониторингом климатических изменений, отслеживает магнитные бури, солнечную активность и геомагнитные поля, координирует национальные метеорологические службы США, занимается охраной морских ресурсов, управлением рыболовством и изучением океанической экосистемы, а также поддерживает спутниковые программы наблюдения за Землёй.

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